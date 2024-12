Serie e film in uscita su Prime Video da non perdere subito!

Prime Video 2025: le nuove uscite

Per il 2025, Prime Video ha programmato una serie di uscite che promettono di soddisfare i gusti più diversi degli spettatori. La piattaforma non si limita a produrre contenuti di intrattenimento, ma punta a coinvolgere il pubblico con format innovativi e pellicole emozionanti. Tra le nuove produzioni, spicca “The Traitors”, un reality show intrigante dove celebrità italiane si sfideranno in un gioco psicologico, caratterizzato da alleanze fragile e inganni, promettendo così attimi di suspense e adrenalina.

In arrivo anche “Red Carpet – Vip al tappeto”, condotto da Alessia Marcuzzi, in cui due squadre di bodyguard affronteranno la sfida di mantenere le star italiane sul tappeto rosso, offrendo divertimento e un’esplorazione ironica del mondo delle celebrità. La quinta edizione di “LOL: chi ride è fuori” vedrà la comicità di Alessandro Siani e Angelo Pintus e un cast ineguagliabile, con la partecipazione di nomi noti della scena comica italiana.

Non mancheranno nemmeno film originali attesi dal pubblico, come “Non è un paese per single”, basato sul bestseller di Felicia Kingsley, che narra le avventure di una madre single in una pittoresca cittadina toscana. “Inarrestabile” si concentrerà sulla vita di Anthony Robles, un giovane lottatore nato con una gamba sola, mescolando ispirazione e emotività. Con titoli come “Dimelo Bajito” e “Un Matrimonio di troppo”, Prime Video si prepara a offrire commedie romantiche e divertenti.

In questo ricco panorama di novità, la piattaforma si conferma un principale attore nel settore dello streaming, con produzioni che spaziano dalla commedia all’azione emozionante, promettendo di mantenere alta l’attenzione del pubblico per tutto l’anno.

Nuove serie da non perdere

Nel 2025, Prime Video si prepara a lanciare una serie di produzioni originali che cattureranno senza dubbio l’interesse del pubblico. Una delle novità più attese è “Costiera”, una serie originale italiana che si presenta come un intrigante mix di thriller e commedia. Ambientata tra la splendida **Costiera Amalfitana**, la trama ruota attorno a Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane interpretato da **Jesse Williams**, che torna nel suo paese d’infanzia. Qui, oltre a gestire le esigenze di ospiti facoltosi in un lussuoso hotel, è anche alla ricerca di **Alice**, la figlia scomparsa del proprietario. Questo dramma promette tensione e momenti di leggerezza, sotto la direzione di **Adam Bernstein**, un premio Emmy.

Un’altra attesa produzione è la seconda stagione di “Pesci Piccoli”, che vede il ritorno dei **The Jackal** con la loro agenzia pubblicitaria, mentre affrontano nuove e divertenti sfide a livello nazionale. La presenza di protagonisti come **Ciro Priello** e **Fabio Balsamo** garantisce un mix esplosivo di comicità e arguzia.

Non dimentichiamo “Il Baracchino”, una serie di animazione italiana che promette di divertire il pubblico con le voci di **Lillo Petrolo** e **Pilar Fogliati**. Inoltre, per chi ama le storie di avventura, la terza stagione de “La ruota del tempo” riporterà sullo schermo le epiche vicende di Rand al’Thor e dei suoi compagni, di fronte a nuove minacce e sfide.

Gli amanti delle storie romantiche e delle dinamiche familiari potranno continuare a seguire le avventure di **Belly**, **Conrad** e **Jeremiah** nella terza stagione de “L’estate nei tuoi occhi”. Con un palinsesto così varia e ricca, Prime Video si conferma come una destinazione privilegiata per gli appassionati di serie TV.

Film originali da vedere

Il 2025 si preannuncia come un anno entusiasmante per i cinefili su Prime Video, con una selezione di film originali che spazia da commedie romantiche a drammi toccanti. Tra i titoli di punta c’è sicuramente *Non è un paese per single*, una commedia che attinge dall’acclamato romanzo di **Felicia Kingsley**. Questa storia si svolge in una pittoresca cittadina toscana, dove la protagonista **Elisa** (interpretata da **Matilde Gioli**) vive la sua quotidianità come madre single, finché l’arrivo di **Michele** (**Cristiano Caccamo**) riaccende in lei speranze e sentimenti del passato. Questo film promette di esplorare temi di amore e rinascita in un contesto affascinante.

Un’altra pellicola di grande attesa è *Inarrestabile*, in arrivo il 16 gennaio. Questa storia ispirata a eventi reali segue **Anthony Robles**, un giovane lottatore che affronta la vita con una gamba sola, incarnando la resilienza e la determinazione di superare le avversità. Interpreta questo ruolo **Jharrel Jerome**, supportato da **Jennifer Lopez** nel ruolo di sua madre. L’opera mira a esprimere un messaggio profondamente emotivo e motivazionale, centrato sull’importanza della perseveranza.

Per coloro che apprezzano le commedie leggere, *Un Matrimonio di troppo*, che esordirà il 30 gennaio, offre una trama comica che coinvolge due matrimoni fissati per lo stesso giorno e la frenetica corsa per renderli indimenticabili. Con la presenza di star come **Will Ferrell** e **Reese Witherspoon**, questo film promette momenti esilaranti e situazioni surreali.

*Dimelo Bajito* e *Natale senza Babbo* arricchiranno ulteriormente il palinsesto con storie che si preannunciano coinvolgenti e dall’impatto emotivo. La varietà dei film in uscita sottolinea l’impegno di Prime Video nel garantire un’offerta diversificata per un pubblico sempre più esigente.

Show e game show in arrivo

Il panorama degli show e dei game show su Prime Video per il 2025 si arricchisce di nuove proposte, pronte a garantire intrattenimento e risate. Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente The Traitors, un innovativo reality show che sfida il gioco psicologico. Qui, celebrità italiane si troveranno a collaborare in missioni, ma dentro il gruppo si nascondono traditori, rendendo ogni episodio un intrigante vortice di strategie e bluff. La rivisitazione delle relazioni tra i concorrenti promette momenti di tensione e sorprese, sfruttando il fascino della competizione e della celebrazione.

A partire dal 9 gennaio, ritorna Red Carpet – Vip al tappeto, condotto dalla brillante Alessia Marcuzzi e dalla storica Gialappa’s Band. In questo game show, le squadre di bodyguard saranno incaricate di proteggere le link star italiane durante i loro momenti di gloria sul tappeto rosso. La combinazione di divertimento e competizione porterà gli spettatori a scoprire il dietro le quinte di un mondo scintillante e, spesso, buffo.

Non può mancare la nuova edizione di LOL: Chi ride è fuori, la quale torna con una quinta stagione. Questa volta le redini dello show sono nelle mani di due comici in ascesa, Alessandro Siani e Angelo Pintus, affiancati da un cast di humoristi di spicco. Tra risate, dissapori e una frizzante competitività, il format si prepara a intrattenere nuovamente gli spettatori in cerca di momenti di ilarità pura e spensieratezza.

Infine, la seconda edizione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro si preannuncia altrettanto entusiasmante, con nuovi aspiranti comici pronti a conquistare la scena. Questo mix di freschezza e competizione mira a mettere in risalto il talento e la creatività della comicità italiana. Con tali proposte, Prime Video si afferma come una destinazione d’elezione per gli appassionati di intrattenimento e risate.

Ritorni attesi e seconde stagioni

Il 2025 si preannuncia ricco di emozioni anche per i fan delle seconde stagioni e dei ritorni attesi con trepidazione. Tra le serie più attese, spicca senza dubbio *Pesci Piccoli*, che ritorna con la sua seconda stagione. I **The Jackal**, noti per il loro umorismo irriverente, riportano in scena la loro sgangherata agenzia pubblicitaria, affrontando nuove avventure che promettono risate e situazioni sempre più esilaranti. Sotto la direzione di **Martina Tinnirelli**, il mix di creatività e comicità dei protagonisti è destinato a coinvolgere ancora di più il pubblico.

Non meno attesa è la continuazione delle avventure in *La ruota del tempo*, che giunge alla sua terza stagione. Questa serie fantasy, basata sui romanzi di **Robert Jordan**, ha conquistato i fan grazie alla sua trama complessa e ai personaggi ben sviluppati. In questa nuova stagione, vedremo **Rand al’Thor** e i suoi amici affrontare avversità crescenti e minacce oscure, facendo così aumentare ulteriormente la tensione e il coinvolgimento degli spettatori. Le dinamiche tra i personaggi si intensificheranno, promettendo colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Un altro gradito ritorno è *L’estate nei tuoi occhi*, che giunge alla sua terza stagione. Gli spettatori potranno rivedere **Belly**, **Conrad**, e **Jeremiah** continuare la loro storia di amore e crescita personale nella splendida cornice di **Cousins Beach**. Questi personaggi, amati e seguiti, offriranno nuove emozioni e colpi di scena che certamente non mancheranno di coinvolgere il pubblico, rendendo questa serie un must per chi ama le storie romantiche.

Un’appassionante novità è rappresentata dalla serie di Maccio Capatonda, un deserto comico che promette di portare un tocco di esagerazione e satira al panorama televisivo. Con il suo stile inconfondibile, Capatonda è pronto a stravolgere le convenzioni e proporre un intrattenimento alternativo e originale.