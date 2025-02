Sinner sospeso per tre mesi: il caso Clostebol e il ritorno a Roma

Sinner e la Wada: accordo raggiunto

Jannik Sinner ha concluso un accordo con la Wada, risultando così in sospensione per un periodo di tre mesi a causa del caso relativo al Clostebol. Questa intesa, che evita di trascinare la questione in un lungo processo al Tas, stabilisce una sospensione dal 9 febbraio al 4 maggio. Sinner ha scelto di procedere in questo modo per ridurre i rischi di una possibile squalifica più severa, che avrebbe potuto estendersi per un anno, mortificando così la sua carriera e il suo status di numero uno al mondo. La Wada aveva già espresso l’intenzione di contestare la sanzione iniziale di lieve entità imposta a Sinner, rischiando di metterlo in una posizione sfavorevole. Con questa decisione, Sinner e la Wada sembrano aver trovato una soluzione per gestire il caso senza che nessuna delle parti subisca gravi danni reputazionali o sportivi.

Sospensione di tre mesi: dettagli dell’accordo

Il patto tra Jannik Sinner e la Wada prevede una sospensione di tre mesi e si configura come una transazione, evitando ulteriori complicazioni legali. Questo accordo consente a Sinner di riprendere l’attività agonistica in tempo utile per gli eventi più importanti della stagione, fatta eccezione per i tornei primaverili di grande rilevanza. In sostanza, Sinner sarà assente da manifestazioni come Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, puntando a tornare in campo in vista degli Internazionali d’Italia a Roma, il torneo che si tiene nel suo paese d’origine. La situazione gli consente di mantenere i punti accumulati fino ad ora, proteggendo il suo ranking e i titoli già conquistati, compresi gli Slam di New York e Melbourne. L’accordo è dunque una manovra strategica che permette a Sinner di evitare il prezzo più alto di una squalifica e di pianificare il suo rientro agli alti livelli del tennis.

Implicazioni per il ritorno in campo

Una volta esauriti i tre mesi di sospensione, Sinner potrà partecipare agli Internazionali di Roma, che si terranno poco prima dell’inizio del Roland Garros, programmato per il 25 maggio. Questa finestra di tempo sarà cruciale per lui, poiché avrà la possibilità di rientrare nel circuito internazionale e recuperare ritmo e forma. La Wada ha riconosciuto l’innocenza di Sinner in merito all’intento di violare i codici antidoping, dando così a Sinner una prospettiva di rientro meno gravosa. La sua presenza al Roland Garros è di particolare interesse, sia in termini di opportunità sportiva che di reputazione, considerando che dovrà dimostrare di essere in forma e competitivamente pronto. Tuttavia, il tempo è essenziale per garantire che Sinner possa affrontare queste sfide senza ulteriori ripercussioni sulla sua carriera.

La positività: cosa è successo

Il caso che ha portato alla sospensione di Sinner è iniziato con due positività riscontrate nel marzo 2024, durante il torneo di Indian Wells. I controlli avevano rivelato la presenza di Clostebol, un anabolizzante, nel suo organismo. Sinner, assistito dai suoi legali, ha subito riportato che la contaminazione era avvenuta a causa di uno spray cicatrizzante utilizzato dal suo fisioterapista Giacomo Naldi, fornito dall’ex preparatore atletico Umberto Ferrara. Nonostante la giustificazione di contaminazione accidentale fosse stata accettata dall’Itia, la Wada ha contestato la sanzione iniziale data la responsabilità oggettiva di Sinner riguardo le azioni dei membri del suo team. Questa tensione ha spinto le parti a trovare una soluzione per evitare le severe conseguenze di un processo che avrebbe potuto danneggiare in modo significativo la carriera del tennista.

Reazioni e dichiarazioni di Sinner

Commentando l’accordo, Jannik Sinner ha espresso un reale senso di sollievo. Ha dichiarato che il caso, che lo ha tormentato per quasi un anno, lo ha messo in una posizione difficile, con un processo che rischiava di protrarsi in maniera indefinita. Sinner ha rimarcato l’importanza di riconoscere la responsabilità verso la propria squadra, sostenendo che le norme rigide della Wada sono cruciali per la protezione allo sport. Questo accordo rappresenta per lui un’opportunità per evitare una scoraggiante squalifica, sottolineando che non ha mai avuto intenzione di ingannare. La Wada, riconoscendo le sue parole, ha concordato che la presenza di Clostebol nel suo sistema non era frutto di un’intenzione dolosa, ma piuttosto di un incidente. Questa interazione tra le parti dimostra una certa apertura nell’interpretazione delle violazioni atletiche e delle relative sanzioni.

