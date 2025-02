Sandoz Foundation vende azioni Novartis per 2,6 miliardi di franchi svizzeri

Fondazione Sandoz vende azioni di Novartis

La Fondazione Sandoz, uno dei principali azionisti di Novartis, ha annunciato la cessione di una significativa frazione delle sue azioni nella compagnia farmaceutica svizzera. Un portavoce della fondazione ha confermato la notizia martedì sera, rispondendo a diverse voci trapelate nei media. Con un attuale possesso del 4,1% delle azioni di Novartis, la Fondazione Sandoz si posiziona come il secondo maggiore azionista dell’azienda. La decisione di liquidare parte della partecipazione avviene in un contesto di ristrutturazione strategica con l’obiettivo di diversificare gli investimenti.

Motivazioni della vendita

La decisione della Fondazione Sandoz di cedere una significativa quantità di azioni di Novartis è motivata da una strategia di diversificazione mirata. Secondo un portavoce della fondazione, l’intenzione è quella di riequilibrare il proprio portafoglio, spostandosi verso una gamma più ampia di asset. La fondazione, che ha storicamente legami con Novartis, intende quindi affrontare una maggiore varietà di opportunità di investimento. Questa azione rispecchia un approccio sempre più comune tra gli investitori istituzionali, che mirano a minimizzare i rischi mediante la riduzione della concentrazione in un singolo settore o azienda. Tali iniziative sono anche indicative di un periodo di trasformazioni all’interno del settore farmaceutico, dove l’accento sulla sostenibilità e sull’innovazione gioca un ruolo cruciale nelle scelte strategiche degli investitori.

Dettagli della transazione

La Fondazione Sandoz sta procedendo con la vendita di 26,5 milioni di azioni di Novartis tramite la sua holding Emasan AG, in un’operazione accelerata di bookbuilding. Questa cessione rappresenta circa l’1,2% delle azioni totali in circolazione della società farmaceutica, che attualmente detiene un totale di 2,2 miliardi di franchi svizzeri in termine di capitalizzazione di mercato. Secondo quanto comunicato, la fondazione prevede di vendere le azioni a un prezzo unitario di CHF98,25, il che porterebbe la valutazione complessiva della transazione a oltre CHF2,6 miliardi. Il portavoce della fondazione non ha rilasciato ulteriori commenti riguardo alle motivazioni specifiche per il prezzo fissato o alla tempistica dell’operazione. Martedì sera, il prezzo di chiusura delle azioni di Novartis era di CHF100,72, suggerendo una leggera diminuzione rispetto alla valutazione proposta, che potrebbe riflettere le dinamiche attuali del mercato e le aspettative degli investitori.

Impatto sulla fondazione e su Novartis

La vendita delle azioni da parte della Fondazione Sandoz avrà implicazioni significative sia per la fondazione stessa che per Novartis. Adottando una strategia di diversificazione, la fondazione si allontana da una dipendenza eccessiva da un solo asset, riducendo il potenziale rischio associato a fluttuazioni del mercato farmaceutico. Questa mossa potrebbe liberare risorse per investimenti in altri settori, permettendo alla fondazione di rafforzare il suo impegno in ambiti come l’educazione e la cultura, attività storicamente sostenute. Tuttavia, c’è la possibilità che una riduzione della partecipazione in Novartis influenzi la governance della società, dato il peso che la fondazione ha avuto nelle decisioni strategiche nel corso degli anni. Per Novartis, la vendita delle azioni, pur riducendo l’entità di uno dei suoi principali azionisti, potrebbe non avere un impatto operativo immediato. Tuttavia, la diminuzione della fiducia di un investitore istituzionale di tale calibro potrebbe suscitare preoccupazioni tra gli altri azionisti e nel mercato, influenzando così l’andamento del titolo e l’immagine complessiva dell’azienda. Resta da vedere come la società risponderà a questa nuova dinamica e quali misure adotterà per assicurare la stabilità e la fiducia degli investitori.