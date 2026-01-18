Sara Errani sorprende al Fip Silver Australian Padel Open, ecco perché il padel sta conquistando tutti

Errani protagonista al fip silver di melbourne

Sara Errani torna in campo nel Fip Silver di Melbourne, inserita come testa di serie n. 4 e in coppia con la brasiliana Manuela Schuck. L’evento si disputa al Game4Padel Docklands, dove l’azzurra debutterà direttamente agli ottavi, proseguendo la sua parentesi nel circuito dopo le apparizioni in Australia e l’esibizione al Foro Italico nel Bnl Italy Major Premier Padel.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Roma e la seconda settimana del Roland Garros, che la terrà lontana dall’evento capitolino.

La scelta di affiancarsi a Schuck nasce da precedenti incroci in circuito e da un obiettivo chiaro: competere senza rinunciare al divertimento. Errani sottolinea i progressi del movimento e guarda con curiosità al livello delle big internazionali, utile per misurarsi e crescere. A Melbourne la priorità resta giocare con intensità e lucidità, sfruttando il seeding favorevole per puntare con ambizione alla fase calda del tabellone.

Tra tennis e padel: obiettivi e calendario

Sara Errani porta avanti una doppia rotta: tennis di vertice e incursioni mirate nel padel. Dopo la United Cup e alla vigilia dell’Australian Open, l’azzurra conferma la scelta di proseguire nel tennis, spinta dai risultati dell’ultima stagione, e parallelamente inserire alcune tappe del Cupra Fip Tour quando il calendario lo consente.

La priorità resta il circuito WTA e il doppio con Jasmine Paolini, con cui ha consolidato intesa e risultati. Nel padel, l’obiettivo è crescere in attacco e nella gestione delle pareti, con sedute tecniche e confronti con top player utili a colmare i dettagli competitivi.

Errani ha valutato la programmazione: niente Major di Roma per sovrapposizione con la seconda settimana del Roland Garros. Resta aperta l’ipotesi di un’apparizione a Valencia, città in cui vive da oltre 20 anni, se gli incastri di stagione lo permetteranno.

Nel breve termine, focus su Melbourne per testare ritmo, sinergia con Manuela Schuck e capacità di gestione dei momenti caldi. Nel medio, selezione oculata di eventi Fip per mantenere continuità senza compromettere gli obiettivi tennistici.

Tra i riferimenti tecnici, spicca l’ammirazione per Bea Gonzalez, osservata da vicino a Roma, e l’attenzione alla crescita di Giulia Dal Pozzo. Un percorso graduale, con divertimento e agonismo come binari paralleli.

Coppie e ranking: i favoriti del torneo

Nel tabellone maschile del Fip Silver di Melbourne spiccano come teste di serie n. 1 l’italiano Simone Cremona e l’olandese Sten Richters, reduci dal successo nel Fip Bronze disputato sempre a Melbourne la settimana precedente. Alle loro spalle, gli spagnoli Santiago Figuerola e Roberto Belmont guidano l’inseguimento, pronti a capitalizzare su un tabellone che promette equilibrio e intensità.

Nel femminile, il ranking evidenzia in cima la coppia britannica formata da Aimee Gibson e Catherine Rose, mentre il ruolo di seconde teste di serie va alla tedesca Victoria Kurz insieme alla spagnola Eugenia Guimet. La presenza di Sara Errani con Manuela Schuck come n. 4 inserisce un fattore di variabilità, con un mix di esperienza e solidità che può incidere nella fase a eliminazione.

Il seeding del torneo, distribuito tra coppie consolidate e nuove alleanze, delinea incroci potenzialmente decisivi già dagli ottavi. Gli ultimi risultati e la forma recente di Cremona e Richters li rendono un riferimento, mentre tra le donne l’ordine d’ingresso in tabellone suggerisce battaglie tattiche serrate sulla gestione delle pareti e del gioco a rete.

FAQ