Shaila Gatta risponde a Jasmine Carrisi dopo le critiche nel Grande Fratello

GF, Shaila Gatta critica Jasmine Carrisi

All’interno della Casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense. Recentemente, Shaila Gatta ha sollevato una serie di critiche nei confronti di Jasmine Carrisi, nipote di Amanda Lecciso, aggiungendo ulteriore pepe alla già tesa relazione con la sua compagna di avventura. Le osservazioni di Shaila non si sono limitate a Amanda, ma si sono estese anche alla giovane Carrisi, causa di una serie di polemiche in merito alla loro condotta all’interno del programma.

In un momento di sfogo, Shaila ha espresso il suo parere negativo riguardo al supporto che Jasmine ha sempre mostrato nei confronti della zia. Durante una conversazione con le gieffine Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha definito il comportamento di Amanda come “falso” e ha insinuato che il suo percorso al GF non avesse valore per la sua carriera. La pressione aumentava, e le frecciatine verso Jasmine hanno colpito il bersaglio, con Shaila che ha messo in dubbio l’autonomia di Amanda, suggerendo che il sostegno della nipote non fosse necessario.

Le parole di Shaila hanno sollevato interrogativi su come l’alleanza tra Jasmine e Amanda possa influenzare l’andamento del gioco. La giovane Carrisi ha sempre difeso con fervore la zia, tanto da essere protagonista di un video ironico mandato in onda durante una diretta, in cui dichiarava la sua disponibilità a proteggerla da eventuali attacchi. Le parole di Shaila potrebbero avere ripercussioni sorprendenti sul fragile equilibrio tra i concorrenti.

Tensioni tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso

Le ultime puntate del **Grande Fratello** hanno messo in evidenza le tensioni crescenti tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Durante la diretta del mercoledì 8 gennaio, Shaila ha espresso la sua critica nei confronti di Amanda, accusandola di essere innamorata di Lorenzo Spolverato, un insinuazione che Amanda ha prontamente negato, affermando di avere con il modello milanese soltanto una profonda amicizia. Questo scambio ha alimentato una frattura non solo tra le due concorrenti, ma ha anche toccato il legame con le rispettive famiglie.

In un successivo confronto, Amanda ha manifestato la sua delusione per le affermazioni di Shaila, ribadendo il suo disappunto per il fatto che le critiche siano state rivolte a lei in sua assenza piuttosto che affrontarle direttamente. Queste dinamiche hanno scatenato un clima di tensione palpabile all’interno della **Casa**, rendendo evidente la mutuale antipatia che alimenta il rapporto tra le due. Shaila, continuando a sfogarsi con altri concorrenti, ha esposto un giudizio severo sul percorso di Amanda, definendolo insignificante e sostenendo che non porterà alcun beneficio professionale dopo la sua uscita dal programma.

In questo contesto, la figura di Jasmine Carrisi ha finito per aggiungere ulteriore complessità. La giovane ha sempre dimostrato un appoggio costante verso la zia, affrontando le critiche a testa alta. Tuttavia, la frustrazione di Shaila nei confronti di Amanda ha comportato inevitabili spillover anche su Jasmine, creando un mix esplosivo di emozioni e rivalità che ha reso il gioco sempre più intrigante e imprevedibile.

La risposta di Jasmine Carrisi alle critiche di Shaila

In risposta alle recenti critiche espresse da Shaila Gatta, la giovane Jasmine Carrisi ha scelto di mantenere il suo approccio assertivo e sincero. Dopo aver ascoltato le osservazioni negative di Shaila riguardo al suo supporto verso la zia Amanda Lecciso, Jasmine ha deciso di replicare attraverso un video pubblicato su TikTok. In questa clip, ha mostrato apparente calma e determinazione, affermando: “Continuerò a fare video su TikTok”.

La risposta di Jasmine non è solo un’affermazione del suo diritto di sostegno per Amanda, ma anche un modo per dimostrare che le critiche non riescono a scalfire la sua positività. Le tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello sono palpabili, ma Jasmine sembra voler navigare in queste acque turbolente con sicurezza. È chiaro che, per lei, il sostegno familiare è un valore fondamentale, e nonostante le parole taglienti di Shaila, non ha intenzione di tirarsi indietro.

Questo episodio ha messo in luce non solo la solidità dei legami familiari all’interno del reality, ma anche la volontà di Jasmine di non farsi influenzare da opinioni esterne. La determinazione con cui affronta le critiche e la sua capacità di rimanere concentrata sulla sua carriera personale sono emblematiche della sua personalità. Resta da vedere come questa situazione possa evolversi nel contesto del Grande Fratello e quali effetti avrà sulle dinamiche cellulari tra i vari concorrenti.