Home / EVENTI / Sinner prepara l’assalto al numero uno mondiale tra Montecarlo e Roland Garros, obiettivo sorpasso su Alcaraz

Sinner, la corsa al numero 1 e al Career Grand Slam

Jannik Sinner, fresco di Sunshine Double senza perdere un set, punta a tornare numero 1 del mondo nel 2026.

La chiave passa dai prossimi tornei su terra, a partire dal Masters 1000 di Montecarlo e dal Roland Garros.

La precoce eliminazione di Carlos Alcaraz a Miami ha riaperto uno scenario favorevole nel ranking ATP.

Gli analisti delle quote vedono un duello serrato tra Sinner e Alcaraz sia nel Principato sia a Parigi.

Il traguardo tecnico e simbolico è doppio: riconquistare la vetta mondiale e completare il Career Grand Slam a soli 24 anni.

Un obiettivo che, numeri alla mano, oggi appare più concreto che mai.

In sintesi:

Sinner reduce dal Sunshine Double senza perdere un set

Alcaraz fuori a Miami, scenari favorevoli per il ranking ATP

Montecarlo primo snodo cruciale nella corsa al numero 1

Roland Garros possibile chiave per il Career Grand Slam

Quote, ranking e scenari verso Montecarlo e Roland Garros

La sconfitta di Carlos Alcaraz al terzo turno di Miami ridisegna la lotta al vertice con Jannik Sinner.

Secondo Agipronews, i betting analyst di Snai propongono nel Masters 1000 di Montecarlo un equilibrio perfetto: Sinner e Alcaraz sono entrambi offerti a 2,50 per il titolo.

Dietro di loro il vuoto: Alexander Zverev sale a 12,00, mentre Lorenzo Musetti è quotato a 16,00, a conferma di una gerarchia nettamente bipolare ai piani alti.

In parallelo alla rincorsa alla vetta del ranking ATP, Sinner ha indicato il Roland Garros come obiettivo prioritario della stagione sul rosso.

Nel 2025 sfumò in un’epica finale di cinque ore e mezza proprio contro Alcaraz; oggi, per gli esperti di 888sport e Better, il successo dell’azzurro a Parigi oscilla tra 2,28 e 2,50.

Lo spagnolo resta di poco avanti nelle lavagne, tra 1,81 e 2,25, forte delle vittorie nelle edizioni 2024 e 2025, ma il margine di differenza si è assottigliato in modo significativo.

Impatto sul futuro del tennis e possibili scenari

Un eventuale trionfo di Jannik Sinner al Roland Garros, con contestuale ritorno al numero 1 ATP, cambierebbe gli equilibri del tennis mondiale.

Completare il Career Grand Slam a 24 anni lo collocherebbe stabilmente nella ristretta élite storica del circuito.

Per Carlos Alcaraz, invece, Montecarlo e Parigi rappresentano appuntamenti decisivi per difendere la propria leadership tecnica sulla terra battuta.

Il duello tra i due, sostenuto dai mercati delle scommesse e dai risultati recenti, appare destinato a segnare l’intera stagione e ad alimentare l’interesse di appassionati, media e sponsor.

FAQ

Quando Jannik Sinner può tornare numero 1 del mondo?

È possibile già nella stagione su terra 2026, se Sinner otterrà risultati superiori ad Alcaraz a Montecarlo e Roland Garros, sfruttando i punti in scadenza dello spagnolo.

Perché Montecarlo è così importante per la corsa al numero 1?

È importante perché assegna molti punti ATP e apre la stagione sul rosso: un risultato profondo può ridurre o azzerare il gap in classifica.

Che cosa significa Career Grand Slam per Sinner?

Significa aver vinto tutti e quattro gli Slam almeno una volta. Vincere il Roland Garros completerebbe il suo Career Grand Slam a soli 24 anni.

Chi sono gli outsider principali dietro Sinner e Alcaraz?

Attualmente gli outsider principali sono Alexander Zverev, quotato a 12,00, e Lorenzo Musetti a 16,00, secondo le lavagne Snai per Montecarlo.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati su Sinner e Alcaraz?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.