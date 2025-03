Scaletta dettagliata del San Marino Song Contest per una serata indimenticabile

San Marino Song Contest 2025: Dettagli e Artisti

Il San Marino Song Contest 2025 rappresenta un momento cruciale per la Repubblica di San Marino, poiché selezionerà il suo rappresentante per l’Eurovision Song Contest. In questa edizione, un mix di artisti emergenti e nomi già noti si sfideranno sul palco. I partecipanti sono stati scelti con attenzione e promettono di offrirne una vasta gamma di generi musicali. La conduzione sarà affidata a Flora Canto e Francesco Facchinetti, due volti noti della televisione italiana, che accompagneranno il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni. Il contest non è solo un’opportunità per gli artisti emergenti, ma anche un evento celebrativo della musica italiana e internazionale.

La scaletta delle performance

La serata del San Marino Song Contest 2025 riserverà al pubblico un programma ricco e variegato, con un totale di 20 artisti pronti a esibirsi sul palco. Ogni performance sarà un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e rivivere successi della musica contemporanea. Gli artisti che si sfideranno includono The Rumpled con “You Get Me So High”, Besa con “Tiki Tiki” e Angy Sciacqua che presenterà il brano “I”. Altri nomi di rilievo come Marco Carta, Bianca Atzei e Giacomo Voli arricchiranno la scaletta con le loro esibizioni. La varietà dei generi proposti garantirà una serata coinvolgente, capace di attrarre pubblico di tutte le età e gusti musicali. Al termine di ciascuna performance, sarà consegnato a ogni artista un francobollo commemorativo e un lingotto celebrativo, a testimonianza del loro impegno artistico.

Eventi speciali e ospiti

Durante il San Marino Song Contest 2025, il palco non sarà solo dedicato ai partecipanti in gara, ma ospiterà anche momenti speciali che arricchiranno l’intera serata. L’illustre cantante Al Bano riceverà il Premio alla Carriera e regalerà al pubblico una performance emozionante, interpretando brani iconici come “Il sole” e “La mia vita”, accompagnato dal talentuoso Maestro Alterisio Paoletti. La presenza di Cristiano Malgioglio, che interverrà in vari momenti della serata, promette di aggiungere un tocco di divertimento e spontaneità. Inoltre, Senhit, ex rappresentante di San Marino all’Eurovision, non solo riceverà il Premio Ambassador, ma sarà anche protagonista con due esibizioni sul palco. La Rappresentante di Lista offrirà anch’essa un momento di approfondimento musicale, interpretando tre dei suoi brani più significativi. Questi eventi speciali contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, con un mix di celebrazioni e performance per tutti i gusti.

La diretta e le modalità di visione

La trasmissione del San Marino Song Contest 2025 sarà accessibile a un ampio pubblico, garantendo così una visibilità adeguata a tutti gli artisti coinvolti. La diretta sarà trasmessa su più piattaforme, permettendo a chiunque di godere dello spettacolo. È previsto che la serata prenda il via alle 20.30 su San Marino RTV e Radio San Marino, con un’esperienza visiva arricchita dai servizi offerti da Rai Radio2 e RaiPlay. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso RaiPlay Sound e in formato audio tramite il consorzio Media Dab. Questa strategia multicanale garantirà una vasta partecipazione, coinvolgendo non solo il pubblico locale, ma anche gli appassionati di musica da tutto il mondo, accentuando ulteriormente l’importanza dell’evento nel panorama musicale europeo.