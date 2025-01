Sfilate di Milano Fashion Week Uomo: novità e date imperdibili per l’Autunno/Inverno

Sfilate della Milano Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2025-26

La Milano Fashion Week Uomo per l’Autunno/Inverno 2025-26 si svolgerà dal 17 al 21 gennaio 2025, presentando una serie di sfilate e eventi destinati a delineare le tendenze per la stagione. Il programma include sfilate fisiche e digitali, presentazioni riservate e sette eventi speciali, all’insegna dell’innovazione e della tradizione.

Si assisterà al debutto di diversi brand che porteranno una ventata di freschezza sulla passerella milanese. Tra questi, Pierre-Louis Mascia, PDF e Saul Nash, che si esibiranno in passerella per la prima volta. Pierre-Louis Mascia ha già segnato la sua presenza nel calendario delle presentazioni femminili fino a settembre 2023, mentre PDF è il nuovo progetto di Domenico Formichetti, già sponsor di due edizioni. Saul Nash, giovane brand britannico, svolgerà le sue sfilate a Milano dopo aver calcato le passerelle londinesi.

Accanto a questi arrivi, il programma celebrerà anche i ritorni dei nomi affermati come Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Prada e Giorgio Armani. Le sfilate di questi marchi di prestigio si affiancheranno a presentazioni di brand emergenti come Blauer x Pirelli, Federico Cina e Grossi, a rendere la settimana una vera e propria vetrina della moda contemporanea.

L’evento, realizzato con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Agenzia ICE e il Comune di Milano, promette di essere un importante appuntamento per divertire e ispirare i partecipanti nel panorama della moda internazionale.

Nuovi brand e debutti

Un aspetto distintivo della Milano Fashion Week Uomo per l’Autunno/Inverno 2025-26 è la presenza di nuovi brand emergenti, pronti a farsi notare sulla scena internazionale della moda. Pierre-Louis Mascia, già parte del circuito delle presentazioni femminili fino a settembre del 2023, avrà la sua prima sfilata dedicata alle collezioni maschili, portando un tocco di originalità e innovazione. PDF, un marchio in crescita con il talentuoso Domenico Formichetti al timone, debutta anche questo anno, dopo aver attirato l’attenzione del pubblico in due edizioni precedenti attraverso presentazioni notevoli.

Un’altra entrata significativa è Saul Nash, il cui marchio britannico ha già fatto il suo nome a Londra, ora pronto a conquistare il pubblico milanese. In aggiunta ai debutti in passerella, diversi brand sono programmati per presentazioni, come Blauer x Pirelli, Federico Cina, Grossi, e People of Shibuya, il che sottolinea l’importanza dell’evento come piattaforma per i designer emergenti.

La sezione delle sfilate digitali vedrà per la prima volta la partecipazione di marchi come KML, Rkive City e Victor Hart, dimostrando un’attenzione crescente alle opportunità offerte dalla tecnologia e ai modelli di coinvolgimento globale del pubblico. La combinazione di nomi affermati e nuovi talenti garantisce un mix stimolante di creatività e innovazione, riflettendo il dinamico panorama della moda contemporanea.

Eventi e celebrazioni

La Milano Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2025-26 non si limita a presentare collezioni, ma si presenta come un evento ricco di celebrazioni significative. In particolare, quest’anno vede festeggiare due traguardi importanti per il panorama della moda: il decennale di Dhruv Kapoor e il sessantesimo anniversario di Latorre. Questi anniversari non solo celebrano il successo individuale di ciascun brand ma fungono anche da tributo all’evoluzione della moda italiana, dimostrando come la perseveranza e l’innovazione siano fondamentali nel settore.

Queste celebrazioni saranno integrate in eventi collaterali e presentazioni speciali che arricchiranno l’atmosfera festosa della settimana. Inoltre, il programma include anche eventi dedicati dove i designer possono interagire direttamente con i media, collezionisti e appassionati di moda, favorendo così un dialogo aperto su ispirazioni e tendenze future.

La presenza di personalità influenti e le opportunità di networking offerte dagli eventi saranno decisive per i brand emergenti e affermati, ampliando le possibilità di collaborazione internazionale. Le strade di Milano diventeranno un palcoscenico vivente, dove sfilate e installazioni artistiche si fonderanno, celebrando il design e la creatività in tutte le sue forme.

La Milano Fashion Week Uomo, quindi, si trasforma in un’occasione imperdibile, non solo per vedere le ultime collezioni, ma anche per partecipare a momenti di celebrazione che onorano il passato e abbracciano il futuro della moda, rafforzando ulteriormente l’immagine di Milano come capitale internazionale del fashion.

Come seguire l’evento

La Milano Fashion Week Uomo si prepara a offrire un’esperienza accessibile a tutti, grazie a soluzioni innovative per seguire gli eventi in programma. Gli appassionati di moda e i professionisti del settore possono assistere alle sfilate attraverso lo streaming disponibile sul sito ufficiale della CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana (milanofashionweek.cameramoda.it). Questo portale non solo trasmetterà le sfilate, ma ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, dove sarà possibile esplorare una vasta gamma di collezioni, dalle più affermate alle più emergenti.

Inoltre, in questa area digitale saranno disponibili foto e video delle sfilate, contatti utili, date delle campagne di vendita e comunicati stampa. L’accessibilità è una priorità, con la piattaforma che rimarrà attiva per la consultazione anche dopo il termine dell’evento, permettendo così a tutti gli interessati di immergersi nel ricco panorama della moda milanese.

Per ampliare ulteriormente la portata dell’evento, le sfilate e i contenuti aggiuntivi saranno trasmessi anche nei mercati strategici come la Cina continentale e il Giappone. Questa iniziativa assicura che i fashion lover di tutto il mondo possano vivere l’esperienza unica della Milano Fashion Week Uomo, assistendo a presentazioni e sfilate anche attraverso i propri dispositivi.

Un elemento distintivo della campagna di comunicazione per questa edizione è la sua celebrazione dei luoghi iconici di Milano, immortalati dagli scatti del fotografo Marcello Junior Dino. Le immagini, curate con lo styling di Stephanie Kherlakian, ritraggono quattro modelli in abiti di brand presenti nel calendario ufficiale, offrendo un assaggio dell’eclettismo e della creatività che caratterizzano la moda milanese. Di conseguenza, oltre a seguire le sfilate, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare la sinergia tra moda e cultura che Milano sa esprimere con maestria.

Calendario delle sfilate

Il programma della Milano Fashion Week Uomo per l’Autunno/Inverno 2025-26 è ricco di eventi e sfilate che si svolgeranno in diverse location della città, offrendo un panorama variegato e accattivante per i partecipanti. Le sfilate prenderanno avvio venerdì 17 gennaio, con l’apertura della passerella riservata a Pierre-Louis Mascia alle 16:00, che si svolgerà in via Vigevano 18. La giornata culminerà con la sfilata di PDF alle 20:00 e, a seguire, quella di Philipp Plein alle 21:00, che si terrà in via Manin 21.

Il sabato, 18 gennaio, vedrà diverse presentazioni tra cui quella di Pronounce alle 11:00 e, in particolare, la sfilata di Dolce&Gabbana alle 12:30 in via Viale Piave 24. La giornata proseguirà con eventi a tema moda, tra cui la sfilata di Emporio Armani alle 19:00 in via Bergognone 59, con un’attenzione particolare alle tendenze autunnali.

Domenica 19 gennaio, la folla potrà assistere a eventi memorabili, inclusa la sfilata di Saul Nash alle 16:00 in via Pietrasanta 14. Questo giorno culminerà con la sfilata di Dunhill alle 19:00, considerando un punto d’incontro estetico importante per il periodo invernale.

Il lunedì 20 gennaio, sarà dedicato ai nomi iconici, con le sfilate di Giorgio Armani a partire dalle 11:00 e fino al primo pomeriggio. La settimana si concluderà martedì 21 gennaio, con una serie di sfilate digitali, tra cui quella di KML alle 10:30, seguita da Rkive City e Victor Hart. Questo formato innovativo di sfilate digitali permetterà un accesso globale, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e variegato.

Questo calendario non rappresenta solo una programmazione di eventi da seguire, ma un’occasione unica per assistere a come la creatività incontra il business nella capitale italiana della moda, posizionando Milano come epicentro di tendenze e innovazioni nel settore. Le sfilate, quindi, non saranno mera presentazione di collezioni, ma veri e propri eventi da vivere, dove ogni marchio si impegna a lasciare il segno con il proprio stile distintivo.