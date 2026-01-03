Sara Tommasi smaschera il marcio dello spettacolo: ora parla lei, basta ipocrisie e silenzi

Denuncia sul sistema dello spettacolo

Sara Tommasi torna a puntare i riflettori sulle ombre del mondo dello spettacolo, denunciando un meccanismo che premia appartenenze e silenzi più della meritocrazia. La sua accusa è netta: esiste una frangia che orienta carriere, accessi e visibilità, imponendo logiche opache e scambi di favore. Un sistema impermeabile alle critiche, che si alimenta di relazioni, complicità e convenienze, mentre chi prova a parlare viene emarginato o ridicolizzato. L’ipocrisia pubblica, sostiene, copre una gestione privata dei ruoli e dei volti, con dinamiche difficili da documentare ma riconoscibili nei percorsi professionali di molti volti noti.

Il caso della settima edizione del Grande Fratello Vip (in onda dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023) viene indicato come esempio del problema: secondo ricostruzioni di stampa, alcuni concorrenti sarebbero stati segnalati dall’area d’influenza di Fabrizio Corona, tra cui il nome di Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, poi rimasto a lungo nel gioco. Pur senza trasformare un’indiscrezione in sentenza, la vicenda evidenzia quanto conti la rete di contatti rispetto ai criteri dichiarati di selezione. È qui che la denuncia di Tommasi si innesta: la distanza tra narrativa ufficiale e pratiche reali mina la fiducia del pubblico e il valore del lavoro di chi prova a emergere senza padrini.

L’accusa principale riguarda la normalizzazione di filtri informali che condizionano cast, palinsesti e opportunità professionali. La promessa di trasparenza è spesso smentita da scelte poco spiegate, mentre episodi controversi vengono archiviati con comunicati di circostanza. Tommasi chiede di riconoscere ciò che molti fingono di non vedere: una struttura che tutela sé stessa, scoraggiando la denuncia e premiando la conformità. Il risultato è un ecosistema dove il talento scivola in secondo piano, la selezione appare guidata dal valore di scambio e le carriere si costruiscono più nelle retrovie che sotto le luci delle telecamere.

La richiesta è chiara: “basta ipocrisie”. Servono criteri pubblici e verificabili per casting e ingaggi, tracciabilità delle segnalazioni esterne e responsabilità editoriale su ogni scelta. Senza anticorpi reali, la retorica della tv verità e dell’intrattenimento “pulito” resta un involucro, mentre la sostanza risponde a logiche di cerchie ristrette. La denuncia non è uno sfogo personale ma un invito a riconoscere il problema strutturale, primo passo per ristabilire credibilità e rispetto verso professionisti e pubblico.

Testimonianza e rottura del silenzio

Sara Tommasi rivendica il diritto di raccontare ciò che ha visto e vissuto, spiegando che il primo muro da abbattere è la paura. Descrive la pressione a “non creare problemi” come una regola non scritta che protegge una frangia di potere e isola chi dissente. La scelta di parlare non nasce da risentimento, ma dalla necessità di separare responsabilità individuali e prassi consolidate: chi chiede trasparenza non è un nemico del settore, è un alleato della professionalità. Rompere il silenzio significa rifiutare la rassegnazione e riportare al centro il principio di responsabilità delle decisioni editoriali e delle selezioni.

Nella sua ricostruzione, meccanismi informali incidono su accessi e percorsi: segnalazioni, sponsorizzazioni occulte, suggerimenti che diventano vincoli. Le conseguenze sono concrete: carriere deviate, reputazioni condizionate, scelte creative subordinate alla convenienza. La testimonianza punta il dito contro l’opacità delle intermediazioni e le zone grigie in cui si forma il “consenso” su nomi e volti. L’episodio legato al Grande Fratello Vip, con il ruolo attribuito all’area di influenza di Fabrizio Corona e il caso Luciano Punzo, è citato come cartina di tornasole di un metodo, non come tribunale sommario: l’interrogativo è sul processo di selezione, non sul singolo concorrente.

Il coraggio di esporsi comporta costi: marginalizzazione, etichette denigratorie, assenza di tutele. Tommasi sottolinea che questa dinamica scoraggia la denuncia e alimenta il conformismo. Chi solleva dubbi viene spesso ridotto a caso isolato o a polemica di costume, mentre le questioni sostanziali – criteri, accountability, tracciabilità delle decisioni – restano inevase. Parlare, invece, apre uno spazio pubblico di verifica: o si dimostra la correttezza delle procedure, o si interviene per correggerle. In entrambi i casi, il silenzio non è un’opzione accettabile.

La rottura del silenzio non mira a demolire l’industria, ma a ristabilire regole chiare. Tommasi chiede che il racconto interno si affianchi alle evidenze e alle responsabilità documentate. La credibilità, sostiene, si recupera con atti e protocolli, non con smentite rituali. Ammettere vulnerabilità del sistema non è segno di debolezza, è il primo passo per rendere il settore più competitivo, meritocratico e rispettoso del pubblico.

Proposte per cambiare e superare le ipocrisie

Per spezzare l’opacità che protegge la frangia di influenza nel mondo dello spettacolo, servono interventi misurabili e immediatamente applicabili. Primo: introdurre bandi e shortlist pubblici per casting e ingaggi, con criteri di selezione dichiarati, pesi di valutazione e verbali finali accessibili. Ogni segnalazione esterna – agenti, società di comunicazione, figure terze – deve essere registrata in un registro delle intermediazioni con data, soggetto e motivazione. La tracciabilità diventa così un deterrente contro pressioni improprie e raccomandazioni occulte.

Secondo: rendere obbligatori comitati etici indipendenti presso le produzioni e le emittenti, composti da professionisti senza conflitti di interesse, con potere di audit su cast, palinsesti e contratti. Le loro relazioni, pubblicate periodicamente, devono includere indicatori chiave: percentuale di candidature aperte, tempi medi di selezione, incidenza delle segnalazioni, casi di esclusione motivata.

Terzo: istituire una due diligence reputazionale sui processi di scelta, non sulle persone. Ogni programma – anche reality come il Grande Fratello Vip – dovrebbe documentare lo schema decisionale: chi propone, chi approva, quali evidenze sostengono la scelta. Le indiscrezioni sul ruolo di aree d’influenza esterne, come quelle citate a proposito di Fabrizio Corona e del caso Luciano Punzo, evidenziano la necessità di archivi di processo consultabili dalle autorità di garanzia.

Quarto: introdurre clausole di trasparenza nei contratti con autori, casting director e case di produzione. La violazione dei protocolli – omissione dei registri, interferenze indebite, conflitti non dichiarati – deve comportare sanzioni economiche, rescissione e sospensione dagli appalti. Parallelamente, vanno previsti canali protetti di segnalazione per lavoratori e talent, con tutela legale e anonimato certificato da terze parti.

Quinto: creare un Albo pubblico dei selezionatori, con requisiti minimi, formazione obbligatoria su etica, antiriciclaggio e gestione dei conflitti d’interesse. Ogni nominativo deve riportare incarichi correnti, clienti principali e dichiarazioni di incompatibilità. La rotazione periodica degli incarichi riduce il rischio di cattura delle procedure da parte di cerchie ristrette.

Sesto: misurare l’impatto. Le emittenti dovrebbero pubblicare un Rapporto di Accountability Editoriale annuale con dati aggregati su provenienza dei talent, canali di accesso, quota di candidature spontanee ammesse ai provini, ricorsi accolti. Numeri e metodi consentono al pubblico di valutare la coerenza tra narrazione e pratiche, favorendo un confronto basato su fatti e non su slogan.

Settimo: definire un codice di condotta unico di settore, sottoscritto da broadcaster, piattaforme, agenzie e società di management. Il codice deve proibire mediazioni non dichiarate, fissare limiti alle segnalazioni e imporre la disclosure di legami economici o personali rilevanti. La vigilanza va affidata a un organismo terzo con potere sanzionatorio.

Ottavo: aprire gli archivi dei casting alla revisione ex post. Dopo la messa in onda, rendere disponibili – oscurando dati sensibili – liste dei candidati, motivazioni sintetiche di esclusione e metriche di valutazione. Questo passaggio, compatibile con la privacy, aumenta la fiducia e riduce il margine per pratiche elusive.

Nono: educare il pubblico alla trasparenza. Una nota in sovraimpressione o sul sito ufficiale di ogni format dovrebbe spiegare criteri e fasi del processo di selezione, con link ai documenti. Più informazione significa meno spazio per l’ipocrisia e per la retorica autoassolutoria.

Decimo: rafforzare le tutele legali contro ritorsioni. Chi denuncia interferenze o pressioni deve poter contare su assistenza gratuita, tempi certi di istruttoria e protezione contrattuale. La credibilità di un sistema si misura dalla sicurezza di chi lo mette in discussione.

Queste misure spostano il baricentro dalla fiducia cieca alle prove documentali. Se applicate con rigore, rendono la selezione più meritocratica, riducono l’influenza delle cerchie e riallineano il rapporto con il pubblico. L’obiettivo non è colpire i singoli, ma consolidare procedure che separino nettamente promozione legittima e interferenza indebita, restituendo centralità al talento e alla responsabilità editoriale.