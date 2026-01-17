Selvaggia Lucarelli demolisce i rumors sul GF e spiazza tutti con un colpo di scena inatteso

Smentita ai rumors e critica al clickbait

Selvaggia Lucarelli respinge con decisione le voci che la vorrebbero imminente opinionista del Grande Fratello, puntando il dito contro presunte “notizie inventate”. Accusa in particolare Fanpage.it di pubblicare indiscrezioni prive di riscontri, invitando a un controllo giornalistico rigoroso prima di diffondere ipotesi su contatti con Mediaset.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Definisce “clickbait” i pezzi che parlano di contratti quasi chiusi, cachet e condizioni negoziali, smontando punto per punto i dettagli circolati. Nel mirino finisce soprattutto la voce su una presunta rubrica televisiva per il compagno Lorenzo Biagiarelli, descritta come “miserevole” e lontana dalla realtà.

La giornalista chiarisce che il partner non ha interesse a comparire in tv “nemmeno se glielo chiedessero”, sottolineando l’assenza di basi fattuali nelle ricostruzioni pubblicate. Il messaggio è netto: senza verifiche serie, i rumors restano solo traffico facile generato a scapito della credibilità.

Ilary Blasi al Gf e il ruolo ipotizzato per Lucarelli

Ilary Blasi è indicata come nuova guida del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 in primavera, dopo la bufera che ha travolto Alfonso Signorini. In questo scenario, alcune testate hanno accreditato l’ipotesi di Selvaggia Lucarelli come opinionista, rilanciando trattative, condizioni e cachet.

Tra le indiscrezioni più battute, la presunta richiesta di uno spazio tv per Lorenzo Biagiarelli in fascia mattutina, dettaglio usato per avvalorare un “pacchetto” negoziale già definito. L’ipotesi è stata smentita dalla diretta interessata, che ha respinto l’intero impianto della ricostruzione.

La prospettiva di una coppia Blasi-Lucarelli nello studio del reality rimane dunque suggestione, alimentata dal cambio di conduzione e dal fascino di un innesto forte in panel. Ma, allo stato, non risultano conferme né elementi verificabili sulle presunte condizioni contrattuali attribuite alla giornalista.

La battuta finale che incendia il web

Nel suo post, Selvaggia Lucarelli chiude con una frase destinata a catalizzare l’attenzione: “Il Gf lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me”. Un’uscita ironica e volutamente provocatoria, piazzata dopo una smentita dura e circostanziata ai rumors.

La battuta, a metà tra satira e strategia comunicativa, sposta il focus dal chiacchiericcio al controllo del racconto pubblico, ribadendo l’autonomia della giornalista rispetto alle indiscrezioni. Il tono è esplicitamente giocoso, ma funziona da chiosa per blindare la smentita.

L’effetto rete è immediato: condivisioni, commenti e meme rilanciano l’ipotesi “impossibile”, trasformando la provocazione in trend. Il contrasto tra l’ironia finale e la fermezza delle accuse al clickbait contribuisce a rafforzare la narrazione di Lucarelli come voce indipendente e consapevole del mezzo.

FAQ