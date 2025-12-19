Selvaggia Lucarelli denuncia Mario Adinolfi per attacchi duri ingaggiati tra i due personaggi pubblici

il diverbio tra selvaggia lucarelli e mario adinolfi

Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi si sono trovati protagonisti di un acceso diverbio che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei social network. L’articolata controversia è esplosa dopo alcune critiche pungenti mosse da Lucarelli nei confronti del cosiddetto ‘metodo Fabrizio Corona’, suscitando la reazione decisa di Adinolfi. In poche ore, la tensione tra i due è culminata con la scelta della scrittrice e blogger di procedere legalmente, affidando la gestione della vicenda al proprio legale. Questo confronto evidenzia le dinamiche intricate e spesso conflittuali tra personaggi pubblici nel dibattito online, caratterizzate da rapide escalation e da un uso frequente di interventi giudiziari come strumento di difesa della reputazione.

La scintilla originaria dello scontro è arrivata a seguito di un attacco critico di Adinolfi verso Lucarelli, accusata di incoerenza e ipocrisia in merito al modo in cui esponeva mediaticamente determinate persone. A seguito di tali affermazioni, la blogger ha deciso un intervento più incisivo, formalizzando una querela contro il suo interlocutore, innescando una nuova fase del confronto. La dinamica di questo diverbio rappresenta un esempio emblematico delle tensioni che possono emergere nel contesto del giornalismo contemporaneo e della comunicazione digitale, dove il confine tra critica e attacco personale è spesso sottile.

le accuse di mario adinolfi sul metodo fabrizio corona

Mario Adinolfi ha rivolto a Selvaggia Lucarelli accuse severissime riguardo al cosiddetto «metodo Fabrizio Corona», criticando aspramente l’incoerenza della blogger nell’approccio alle dinamiche mediatiche. Nel corso di una sua comunicazione pubblica, Adinolfi ha sottolineato come Lucarelli, pur condannando Corona per aver esposto al pubblico ludibrio persone potenti e influenti, in passato abbia adottato un modus operandi analogo insieme al suo compagno, prendendo di mira e denigrando pubblicamente soggetti ritenuti «bersagli». L’ex deputato ha messo in evidenza questa contraddizione, rinfacciando alla blogger una posizione opportunistica, motivata anche dal possibile interesse a entrare nel mondo Mediaset.

Inoltre, Adinolfi si è soffermato sulle conseguenze devastanti di tali esposizioni pubbliche, accusando indirettamente Lucarelli e il suo ambiente di aver contribuito «a far suicidare persone» e a distruggere professionalità e imprese, citando esplicitamente il caso della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti. Ha infine paragonato l’azione di Corona, che agirebbe contro figure politicamente e finanziariamente potenti, a quella di Lucarelli, che secondo lui colpirebbe invece soggetti molto più vulnerabili, amplificando così l’eventuale disparità morale tra i due approcci.

la querela di selvaggia lucarelli e la risposta di mario adinolfi

Selvaggia Lucarelli, con determinazione, ha reagito prontamente alle accuse ricevute da Mario Adinolfi affidando la vicenda al suo legale e procedendo formalmente con una querela. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera inviata dal suo avvocato, segnalando che le dichiarazioni di Adinolfi configurerebbero atti diffamatori e lesivi della sua reputazione professionale e personale. Il messaggio legale è stato pubblicato dallo stesso Adinolfi sui social, che ha immediatamente espresso stupore e disappunto per la rapidità con cui Lucarelli ha scelto azioni legali nei suoi confronti, sottolineando un presunto doppio standard nel suo comportamento.

Adinolfi ha replicato che la posizione di Lucarelli risulterebbe contraddittoria rispetto alla sua nota propensione ad “esporre al pubblico ludibrio” terze persone, osservando come lei stessa abbia costruito parte della sua notorietà proprio su questa dinamica. Sostiene inoltre che la critica da lui formulata rientri legittimamente nel diritto di critica e che intende difendere pubblicamente tale diritto, anche contro quanti come Lucarelli si pongono come arbitri morali del confronto pubblico. Il botta e risposta tra i due rappresenta un esempio emblematico delle tensioni che caratterizzano i rapporti fra opinionisti nel panorama mediatico italiano contemporaneo, dove gli strumenti legali diventano spesso leva per gestire controversie che nascono sul web.