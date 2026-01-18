Sara Errani sorprende al Fip Silver Australian Padel Open, ecco perché il padel sta conquistando tutti

Errani protagonista al fip silver di melbourne

Sara Errani torna in campo nel Fip Silver di Melbourne, inserita come testa di serie n. 4 e in coppia con la brasiliana Manuela Schuck. L’evento si disputa al Game4Padel Docklands, dove l’azzurra debutterà direttamente agli ottavi, proseguendo la sua parentesi nel circuito dopo le apparizioni in Australia e l’esibizione al Foro Italico nel Bnl Italy Major Premier Padel.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Roma e la seconda settimana del Roland Garros, che la terrà lontana dall’evento capitolino.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La scelta di affiancarsi a Schuck nasce da precedenti incroci in circuito e da un obiettivo chiaro: competere senza rinunciare al divertimento. Errani sottolinea i progressi del movimento e guarda con curiosità al livello delle big internazionali, utile per misurarsi e crescere. A Melbourne la priorità resta giocare con intensità e lucidità, sfruttando il seeding favorevole per puntare con ambizione alla fase calda del tabellone.

Tra tennis e padel: obiettivi e calendario

Sara Errani porta avanti una doppia rotta: tennis di vertice e incursioni mirate nel padel. Dopo la United Cup e alla vigilia dell’Australian Open, l’azzurra conferma la scelta di proseguire nel tennis, spinta dai risultati dell’ultima stagione, e parallelamente inserire alcune tappe del Cupra Fip Tour quando il calendario lo consente.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La priorità resta il circuito WTA e il doppio con Jasmine Paolini, con cui ha consolidato intesa e risultati. Nel padel, l’obiettivo è crescere in attacco e nella gestione delle pareti, con sedute tecniche e confronti con top player utili a colmare i dettagli competitivi.

Errani ha valutato la programmazione: niente Major di Roma per sovrapposizione con la seconda settimana del Roland Garros. Resta aperta l’ipotesi di un’apparizione a Valencia, città in cui vive da oltre 20 anni, se gli incastri di stagione lo permetteranno.

Nel breve termine, focus su Melbourne per testare ritmo, sinergia con Manuela Schuck e capacità di gestione dei momenti caldi. Nel medio, selezione oculata di eventi Fip per mantenere continuità senza compromettere gli obiettivi tennistici.

Tra i riferimenti tecnici, spicca l’ammirazione per Bea Gonzalez, osservata da vicino a Roma, e l’attenzione alla crescita di Giulia Dal Pozzo. Un percorso graduale, con divertimento e agonismo come binari paralleli.

Coppie e ranking: i favoriti del torneo

Nel tabellone maschile del Fip Silver di Melbourne spiccano come teste di serie n. 1 l’italiano Simone Cremona e l’olandese Sten Richters, reduci dal successo nel Fip Bronze disputato sempre a Melbourne la settimana precedente. Alle loro spalle, gli spagnoli Santiago Figuerola e Roberto Belmont guidano l’inseguimento, pronti a capitalizzare su un tabellone che promette equilibrio e intensità.

Nel femminile, il ranking evidenzia in cima la coppia britannica formata da Aimee Gibson e Catherine Rose, mentre il ruolo di seconde teste di serie va alla tedesca Victoria Kurz insieme alla spagnola Eugenia Guimet. La presenza di Sara Errani con Manuela Schuck come n. 4 inserisce un fattore di variabilità, con un mix di esperienza e solidità che può incidere nella fase a eliminazione.

Il seeding del torneo, distribuito tra coppie consolidate e nuove alleanze, delinea incroci potenzialmente decisivi già dagli ottavi. Gli ultimi risultati e la forma recente di Cremona e Richters li rendono un riferimento, mentre tra le donne l’ordine d’ingresso in tabellone suggerisce battaglie tattiche serrate sulla gestione delle pareti e del gioco a rete.

FAQ

  • Chi sono le teste di serie n. 1 nel maschile?
    Simone Cremona e Sten Richters.
  • Qual è la coppia n. 1 nel femminile?
    Aimee Gibson e Catherine Rose.
  • Quale coppia insegue nel maschile?
    Gli spagnoli Santiago Figuerola e Roberto Belmont.
  • Chi sono le teste di serie n. 2 nel femminile?
    Victoria Kurz e Eugenia Guimet.
  • Che ruolo ha Sara Errani nel torneo?
    È testa di serie n. 4 con Manuela Schuck.
  • Dove si gioca l’evento?
    Al Game4Padel Docklands di Melbourne.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    askanews, dispatch da Roma del 15 gennaio.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com