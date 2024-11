Satispay ottiene 60 milioni di euro per espansione e crescita futura

### Satispay ottiene altri 60 milioni di euro

Da un periodo di poco più di due anni dalla sua trasformazione in unicorno nel settembre 2022, Satispay comunica un nuovo significativo sviluppo nella sua espansione. Grazie a un round di finanziamento guidato da Addition, la società ha raccolto ulteriori 60 milioni di euro attraverso un aumento di capitale. In questo round, si segnalano anche investitori di rilievo come Greyhound e Lightrock, evidenziando l’interesse crescente attorno al modello di business innovativo di Satispay.

Attualmente, Satispay ha superato i 5 milioni di utenti e offre una soluzione di pagamento che coinvolge un network di 380.000 commercianti. Recentemente, l’azienda ha introdotto novità come i buoni pasto e i fringe benefit, che hanno già raggiunto oltre 12.000 aziende clienti e più di 50.000 utilizzatori nel corso dell’ultimo anno.

### Crescita e innovazione dell’azienda

Satispay continua a mostrare una crescita esponenziale, consolidando la propria posizione nel panorama dei pagamenti digitali. Con l’attuale superamento dei 5 milioni di utenti, l’azienda non solo sta ampliando significativamente la propria base di clienti, ma sta anche accrescendo la propria visibilità nel mercato. La presenza presso 380.000 commercianti testimonia l’efficacia dell’approccio B2B adottato e l’accettazione della piattaforma da parte di piccole e grandi imprese.

Le recenti innovazioni, come i buoni pasto e i fringe benefit, sono risultate particolarmente apprezzate, con oltre 12.000 aziende clienti che hanno già implementato questi servizi. Gli oltre 50.000 utilizzatori di queste funzionalità dimostrano una chiara risposta positiva alle esigenze emergenti nel mondo del lavoro, in cui le aziende cercano politiche sempre più flessibili e attrattive per i propri dipendenti. Tali sviluppi non solo rafforzano l’offerta di Satispay, ma ne aumentano anche l’indice di soddisfazione tra gli utenti, confermandone la capacità di adattarsi rapidamente alle sfide e alle opportunità di un mercato in continua evoluzione.

### Nuovi servizi di investimento in arrivo

Satispay si prepara a lanciare una nuova offerta per i suoi utenti consumer, introducendo servizi di investimento previsti per il prossimo anno. Questo passo non solo consolida la posizione dell’azienda nel mercato dei pagamenti digitali ma la indirizza anche verso il settore degli investimenti, ampliando così il suo portafoglio di servizi. Alberto Dalmasso, co-fondatore e CEO, ha sottolineato l’importanza di tale strategia, affermando che le recenti raccolte di capitali forniscono “benzina” per accelerare la crescita.

La decisione di diversificare i servizi risponde a una richiesta crescente da parte degli utenti, che cercano soluzioni sempre più complete e integrate. L’introduzione di servizi di investimento rappresenta un’opportunità strategica per Satispay, che mira a diventare un punto di riferimento non solo per i pagamenti, ma anche per la gestione finanziaria personale. Grazie a questa innovazione, l’azienda intende posizionarsi nei segmenti più dinamici del fintech, offrendo ai propri utenti strumenti per gestire il loro denaro in modo più efficiente.

### Rafforzamento delle partnership con gli investitori

Satispay annuncia con orgoglio il rafforzamento delle partnerships con i suoi investitori, che vengono descritti come veri esperti in grado di fornire supporto strategico alla crescita dell’azienda. Il CEO Alberto Dalmasso ha rimarcato l’importanza di un dialogo costante con questi partner, evidenziando che la loro continua fiducia e collaborazione sono fondamentali per affrontare le sfide del mercato attuale.

Il nuovo aumento di capitale gioca un ruolo cruciale nel pianificare il futuro. Le risorse raccolte non solo consentiranno l’implementazione di funzionalità innovative, ma contribuiranno anche a generare un effetto positivo per gli utenti finali, ampliando l’impatto della piattaforma nel panorama dei pagamenti digitali. Questo approccio permette a Satispay di mantenere il focus sulla propria missione di semplificare il modo di gestire e utilizzare il denaro.

In questo contesto, risulta strategico l’aumento dei diritti di voto per i fondatori, che passeranno da tre a cinque, garantendo così un maggior controllo sulla direzione aziendale. Questo cambiamento è visto come un passo per affermare l’autonomia decisionale e orientare la crescita verso obiettivi ambiziosi, anche in un periodo di incertezze geopolitiche e cambiamenti nei mercati.