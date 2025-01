Samsung Vision AI e il futuro dell’innovazione nelle TV intelligenti e connesse

Samsung Vision AI: la nuova era per le TV intelligenti

Al CES 2025 di Las Vegas, Samsung ha ufficialmente lanciato la piattaforma **Samsung Vision AI**, segnando un importante passo avanti nella sua strategia per le TV. Questa iniziativa si fonda sull’idea che gli schermi e i dispositivi non devono essere semplicemente strumenti per la fruizione passiva, ma piuttosto **partner intelligenti** che si adattano attivamente alle esigenze degli utenti nella loro vita quotidiana. **SW Yong**, Presidente e Head of Visual Display Business di Samsung Electronics, ha chiarito: “Samsung non considera i TV come dispositivi ‘unidirezionali’, ma come compagni interattivi che migliorano l’esperienza di visione”.

In questo contesto, **Samsung Vision AI** si propone di trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia. L’implementazione di intelligenza artificiale all’interno delle TV offre **un’esperienza di visione più ricca e coinvolgente**, capace di integrare componenti di personalizzazione e soluzioni smart in un’ecosistema domestico connesso. Ogni TV, secondo questa filosofia, diventa un compagno *intelligente*, capace di supportare l’utente nell’intrattenimento e nella gestione della vita quotidiana. Inoltre, Samsung intende offrire un continuum di servizi che facilitano le interazioni tra diversi dispositivi, favorendo un ambiente domestico più confortevole e intelligente. Con Samsung Vision AI, il futuro dell’intrattenimento domestico assume una nuova forma, in cui i TV non sono più solo schermi passivi, ma attori attivi e reattivi del nostro quotidiano.

Funzionalità personalizzate di Samsung Vision AI

Samsung Vision AI si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza personalizzata che va ben oltre le funzionalità tradizionali dei televisori. Al cuore di questa innovativa piattaforma ci sono strumenti che rivoluzionano il modo in cui l’utente si relaziona con il proprio dispositivo. Tra queste, Click to Search consente di ottenere informazioni in tempo reale riguardo ai contenuti visualizzati. Che si tratti di identificare un attore o raccogliere dettagli su un programma, questa funzione si attiva senza interrompere il flusso visivo, arricchendo l’esperienza di visione.

Un’altra caratteristica notevole è Live Translate, che grazie a un modello di traduzione AI integrato, elimina le barriere linguistiche traducendo i sottotitoli in tempo reale. Questo consente di godere di contenuti da tutto il mondo, ampliando la gamma di scelte disponibili per gli spettatori. Pertanto, l’intrattenimento globale diventa accessibile, permettendo agli utenti di immergersi in culture diverse senza il fastidio di comprendere una lingua straniera.

In aggiunta, la funzione Generative Wallpaper trasforma il televisore in una vera e propria opera d’arte. Gli utenti possono creare sfondi personalizzati che si integrano con i loro gusti e le occasioni speciali. Questa personalizzazione visiva aggiunge un ulteriore livello di interazione, rendendo il TV non solo un dispositivo di consumo ma anche un elemento decorativo dell’ambiente domestico.

La sinergia di queste caratteristiche non solo amplifica l’aspetto estetico e funzionale dei televisori Samsung, ma contribuisce anche a conformare una nuova concezione di intrattenimento, più coinvolgente e interattiva. In questo modo, Samsung Vision AI diventa un alleato prezioso nel panorama sempre più dinamico della tecnologia per la casa.

Integrazione con l’ecosistema SmartThings

Samsung Vision AI non si limita a trasformare l’interazione con i televisori, ma si integra perfettamente con l’ecosistema **SmartThings**, mirando a rendere l’esperienza domestica complessiva più fluida e intelligente. In quest’ottica, uno degli strumenti chiave è **Home Insights**, che offre aggiornamenti in tempo reale sull’ambiente domestico. Questa funzione non solo fornisce informazioni cruciali, come avvisi di sicurezza e report giornalieri, ma garantisce anche una sensazione di tranquillità sia quando si è in casa che quando si è fuori. Combinando queste informazioni con le capacità analitiche della piattaforma, gli utenti possono monitorare facilmente la loro abitazione.

Un’altra iniezione di intelligenza nell’ecosistema di Samsung è rappresentata da **Pet and Family Care**. Questa funzione consente di tener d’occhio le attività domestiche, rilevando comportamenti insoliti tra gli animali domestici e i familiari. Nel caso in cui un bambino si addormentsi, il sistema è capace di regolare automaticamente le luci, assicurandosi che l’ambiente sia tranquillo e confortevole. Questa automazione non solo migliora il comfort degli utenti, ma instilla anche un senso di sicurezza, potendo verificare lo stato delle proprie cose in qualsiasi momento.

L’integrazione di Samsung Vision AI con SmartThings rappresenta un passo decisivo verso la creazione di un ambiente domestico totalmente connesso, dove i dispositivi non sono solo strumenti indipendenti, ma collaborano tra loro per ottimizzare la vita quotidiana. La vision di Samsung mira a far sì che i televisori non siano semplici schermi, ma attori centrali di un ecosistema di vita intelligente.

Innovazioni nel Neo QLED 8K QN990F

Il Samsung **Neo QLED 8K QN990F** si presenta come una pietra miliare nella tecnologia TV, racchiudendo una serie di innovazioni progettate per elevare l’esperienza visiva a livelli senza precedenti. Questo modello di punta è equipaggiato con il processore **NQ8 AI Gen3**, il quale utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per ottimizzare qualità dell’immagine e audio in tempo reale.

Una delle funzionalità più impressionanti di questo dispositivo è il **8K AI Upscaling Pro**. Grazie a questa tecnologia, i contenuti a risoluzione inferiore vengono automaticamente adattati, raggiungendo una qualità straordinaria di 8K. Gli utenti possono così godere di dettagli incredibili e una chiarezza visiva senza rivali in ogni scena.

Inoltre, **Auto HDR Remastering Pro** analizza ogni fotogramma, applicando una espansione adattiva del colore che conferisce profondità e realismo alle immagini, anche nelle scene più oscure. La precisione cromatica raggiunta è fondamentale per un’esperienza cinematografica completa e coinvolgente, risultando particolarmente evidente durante la visione di contenuti ricchi di sfumature e dettagli.

Il **Adaptive Sound Pro** è un’altra innovazione chiave: sfruttando l’intelligenza artificiale, questa funzione ottimizza separatamente i diversi componenti audio, garantendo un suono chiaro ed equilibrato. Che si tratti di dialoghi, colonne sonore o effetti sonori, gli utenti possono vivere un’audio immersivo che si adatta attivamente al contenuto visualizzato.

Con il **Color Booster Pro**, il QN990F arricchisce l’esperienza visiva: un’analisi basata sull’AI e una sofisticata elaborazione dell’immagine permettono un’espressione cromatica migliorata, rendendo ogni fotogramma vibrante e coinvolgente. Queste innovazioni non solo migliorano l’aspetto estetico della visione, ma soddisfano anche le aspettative degli utenti più esigenti, conferendo al Neo QLED 8K QN990F un ruolo di primo piano nel panorama dell’intrattenimento domestico del futuro.

Arte e tecnologia con Samsung Art Store e The Frame Pro

Samsung continua a fondere arte e tecnologia con il suo **Samsung Art Store**, mentre lancia il nuovo **The Frame Pro**, un dispositivo che amplifica ulteriormente l’integrazione estetica dei televisori nell’ambiente domestico. Con oltre **3.000 opere** curate da celebri partner globali come il **MoMA** e le fondamenta di **Magritte** e **Basquiat**, il **Samsung Art Store** rende l’arte accessibile a un pubblico più vasto, permettendo di trasformare il TV in una galleria d’arte personalizzata.

Per il 2025, questa collezione sarà ampliata non solo per **The Frame**, ma anche per i modelli **MICRO LED**, **Neo QLED** e **QLED**, consentendo agli utenti di personalizzare la loro esperienza visiva e decorativa. Quest’approccio innovativo non solo rivoluziona l’uso dei televisori, ma contribuisce a creare un’atmosfera armoniosa all’interno della casa, dove l’arte può essere apprezzata anche in contesti informali.

Il **The Frame Pro**, l’ultima evoluzione della serie, è progettato per arricchire l’esperienza artistica e di intrattenimento. Grazie alla tecnologia **Neo QLED**, questo modello offre una qualità dell’immagine eccezionale, con colori più brillanti e contrasti migliori. Il processore **NQ4 AI Gen3** potenzia ulteriormente le performance, assicurando che ogni opera d’arte o contenuto video venga visualizzato con dettagli straordinari e profondità di colore. A questo si aggiunge l’innovativo **Wireless One Connect**, che facilita le installazioni e massimizza l’integrazione estetica con l’ambiente domestico.

Questa sinergia tra arte e tecnologia è ulteriormente valorizzata dalla partnership con **Art Basel**, facendo di **The Frame** il display ufficiale dell’evento artistico di fama mondiale. Questo consolidamento della posizione di Samsung nel panorama artistico globale non solo amplia le opportunità creative per gli utenti, ma sancisce anche il ruolo del TV come un elemento centrale nella vita domestica moderna, in grado di adattarsi non solo alle esigenze funzionali, ma anche alle aspirazioni artistiche degli utenti.