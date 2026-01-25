Samsung Galaxy S26 svelato da nuovo leak segreto, cambiano colorazioni e memoria, sparisce definitivamente il taglio base

Samsung Galaxy S26: un leak anticipa colorazioni e tagli di memoria, addio alla versione da 128 GB?

Nuovi tagli di memoria

Il compatto di fascia alta della serie, cioè Galaxy S26, secondo il leak del rivenditore finlandese emerso tramite SuomiMobiili, abbandonerebbe definitivamente il taglio base da 128 GB. Le configurazioni previste partirebbero da 256 GB per arrivare a 512 GB, in linea con la tendenza del mercato premium a offrire più spazio per foto in alta risoluzione, video 8K e app sempre più pesanti.

La scelta di eliminare i 128 GB suggerisce una strategia di riposizionamento verso l’alto, con possibili effetti su pricing, percezione di valore e durata nel tempo del dispositivo. Per gli utenti, il salto di base a 256 GB potrebbe ridurre la dipendenza dai servizi cloud e dai backup frequenti.

Il leak conferma inoltre l’attenzione di Samsung al segmento business: la versione da 256 GB in colorazione nera sarebbe proposta anche come Enterprise Edition, pensata per aziende e pubbliche amministrazioni che necessitano di supporto prolungato, sicurezza avanzata e strumenti di gestione remota del parco dispositivi.

Colori e varianti della gamma

Secondo la documentazione trapelata dal rivenditore nordico, Galaxy S26 e Galaxy S26+ condividerebbero la stessa palette cromatica: Black, White, Cobalt Violet e Sky Blue, con la sola variante nera disponibile anche in versione aziendale. Il modello intermedio, Galaxy S26+, replicherà i tagli di memoria da 256 e 512 GB, posizionandosi come scelta bilanciata per display e batteria.

In cima alla famiglia si collocherebbe Galaxy S26 Ultra, unico a offrire tre tagli di storage: 256 GB, 512 GB e 1 TB. Quest’ultimo, assente sulle altre varianti, punta a power user, content creator e professionisti che lavorano regolarmente con video pesanti e file multipiattaforma.

Anche il modello Ultra adotterebbe le quattro colorazioni principali, con Black proposto nuovamente in versione Enterprise Edition. Resterebbe fuori, almeno nei documenti iniziali, qualsiasi variante da 128 GB per tutta la serie, consolidando l’idea di una lineup full premium.

Esclusive cromatiche e finestra di lancio

Le indiscrezioni non si fermano alla scheda tecnica. Rumor convergenti indicano che alcune nuove tinte aggiuntive sarebbero riservate al canale diretto di Samsung, cioè il Samsung Shop. Queste colorazioni “esclusive online” potrebbero essere legate a specifici tagli di memoria o modelli, creando micro-nicchie di prodotto per collezionisti e fan del brand.

La strategia cromatica differenziata, già vista su precedenti generazioni, permette di spingere le vendite sul canale proprietario, incrementando margini e controllo sull’esperienza di acquisto. Allo stesso tempo, i retailer tradizionali manterrebbero una gamma più essenziale ma facilmente comunicabile sugli scaffali fisici.

Il debutto ufficiale dei nuovi flagship è atteso verso fine febbraio 2026, con short window tra presentazione e preordini e disponibilità effettiva sui principali mercati nel corso di marzo. Questa tempistica mira ad anticipare parte della concorrenza Android e a presidiare il segmento top di gamma nel primo trimestre dell’anno.

FAQ

D: Il modello base avrà ancora 128 GB di memoria?

R: No, il taglio da 128 GB sarebbe stato eliminato a favore di 256 GB come base.

D: Quali tagli di storage sono previsti per Galaxy S26?

R: Sarebbero disponibili solo configurazioni da 256 GB e 512 GB.

D: Galaxy S26+ offrirà le stesse capacità di memoria?

R: Sì, anche Galaxy S26+ dovrebbe arrivare in versioni da 256 GB e 512 GB.

D: Quali tagli sono previsti per Galaxy S26 Ultra?

R: Il modello Ultra dovrebbe proporre 256 GB, 512 GB e 1 TB di storage interno.

D: Ci saranno varianti Enterprise Edition?

R: Sì, il colore Black dovrebbe essere offerto anche in versione Enterprise Edition per uso business.

D: Quali colorazioni sarebbero comuni a tutta la gamma?

R: Black, White, Cobalt Violet e Sky Blue dovrebbero essere disponibili su tutti i modelli.

D: Sono attese colorazioni esclusive online?

R: Secondo i rumor, alcune tinte aggiuntive potrebbero essere vendute solo tramite Samsung Shop.

D: Qual è la fonte del leak sulle configurazioni?

R: Le informazioni derivano da un listino di un rivenditore finlandese riportato da SuomiMobiili.