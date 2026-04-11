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Sinner sfida Zverev per la finale di Montecarlo: orario, canale TV e pronostico aggiornato

Sinner sfida Zverev per la finale di Montecarlo: orario, canale TV e pronostico aggiornato

Sinner a Montecarlo e Italia femminile a Velletri: due finali nel mirino

Chi: Jannik Sinner, Alexander Zverev, la nazionale italiana femminile con Jasmine Paolini e Sara Errani.
Che cosa: semifinale ATP di Montecarlo e match-point qualificazione alle Finals di Billie Jean King Cup.
Dove: Montecarlo, Court Rainier III; Velletri, palasport laziale.

Quando: sabato 11 aprile, dalle ore 11:00 a Velletri e dalle 13:30 a Montecarlo.
Perché: l’Italia può centrare una storica doppia presenza nelle fasi finali di due eventi chiave del tennis mondiale.

In sintesi:

  • Sinner sfida Zverev per la prima finale in carriera all’ATP di Montecarlo.
  • L’Italia femminile guida 2-0 sul Giappone in Billie Jean King Cup.
  • Errani e Paolini giocano il doppio decisivo per volare a Shenzhen.
  • Pronostici favorevoli agli azzurri secondo le principali quote dei bookmaker.

Sinner-Zverev, un classico che vale la prima finale nel Principato

La semifinale di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è diventata, nei fatti, uno spartiacque generazionale. L’azzurro arriva all’incrocio forte di sette successi consecutivi contro il tedesco, che non lo batte dallo US Open 2023.

Il loro head-to-head vive una fase nettamente favorevole al numero due del ranking, capace di imporsi anche nell’ultima finale di Vienna, imponendo una “cambiale” tecnica e mentale che Zverev non è ancora riuscito a onorare. Sabato, sul Court Rainier III, andrà in scena il tredicesimo capitolo di una rivalità ormai stabilmente da élite ATP.

Per entrambi è la possibilità di firmare la prima presenza in finale nel Principato: il tedesco si era fermato in semifinale nel 2018 e 2022, Sinner aveva visto svanire l’obiettivo contro Holger Rune e Stefanos Tsitsipas. Le quote Goldbet (1.18 Sinner, 5.00 Zverev) certificano il netto favore del pronostico per l’azzurro, chiamato a confermare il proprio status di riferimento assoluto del movimento italiano.

Billie Jean King Cup: Velletri spinge l’Italia verso Shenzhen

A Velletri la nazionale femminile ha costruito il match-point per le Finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen. I successi nei singolari di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini contro il Giappone hanno consegnato alle azzurre il vantaggio per 2-0 nel confronto di qualificazione.

Ora la parola passa al doppio: alle 11:00 scenderanno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, fresche dell’oro olimpico di Parigi 2024, contro la coppia nipponica formata da Shuko Aoyama e Nao Hibino. L’obiettivo è chiudere il discorso senza passare dai singolari della seconda giornata, blindando il pass per difendere in Cina il titolo conquistato lo scorso anno.

Le quote Goldbet (1.09 sulla vittoria azzurra) riflettono una superiorità tecnica consolidata, sostenuta da un ambiente caldo e competente che ha risposto in pieno all’arrivo della competizione nel Lazio.

Orari, coperture TV e cosa aspettarsi dai prossimi mesi

Sabato 11 aprile si apre alle 11:00 con Errani/PaoliniAoyama/Hibino, in diretta su SuperTennis e in streaming su SuperTennix. A seguire, dalle 13:30 circa, spazio a SinnerZverev sul Court Rainier III, live su Sky e NOW.

Una doppia vittoria proietterebbe l’Italia verso un’estate tennistica senza precedenti, con un top player stabile ai vertici ATP e una nazionale femminile campione del mondo in carica impegnata a difendere il titolo a Shenzhen. Il rendimento odierno di Sinner, Paolini ed Errani potrebbe incidere anche sulle future scelte organizzative di calendario e investimenti sulle superfici, con l’Italia sempre più centrale nella geografia del tennis internazionale.

FAQ

Quando si gioca la semifinale Sinner-Zverev a Montecarlo?

La semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma sabato 11 aprile alle ore 13:30 sul Court Rainier III.

Dove vedere in TV e streaming Sinner-Zverev e Italia-Giappone?

È possibile seguire SinnerZverev in diretta su Sky e NOW, mentre Italia-Giappone di Billie Jean King Cup è trasmessa da SuperTennis e SuperTennix.

Qual è il bilancio recente degli scontri diretti Sinner-Zverev?

Il bilancio recente è nettamente favorevole a Jannik Sinner, che ha vinto gli ultimi sette confronti diretti contro Alexander Zverev tra circuito ATP e Slam.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi alle Finals di Shenzhen?

All’Italia basta una vittoria nel doppio Errani/PaoliniAoyama/Hibino. Vincendo, le azzurre chiuderebbero 3-0 e staccherebbero il pass diretto per Shenzhen.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di tennis?

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