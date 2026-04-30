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Sinner Fils in chiaro su TV8 cosa aspettarsi dalla semifinale

Sinner Fils in chiaro su TV8 cosa aspettarsi dalla semifinale

Sinner-Fils a Madrid: orario, campo, copertura tv e streaming

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Le semifinali del singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026, torneo ATP Masters 1000, vedranno in campo venerdì 1° maggio il numero 1 del mondo Jannik Sinner contro il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21. Tutto si giocherà sulla centrale Manolo Santana Stadium di Madrid, con programma dalle 13.30 e sessione serale non prima delle 20.00.
Il confronto di Sinner dovrebbe aprire il quadro del singolare nella sessione pomeridiana.
La sfida avrà copertura integrale su piattaforme pay: per ora non è prevista trasmissione in chiaro né streaming gratuito, contrariamente a quanto accaduto a Montecarlo, quando la semifinale dell’azzurro andò in differita su TV8.

In sintesi:

  • Jannik Sinner affronta il francese Arthur Fils in semifinale a Madrid
  • Match previsto sul Manolo Santana Stadium nella sessione pomeridiana
  • Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, niente chiaro al momento
  • Streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV, live testuale su OA Sport

Programma ufficiale sul Manolo Santana Stadium e orari tv

Il calendario della giornata di venerdì 1° maggio al Mutua Madrid Open 2026 ruota interamente attorno alle due semifinali maschili e al doppio femminile. L’ordine di gioco del Manolo Santana Stadium prevede l’avvio alle 13.30 con la prima semifinale di doppio femminile.

Subito dopo è in programma la prima semifinale di singolare maschile, molto probabilmente quella tra Jannik Sinner e Arthur Fils, appuntamento cardine per la corsa al titolo e per la conferma del primato mondiale dell’azzurro.

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La sessione serale inizierà non prima delle 20.00, con la seconda semifinale del singolare maschile, seguita dalla seconda semifinale di doppio femminile. Tutte le partite principali andranno in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), riferimento esclusivo per il pubblico italiano degli abbonati.

Dove vedere Sinner-Fils: opzioni pay, niente chiaro e live testuale

La semifinale tra Jannik Sinner e Arthur Fils sarà visibile in Italia solo su piattaforme a pagamento. La diretta tv è affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con telecronaca dedicata e studio pre e post partita.

La diretta streaming sarà garantita dalle app Sky Go (per abbonati Sky) e NOW, oltre al servizio internazionale Tennis TV. Al momento non è prevista copertura in chiaro su TV8 HD né streaming gratuito su tv8.it, a differenza della semifinale di Montecarlo trasmessa in differita.

Per chi non potrà seguire le immagini, è disponibile una diretta live testuale punto a punto curata dalla redazione di OA Sport, con aggiornamenti continui su punteggio, statistiche e momenti chiave dell’incontro.

FAQ

Quando si gioca la semifinale Sinner-Fils al Mutua Madrid Open?

La semifinale si disputa venerdì 1° maggio, nella sessione pomeridiana del Manolo Santana Stadium, dopo la prima semifinale di doppio femminile.

Su quali canali tv vedere Sinner-Fils in diretta in Italia?

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati.

È prevista la semifinale di Sinner in chiaro su TV8?

Al momento la semifinale non è programmata in chiaro su TV8 HD, né in streaming gratuito su tv8.it, a differenza di Montecarlo.

Come vedere Sinner-Fils in streaming legale dall’Italia?

La semifinale è visibile in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma ufficiale Tennis TV, tutte in modalità a pagamento.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Sinner-Fils?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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