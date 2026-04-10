Home / EVENTI / Sinner sfida Alcaraz in semifinale a Montecarlo e rilancia le sue ambizioni nel circuito ATP

Sinner e Alcaraz, duello a distanza per Montecarlo e numero 1 ATP

Al Rolex Monte-Carlo Masters 2026, sul centrale del Country Club, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono, a distanza, semifinali, titolo sulla terra e primato mondiale.

Nel pomeriggio l’azzurro batte Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 e vola tra i migliori quattro, diventando numero 1 ATP “live”.

In serata lo spagnolo risponde travolgendo Alexander Bublik 6-3 6-0 e riprendendosi la vetta nella classifica virtuale.

Questo botta e risposta costante, maturato venerdì 10 aprile 2026 nel Principato di Monaco, fotografa perché il confronto Sinner‑Alcaraz stia ridefinendo gli equilibri del tennis mondiale, con effetti immediati sul ranking e prospettive cruciali in vista della stagione sulla terra rossa.

In sintesi:

Sinner domina Auger-Aliassime, centra la semifinale di Montecarlo e il numero 1 ATP “live”.

Alcaraz travolge Bublik, firma dieci game consecutivi e riprende subito la vetta virtuale.

In semifinale Sinner sfiderà Zverev, Alcaraz attende il vincente tra Vacherot e de Minaur.

Il duello Sinner‑Alcaraz orienta ranking, narrativa del circuito e stagione sulla terra rossa.

Sinner perfetto con Auger-Aliassime, risposta immediata di Alcaraz

Contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner archivia le incertezze del match con Tomas Machac e torna a un tennis di controllo totale: 6-3 6-4 in un’ora e mezza, senza fratture emotive.

L’azzurro concede una sola palla break, cancellata con il servizio, firma la ventesima vittoria consecutiva nei Masters 1000 e la sedicesima semifinale a questo livello, confermando 15 successi negli ultimi 16 confronti contro giocatori in top 10.

La chiave tattica è chiara: pressione costante sul rovescio del canadese, risposta aggressiva per togliere tempo, e uso intensivo della smorzata, soprattutto di dritto, con otto vincenti che spezzano il ritmo e aprono il campo per il colpo successivo.

La percentuale di prime di Sinner, inizialmente al 50%, sale al 66% nel secondo set, consolidando il controllo degli scambi. Il successo lo porta momentaneamente numero 1 ATP “live”, segnale di una continuità che pesa sulla corsa al trono mondiale.

La replica di Carlos Alcaraz è però immediata: dopo un avvio intermittente con Alexander Bublik, dal 2-2 lo spagnolo infila dieci game consecutivi e chiude 6-3 6-0 in poco più di un’ora. Sulla terra Alcaraz è imbattuto dallo scorso anno dopo la finale di Barcellona e festeggia la vittoria numero 300 nel circuito ATP, confermando una gestione mentale dei momenti decisivi che lo mantiene agganciato, punto su punto, al passo di Sinner.

Zverev prossimo ostacolo, stagione sulla terra riscritta dal duello Sincaraz

In semifinale Jannik Sinner troverà Alexander Zverev, vincitore in tre set sul brasiliano Joao Fonseca (7-5 6-7(3) 6-3) dopo una partita lunga e discontinua, decisa dal break nel sesto game del terzo set.

Fonseca, alla prima volta nei quarti di un Masters 1000, paga inesperienza nei momenti chiave, mentre Zverev conferma solidità ma lascia la sensazione di margini vulnerabili, che il tennis diretto di Sinner proverà a colpire.

L’azzurro guarda oltre Montecarlo, dichiarando: “Sono contento di come mi sto adattando sulla terra, ci sono cose che funzionano bene e altre da migliorare. Siamo qui per arrivare pronti a Roma e Parigi. Con Zverev sarà durissima, è tostissimo da battere. Ora devo recuperare bene. Non vedo l’ora di scendere in campo, sarà una bellissima atmosfera”.

Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz avanza senza esitazioni verso una possibile prima sfida stagionale con Sinner, il cosiddetto “Sincaraz”: un confronto che, se si materializzerà sulla terra di Montecarlo, rischia di orientare non solo il ranking, ma anche le gerarchie tecniche e psicologiche in vista di Roma e Roland Garros.

FAQ

Come ha vinto Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime a Montecarlo?

Sinner ha vinto in modo netto 6-3 6-4, dominando servizio, risposta e ritmo da fondo, concedendo una sola palla break in tutto il match.

Perché il successo di Sinner cambia il ranking ATP “live”?

Il successo nei quarti di Montecarlo proietta temporaneamente Sinner al numero 1 ATP “live”, prima della vittoria serale di Alcaraz su Bublik.

Qual è stato il dato più significativo nel match di Carlos Alcaraz?

Alcaraz ha vinto 6-3 6-0 contro Bublik, infilando dieci game consecutivi e confermando l’imbattibilità sulla terra dal 2025.

Che tipo di sfida attende Sinner contro Alexander Zverev in semifinale?

La semifinale proporrà uno scontro fisico e tattico: Zverev serve forte e copre bene il campo, ma soffre pressione continua in risposta.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi sul torneo di Montecarlo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.