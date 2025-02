Sanremo e il nuovo sistema di voto: come ha deluso Lucio Corsi e Geolier

### Il nuovo sistema di voto di Sanremo 2025

Il sistema di voto adottato nel 2025 per il Festival di Sanremo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti. Questa rinnovata metodologia, illustrata in conferenza stampa da Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento Prime Time Rai, prevede che la serata delle cover venga trattata in modo distinto rispetto alle altre serate del festival. Una delle innovazioni principali è stata l’assegnazione di un peso maggiore ai voti delle giurie nelle serate ordinarie, rendendo così il processo di voto più trasparente e meno suscettibile a polemiche. Fasulo ha sottolineato che, diversamente dall’approccio utilizzato nell’edizione precedente, dove i punteggi della finale a cinque venivano azzerati, quest’anno si è voluto valorizzare il percorso di ogni artista e il consenso ottenuto nel corso delle serate precedenti. Questo cambiamento mira a ridurre l’impatto del televoto isolato, che in passato ha generato controversie e accuse di favoritismi, come emerso in relazione alla vittoria di Olly nel 2024.

### Le differenze rispetto al passato

Il Festival di Sanremo del 2025 ha rivoluzionato il modo in cui vengono calcolati i voti, evidenziando differenze sostanziali rispetto alle edizioni precedenti. Una delle principali modifiche riguarda il metodo di aggregazione delle preferenze, dove la serata delle cover è stata scorporata dalle altre. Questa novità non solo ha permesso di dare maggiore importanza alle performance della settimana, ma ha anche evitato il fenomeno di telegenicità, che in passato ha creato malumori tra gli artisti e il pubblico. I voti delle giurie, ora, hanno un peso strategico nelle serate preliminari, contribuendo a un punteggio finale che rispecchia più fedelmente il consenso del pubblico, rispetto ai risultati del televoto isolato.

Inoltre, l’azzeramento dei punteggi nella finale a cinque, una pratica adottata negli scorsi festival, è stata abolita. Questo cambiamento implica che gli artisti portano un bagaglio di voti accumulati nel corso delle serate. È un metodo che mira a premiare la costanza e la qualità delle esibizioni, assecondando in modo più equo l’andamento della manifestazione e la preferenza del pubblico.

Con queste innovazioni, Sanremo 2025 si propone di ridurre le polemiche legate ai risultati finali, creando un contesto più equo per tutti gli artisti in gara. La speranza è che, attraverso un sistema di voto più bilanciato e trasparente, si possano esprimere veritieri gusti e tendenze musicali, mitigando il fattore casualità che spesso caratterizza eventi di grande mediazione come il festival.

### L’effetto delle giurie sulla classifica

La nuova organizzazione del Festival di Sanremo nel 2025 ha generato un impatto significativo sulla classifica finale, grazie a un rinnovato coinvolgimento delle giurie. Dall’introduzione di questo sistema, i voti delle giurie hanno assunto un ruolo cruciale, contribuendo a definire il posizionamento degli artisti in un modo che rispecchia non solo le performance più recenti, ma anche l’apprezzamento costante dimostrato dal pubblico nel corso delle varie serate. Questo approccio ha invertito l’effetto del televoto, che in precedenza aveva oscillato tra favorire un artista e penalizzarne un altro, a seconda dell’effetto immediato delle esibizioni.

Un aspetto essenziale da considerare è come l’influenza delle giurie abbia stabilito una nuova forma di meritocrazia all’interno del festival. Con l’accumulo di voti direttamente legato alle serate di esibizione, i risultati finali si sono rivelati più stabili e equi. La strategia di disaccoppiare la serata delle cover da quella principale ha costituito una mossa intelligente per garantire che i vincitori non fossero eletti solamente in base a un breve momento di popolarità, ma piuttosto attraverso un percorso complessivo di eccellenza.

In quest’ottica, il ruolo delle giurie non si limita a essere un mero elemento di giudizio, ma diventa un fattore determinante per il successo di un artista. La loro valutazione si arricchisce di competenze e conoscenze musicali approfondite, permettendo una selezione finale che prescinde dai picchi di televoto passeggeri. Di conseguenza, seppur lo spettacolo rimanga un’opportunità di intrattenimento, la sua integrazione con un sistema giurato gioca un ruolo cruciale nel garantire che le voci più meritevoli emergano in modo giusto e rappresentativo.

La variabilità dei risultati ha evidenziato come la fotografia della competizione di Sanremo non sia più staticamente rappresentativa di un solo momento, ma piuttosto rappresenti un viaggio collettivo, nel quale ogni serata contribuisce attivamente al destino finale di ogni artista in gara. Con il rafforzamento di tali meccanismi di voto, la credibilità del festival si eleva, creando un contesto in cui il talento realtà può finalmente emergere senza l’ombra di una vittoria imposta dal singolo giorno di televoto.

### Chi avrebbe vinto con le regole dell’anno scorso

Se si fosse applicato il nuovo sistema di voto durante l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, la vittoria sarebbe andata a Geolier, che nel corso della competizione aveva accumulato un impressionante 60% di preferenze al televoto. Questo dato contrastava fortemente con il 31,8% raccolto dall’attuale vincitore, Olly, il quale aveva beneficiato di un consenso massiccio durante le prime serate. Il nuovo sistema ha evidenziato come la valutazione delle giurie nelle fasi precedenti abbia un impatto diretto sugli esiti finali, facendo emergere chiaramente il potenziale di artisti che, altrimenti, potrebbero non ricevere il merito che meritano a causa di voti momentanei. Questo cambio di paradigma nella raccolta dei voti si propone di affinare ulteriormente il processo, permettendo di rispecchiare l’autentico gradimento del pubblico.

Diverse sono le considerazioni emerse rispetto a chi sarebbe emerso vincitore con le regole vigenti dello scorso anno. In base all’attuale metodologia, Lucio Corsi avrebbe trionfato nella competizione, grazie alla sua leadership nelle valutazioni delle giurie nel round finale, come ha dichiarato Claudio Fasulo. Questo scenario mette in evidenza l’importanza delle performance accumulate nel corso del Festival, anziché un singolo picco di successo. Sotto il vecchio sistema, che tendeva a penalizzare la continuità, la scelta finale appariva piuttosto casuale e influenzata da dinamiche di popolarità effimere, a discapito dell’effettiva qualità artistica.

Risulta quindi evidente come, grazie a questo nuovo sistema di voto, il festival non solo cerca di celebrare il talento in tutte le sue forme, ma allo stesso tempo intende fornire una visione più equa e rappresentativa del percorso artistico di ciascun partecipante. La situazione attuale ci porta a riconsiderare le nostre percezioni sui vincitori passati e sul peso che le giurie dovrebbero avere nei processi decisionali. La riflessione si estende a vedere come i cambiamenti nel regolamento possano migliorare la legittimità e l’integrità del Festival, garantendo che talenti come Geolier e Lucio Corsi possano ricevere il giusto riconoscimento.

### Le reazioni di artisti e pubblico

Le reazioni di artisti e pubblico al nuovo sistema di voto adottato per il Festival di Sanremo 2025 si sono rapidamente diffuse attraverso social media e interviste, rivelando un mix di entusiasmo e critiche. Molti artisti hanno accolto favorevolmente il cambiamento, vedendo nella nuova organizzazione una possibilità per le loro performance di essere valutate in maniera più equa. Ad esempio, gli artisti che si erano sentiti svantaggiati negli anni passati a causa della disparità tra il televoto e il giudizio delle giurie ora si dicono sollevati dalla maggiore considerazione riservata ai voti accumulati nel corso delle serate, piuttosto che in un singolo momento di alta visibilità.

Tra le voci di approvazione spicca quella di Olly, vincitore dell’edizione 2024, che ha espresso la sua fiducia verso un sistema che premia non solo il talento, ma anche l’impegno e la continuità delle esibizioni. Tuttavia, non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi ritiene che le giurie possano essere soggettive e che un’eccessiva discrezionalità possa nuovamente alterare l’equilibrio del festival. Alcuni fan dell’artista Geolier, ad esempio, hanno commentato con frustrazione il fatto che, nonostante il televoto elevato che lo aveva visto dominare nel 2024, sarebbe stato irragionevole vedere un artista eccezionale come lui non trionfare, seppur il sistema attuale avesse avvantaggiato artisti come Lucio Corsi.

La tensione tra i sostenitori del televoto e quelli della giuria si mantiene alta, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto riguardo le preferenze del pubblico e il ruolo delle professioni musicali nel determinare il successo. In questo contesto, gli organizzatori del festival cercano attivamente di coinvolgere il pubblico in un dibattito più ampio, esortando i fan a esprimere le proprie opinioni sui social, trasformando così l’interesse per il festival in un tema di discussione collettivo e costruttivo.

I cambiamenti nel sistema di voto hanno catturato l’attenzione dell’intero panorama musicale, stimolando riflessioni sui meccanismi di valutazione e sulla giustizia artistica. Le reazioni variegate non solo confermano l’importanza di tali innovazioni, ma dimostrano anche quanto sia cruciale il festival per il panorama culturale italiano, fungendo da palcoscenico per conversazioni più profonde sul valore e la percezione della musica.