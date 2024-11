Sandro Fadda di Patrizia Pepe potenzia le spedizioni: il 100% gestito con ShippyPro entro fine 2024

Gestione delle spedizioni con ShippyPro

Entro la fine del 2024, Patrizia Pepe prevede di gestire il totale delle spedizioni attraverso ShippyPro, una piattaforma che sta già facendo la differenza nella logistica della casa di moda fiorentina. Sandro Fadda, responsabile Information Technology del brand, ha rivelato che attualmente circa il 30-40% delle spedizioni, pari a circa 80.000 invii annuali, sono già effettuate mediante questa piattaforma. La decisione di centralizzare le spedizioni nasce dall’esigenza di ottimizzare i processi interni e migliorare l’efficienza operativa.

La piattaforma ShippyPro è stata integrata con l’e-commerce di proprietà di Patrizia Pepe, combinando anche le operazioni legate a 34 punti vendita al dettaglio per l’invio diretto dai negozi e con quattro diversi marketplace. I principali mercati di destinazione includono Italia, Germania, Polonia, Belgio e Francia, facilitando così una gestione globale delle spedizioni.

Con una rete logistica ben strutturata, che conta quattro magazzini, la casa di moda ha ottimizzato i flussi di lavoro e ha raggiunto un nuovo livello di flessibilità e reattività. Questa scelta di operare con ShippyPro non solo riduce i tempi di gestione delle spedizioni, ma consente anche una migliore interazione con una pluralità di corrieri e servizi, rendendo l’intero processo più snello e funzionale.

L’approccio multi-corriere adottato sta già mostrando risultati tangibili, rinforzando l’impegno dell’azienda nell’offrire un servizio di alta qualità e tempestività ai propri clienti, un obiettivo fondamentale nel settore moda.

Integrazione dei corrieri e servizi

Patrizia Pepe ha intrapreso un percorso significativo nell’integrazione dei corrieri e dei servizi di spedizione, con l’obiettivo di ottimizzare la propria logistica per rispondere in modo più efficace alle dinamiche del mercato. L’adozione della piattaforma ShippyPro rappresenta un cambio di paradigma, consentendo una gestione fluida e multifunzionale delle operazioni. Grazie a questo sistema, l’azienda è in grado di interfacciarsi con sei diversi corrieri, permettendo di scegliere l’operatore più idoneo per ogni spedizione, in base a criteri di efficienza e costo.

La necessità di integrare vari corrieri è emersa con forza considerando che, in alcuni casi, marketplace come Zalando impongono l’utilizzo di determinati fornitori di servizi di trasporto. Ciò ha reso imperativo un sistema che potesse semplificare e centralizzare la gestione dei contratti con i corrieri, riducendo significativamente il tempo e le risorse dedicate all’integrazione di nuovi operatori. Patrizia Pepe ha affrontato questa sfida implementando un’unica piattaforma che centralizza tutte le informazioni logistiche, consentendo una gestione più mirata e diretta.

Questa integrazione rende possibile non solo rispondere rapidamente a eventuali scioperi o disservizi, ma anche garantire la conformità agli standard stabiliti dai marketplace, preservando così la reputazione del marchio. Inoltre, il sistema consente di gestire in modo indipendente le spedizioni e i resi, ottimizzando ulteriormente l’efficienza dei processi. Questo approccio strategico non solo facilita la gestione operativa, ma si traduce anche in vantaggi economici per l’azienda, enfatizzando l’importanza di una logistica agile e ben strutturata nel panorama competitivo attuale.

Obiettivi logistici e strategici di Patrizia Pepe

Patrizia Pepe ha definito un percorso chiaro per il settore della logistica, orientato a ottimizzare l’efficienza e la flessibilità nei processi di spedizione. L’implementazione della piattaforma ShippyPro segna un passo fondamentale verso la realizzazione di obiettivi logistici ambiziosi. L’intento è di garantire una gestione centralizzata delle spedizioni, in grado di supportare la crescita dell’e-commerce e delle vendite nei marketplace. La volontà è di passare da un modello frammentato a uno più integrato, dove l’intera catena logistica è monitorata e gestita in modo sinergico.

Con la prospettiva di gestire il 100% delle spedizioni entro la fine del 2024, l’azienda sta affrontando la sfida di allineare i propri processi a quelli dei marketplace, rispettando gli standard di servizio e consegna. La strategia di integrazione dei corrieri consentirà di identificare il partner più adatto per ogni spedizione, favorendo una migliore esperienza per il cliente finale. In particolare, Patrizia Pepe punta a rafforzare la propria capacità di risposta alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, adottando soluzioni logistiche che garantiscano alta puntualità e tracciabilità.

Un altro obiettivo strategico è l’espansione del canale B2B, che richiede un approccio flessibile e strutturato nella gestione delle spedizioni. Integrando i punti di ritiro e consegna (Pudo) nella sua rete logistico, l’azienda mira a snellire ulteriormente le operazioni, aumentando la soddisfazione dei clienti sia nel retail tradizionale che online. Apostando su un sistema di gestione centralizzato e su una logistica agili, Patrizia Pepe si posiziona per affrontare le sfide future del mercato della moda con maggiore competitività e resilienza.

Risultati ottenuti dall’implementazione della piattaforma

Grazie all’implementazione della piattaforma ShippyPro, Patrizia Pepe ha registrato risultati significativi che ottimizzano la gestione logistica e migliorano il servizio al cliente. In primo luogo, la centralizzazione delle informazioni ha portato a una notevole riduzione del tempo necessario per la verifica dei costi logistici, scendendo del 50%. Questo è stato possibile grazie alla creazione di un unico punto di raccolta per i dati, che ha semplificato enormemente le operazioni quotidiane.

Inoltre, è stato registrato un calo dell’80% dei costi precedentemente necessari per integrare nuovi corrieri e servizi, un risultato cruciale per liberare risorse e investire in altre aree operative. La capacità di adattarsi rapidamente e integrare nuovi operatori ha impattato positivamente sull’efficienza del processo, consentendo a Patrizia Pepe di rispondere prontamente alle sfide logistiche del mercato moderno.

Un ulteriore vantaggio tangibile riguarda la gestione delle richieste di assistenza al cliente; il tempo speso dal servizio di customer care per monitorare le spedizioni è diminuito del 50%. Ciò non solo ha migliorato l’efficienza interna, ma ha anche elevato il livello di soddisfazione del cliente, grazie a comunicazioni più rapide e precise riguardo allo stato delle spedizioni.

L’adozione di ShippyPro non rappresenta solo un miglioramento tecnologico, ma un approccio proattivo volto a una logistica snella e altamente reattiva. Questi risultati dimostrano come una gestione logistica strategica e ben pianificata possa tradursi in vantaggi concreti non solo per il marchio, ma anche per i consumatori finali, consolidando ulteriormente la posizione di Patrizia Pepe nel competitivo settore della moda.

Innovazioni e focus sulla logistica nel tempo

Patrizia Pepe ha sempre prestato particolare attenzione all’innovazione nel settore logistico, riconoscendo il valore cruciale di un sistema efficace per il successo del proprio modello di business. Sin dal 2010, l’azienda ha introdotto sistemi avanzati come l’applicazione di tag RFID, rendendo possibile un tracciamento preciso e in tempo reale di tutti i propri prodotti. Questa iniziativa ha rappresentato un passo importante per garantire maggiore trasparenza e reattività nella gestione delle scorte e delle spedizioni, un aspetto essenziale soprattutto nel mercato della moda, dove tempistiche e precise informazioni fanno la differenza nella soddisfazione del cliente.

La logistica è stata considerata un “fiore all’occhiello” della casa di moda, tanto da portare Patrizia Pepe ad avere in passato una società dedicata interamente a fornire servizi logistici avanzati. Sebbene questa divisione sia stata ceduta, il patrimonio di conoscenze e competenze accumulate è rimasto alla base delle operazioni attuali. Il focus sull’innovazione e sulla tecnologia ha consentito a Patrizia Pepe di affrontare le sfide logistiche di un mercato in continua evoluzione, mantenendo così un alto livello di competitività.

Oggi, l’obiettivo è quello di continuare su questa strada, utilizzando la piattaforma ShippyPro non solo come strumento per la gestione delle spedizioni, ma anche come catalizzatore per ulteriori innovazioni. L’integrazione di molteplici corrieri e la centralizzazione della gestione logistica sono solo alcune delle strategie adottate per migliorare l’efficienza. La costante ricerca di soluzioni in grado di migliorare i processi interni testimonia l’impegno dell’azienda nel mantenere una logistica agile e proattiva, essenziale per rispondere adeguatamente alle esigenze dei clienti e alle dinamiche del mercato.

In questo contesto, Patrizia Pepe non si limita a seguire le tendenze, ma si pone come leader nel settore, anticipando le necessità dei consumatori e creando un sistema logistico che non solo accelera i tempi di consegna, ma migliora anche l’esperienza complessiva del cliente. Con un utilizzo strategico della tecnologia, la maison fiorentina continua a posizionarsi come un modello da seguire per le aziende del settore, dimostrando che l’innovazione logistica è un elemento cruciale per il successo a lungo termine.