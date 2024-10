Samsung presenta Jet Bot Combo AI, l’aspirapolvere intelligente che lava e aspira

Samsung lancia Jet Bot Combo AI in Italia

In occasione di un evento svoltosi a Milano, Samsung ha presentato il suo innovativo Jet Bot Combo AI, segnando una significativa ripresa nel mercato nostrano della domotica. Questo dispositivo non rappresenta semplicemente l’ennesimo robot aspirapolvere, ma segna un notevole progresso tecnologico all’interno del settore, facendo un passo oltre le aspettative tradizionali legate a questi utensili domestici.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 21 Ottobre 2024 08:59

Una delle caratteristiche più distintive di questo modello è la Clean Station Steam+, una stazione di ricarica avanzata. Non solo si occupa di ricevere lo sporco aspirato, ma offre un sistema di lavaggio integrato per i panni utilizzati nella pulizia dei pavimenti. Questo processo avviene in due fasi: prima si esegue un lavaggio a temperature elevate, oscillanti tra i 50 e i 60°C, seguito da un ciclo di vapore igienizzante. Questo metodo è in grado di eliminare fino al 99,99% dei batteri, garantendo una ulteriore asciugatura ad aria calda, che prepara efficacemente i panni per la successiva sessione di pulizia.

L’aspetto della sostenibilità e dell’igiene è quindi particolarmente curato, rispondendo a un’esigenza sempre più sentita tra i consumatori. Il Jet Bot Combo AI è un oggetto progettato per facilitare le quotidianità domestiche, permettendo un approccio completo e innovativo alla pulizia della casa.

Inoltre, il design accattivante e la potenza di aspirazione che raggiunge ben 6.000 Pa si uniscono a una considerevole autonomia di circa 180 minuti, conferendo al dispositivo una versatilità che ben si adatta alle diverse necessità dei consumatori. L’emissione sonora, mantenuta a un massimo di 87 dBA, rende l’uso dell’aspirapolvere particolarmente confortevole, anche durante le ore di riposo.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -33% Amazon.it 53,16€ 79,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 21 Ottobre 2024 15:13

Con il lancio del Jet Bot Combo AI, Samsung non si limita a introdurre un nuovo prodotto sul mercato, ma propone un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti percepiscono e interagiscono con la tecnologia di pulizia, elevandola a livelli di efficienza e funzionalità superiori.

Funzionalità innovative del robot aspirapolvere

Il Jet Bot Combo AI di Samsung è dotato di una serie di funzionalità innovative che lo rendono un prezioso alleato nella pulizia domestica. La principale caratteristica distintiva di questo dispositivo è la **Clean Station Steam+**, progettata per offrire un’esperienza di pulizia senza precedenti, combinando l’aspirazione e il lavaggio in un’unica soluzione integrata. Questo sistema non solo aspira lo sporco, ma include anche un meccanismo di pulizia automatizzato dei panni, assicurando che siano sempre pronti all’uso e privi di contaminazioni.

La Clean Station Steam+ utilizza un sofisticato processo in due fasi: per prima cosa, i panni sporchi vengono lavati a elevate temperature, tra i 50 e i 60°C, garantendo l’eliminazione dei batteri attraverso un’accurata igienizzazione. Successivamente, un ciclo di vapore igienizzante seguita da un’asciugatura ad aria calda rende il sistema particolarmente efficiente nella preparazione dei panni per il prossimo utilizzo, riducendo drasticamente il rischio di trasmissione di germi e batteri.

Oltre a queste caratteristiche, il Jet Bot Combo AI si distingue per una potenza di aspirazione che arriva a **6.000 Pa**, capace di affrontare anche le pulizie più impegnative. La considerevole autonomia del dispositivo, che può raggiungere fino a **180 minuti**, consente sessioni di pulizia prolungate senza necessità di ricarica, rendendolo adatto anche per ambienti di maggiori dimensioni.

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dal sistema di **Carpet Care**, progettato per gestire in modo ottimale la pulizia su diversi tipi di pavimento. In presenza di tappeti a pelo lungo, il robot si reca alla base per riporre i panni di lavaggio e successivamente prosegue con l’aspirazione, mentre su tappeti a pelo corto, evita bagnarli sollevando i panni utilizzati, assicurando così una pulizia delicata e efficace.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 21 Ottobre 2024 08:59

L’attenzione di Samsung per l’usabilità e il comfort dell’utente è evidente anche nel livello di rumorosità, fissato a un massimo di **87 dBA**, che permette un utilizzo silenzioso senza disturbare le normali attività quotidiane. Con il Jet Bot Combo AI, Samsung introduce un dispositivo che risponde perfettamente alle moderne esigenze di pulizia, combinando efficienza, igiene e facilità d’uso.

Intelligenza artificiale e adattamento del dispositivo

Il cuore pulsante del Jet Bot Combo AI risiede nella sua avanzata intelligenza artificiale, che gioca un ruolo chiave nel migliorare l’esperienza utente e ottimizzare le prestazioni del robot aspirapolvere. Questa tecnologia non si limita a potenziare le funzionalità di aspirazione e lavaggio, ma consente al dispositivo di imparare e adattarsi ai diversi ambienti domestici. Grazie a sensori di ultima generazione e algoritmi sofisticati, il robot è in grado di identificare i vari tipi di superfici, permettendo un approccio di pulizia personalizzato.

Una delle funzionalità più apprezzabili è la capacità del Jet Bot Combo AI di riconoscere il materiale del pavimento sotto di esso. Questo significa che, a seconda che si trovi su piastrelle, parquet o tappeti, il robot regolerà automaticamente la sua potenza di aspirazione e la modalità di pulizia, garantendo risultati ottimali e minimizzando i rischi di danneggiamento delle superfici. Per esempio, quando si attiva la modalità di pulizia su tappeti, il sistema Carpet Care entra in funzione: il robot si dirige alla base per rimuovere i panni lavapavimenti, per poi tornare e continuare ad aspirare in modo sicuro.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -33% Amazon.it 53,16€ 79,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 21 Ottobre 2024 15:13

In situazioni in cui il dispositivo si trova in presenza di tappeti a pelo lungo, il cambio di strategia permette la massima cura nella pulizia, evitando di bagnare i tessuti e garantendo che ogni angolo venga pulito adeguatamente. La tecnologia AI, quindi, non solo garantisce la pulizia ma protegge anche gli investimenti che gli utenti hanno fatto in termini di pavimenti e tappeti di qualità.

Dalle funzioni di rilevamento degli ostacoli all’installazione di percorsi di pulizia intelligenti, l’intelligenza artificiale conferisce al Jet Bot Combo AI la capacità di operare autonomamente, evitando collisioni e ottimizzando i tragitti per una pulizia più efficace. Gli utenti possono osservare il comportamento del robot attraverso un report dettagliato fornito dall’app SmartThings, che offre una panoramica sulle sessioni di pulizia e permette di annotare quali aree sono state pulite con maggiore frequenza.

Questa capacità di apprendere e adattarsi fa sì che il Jet Bot Combo AI non sia semplicemente un altro utensile per la casa, ma un vero e proprio assistente domestico, progettato per migliorare l’efficienza e mantenere gli spazi abitativi freschi e igienizzati. La sinergia tra la potenza di aspirazione e le innovazioni dell’intelligenza artificiale emerge come un fattore distintivo per Samsung, ponendo il Jet Bot Combo AI in una posizione privilegiata nel panorama della domotica e del comfort domestico.

Sicurezza e gestione tramite app

La sicurezza e la gestione dell’hardware sono componenti essenziali del Samsung Jet Bot Combo AI, un dispositivo che non solo punta a migliorare l’efficienza nella pulizia, ma ha anche a cuore la protezione dei dati dei propri utenti. Questo modello è dotato del protocollo Knox Security, che garantisce una robusta protezione contro le minacce digitali, salvaguardando le informazioni personali e la privacy dell’utente. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono utilizzare l’app SmartThings con la certezza che i loro dati rimarranno al sicuro, rendendo l’approccio alla domotica non solo innovativo, ma anche in linea con le migliori pratiche di sicurezza informatica.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 21 Ottobre 2024 09:29

Samsung ha realizzato l’app SmartThings per fornire un’esperienza utente fluida e facilmente gestibile. Attraverso l’app, gli utenti possono controllare e monitorare il Jet Bot Combo AI da qualsiasi luogo, facilitando la programmazione delle pulizie giornaliere in base alle necessità personali. Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale, che informano l’utente sull’attività del dispositivo e su eventuali problemi, come la necessità di svuotare il contenitore della polvere o di pulire i sensori.

In aggiunta, l’app offre anche un sistema di monitoraggio degli animali domestici. Grazie alla telecamera integrata con tecnologia di AI Object Recognition, è possibile tenere d’occhio i propri amici a quattro zampe e assicurarsi che stiano bene, anche quando non si è in casa. Questo non solo fornisce tranquillità, ma consente anche di gestire le attività quotidiane con maggiore serenità.

Il Live Cleaning Report è un’altra funzione che dimostra l’impegno di Samsung versol’innovazione e la trasparenza degli utenti. Al termine di ogni sessione di pulizia, viene generato un report dettagliato che mostra le aree pulite e la durata dell’operazione. Questo consente all’utente di valutare l’efficacia del Jet Bot Combo AI, permettendo di apportare eventuali modifiche alle impostazioni di pulizia per migliorare le prestazioni future. Con questi strumenti, gli utenti non solo hanno il pieno controllo sul loro robot aspirapolvere, ma possono anche personalizzare le funzioni in base alle specifiche esigenze della loro casa.

Samsung presenta non solo un prodotto con elevate capacità di pulizia, ma un ecosistema di sicurezza avanzato e una gestione pratica tramite l’app, rafforzando la fiducia degli utenti in un dispositivo di domotica che si integra perfettamente nel loro stile di vita.

Promozione e disponibilità del prodotto

Per rendere il Jet Bot Combo AI accessibile al maggior numero possibile di consumatori, Samsung ha lanciato una promozione attraente denominata “Soddisfatti o Rimborsati”, valida fino al 31 dicembre 2024. Questa iniziativa permette agli utenti di testare il dispositivo senza rischi, offrendo la possibilità di ricevere un rimborso completo nel caso in cui non siano soddisfatti dell’acquisto. Un approccio pensato per garantire la massima tranquillità ai clienti, riflettendo la fiducia dell’azienda nella qualità e nell’efficacia del prodotto.

Il Jet Bot Combo AI è disponibile sul sito ufficiale di Samsung al prezzo di **1.599,00 €** e viene proposto anche con la possibilità di finanziamento, consentendo di suddividere l’importo in **20 rate** mensili. Questa opzione di pagamento rende il robot più accessibile a un pubblico più ampio, soddisfacendo le varie esigenze economiche dei consumatori del mercato italiano.

Inoltre, il dispositivo è facilmente reperibile in una vasta gamma di punti vendita, sia fisici che online, garantendo una presenza capillare e facilitando gli acquisti. I clienti possono visitare i negozi autorizzati per vedere il Jet Bot Combo AI in azione o partecipare a dimostrazioni dal vivo, permettendo loro di apprezzare direttamente le innovative funzionalità offerte.

Il supporto continuo da parte di Samsung non si limita solo alla vendita. La società si impegna a fornire assistenza ai clienti tramite vari canali, compresi servizi di supporto online, garantendo che ogni utente possa ricevere l’aiuto di cui ha bisogno per sfruttare al massimo il potenziale del proprio robot aspirapolvere. Inoltre, la possibilità di consultare il Live Cleaning Report consente agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni del dispositivo, mantenendo una trasparenza che favorisce la fiducia nei confronti del prodotto.

Con una marcata attenzione all’eco-sostenibilità e all’igiene, il Jet Bot Combo AI non è semplicemente un investimento in un gadget tecnologico, ma rappresenta anche una scelta responsabile per chi desidera migliorare la propria qualità di vita domestica. Attraverso un’esperienza di acquisto sicura e soddisfacente, Samsung si propone di rinnovare l’interesse per i dispositivi di pulizia innovativi, continuando a spingere verso un futuro sempre più automatizzato e intelligente.