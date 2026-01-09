Samira Lui in ascesa, due offerte Mediaset: pronta a scalzare Ilary Blasi?

Proposte di Mediaset per Samira Lui

Samira Lui è al centro dell’attenzione dopo il boom de La Ruota della Fortuna, con un interesse crescente da parte di Mediaset e contatti anche con la Rai. A Cologno Monzese hanno registrato l’ottimo riscontro del pubblico per la spalla di Gerry Scotti, aprendo a ipotesi di nuovi progetti per i prossimi mesi. Le trattative, secondo ricostruzioni di settore, hanno preso corpo nelle ultime settimane, in scia alla sua visibilità in prime time.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Tra le opzioni sul tavolo emergono due proposte: una presenza speciale a un grande show di intrattenimento e un incarico di conduzione estiva su un evento musicale di punta. Le valutazioni interne puntano su profilo, timing e tenuta editoriale del personaggio, riducendo il margine d’azzardo e massimizzando l’effetto traino del format attuale.

L’orientamento dei vertici sarebbe pragmatico: capitalizzare la popolarità della 27enne evitando sovraesposizioni, costruendo un percorso graduale ma visibile. La disponibilità dell’artista, filtrata come positiva ma prudente, resta legata alla compatibilità con gli impegni già in corso e alla coerenza d’immagine. Le ipotesi sarebbero considerate “allettanti” per impatto mediatico e centralità nei palinsesti.

Striscia la Notizia e Battiti Live: i ruoli possibili

Per Striscia la Notizia si valuta l’ingresso di Samira Lui come special guest in due delle cinque puntate previste in prima serata da marzo, senza il ruolo di Velina. Il coinvolgimento sarebbe modulare e condiviso con altri volti dello spettacolo, con funzione di richiamo e test di compatibilità editoriale.

La seconda ipotesi riguarda la conduzione di Battiti Live, oggi affidato a Ilary Blasi, con un passaggio di testimone motivato dalla performance di Capodanno a Siena con il concerto di Irama. L’esito positivo di quella serata avrebbe convinto i vertici a considerarla pronta per guidare l’estate musicale del gruppo.

Il progetto estivo è indicato come più concreto e strategico rispetto alla presenza a Striscia, per visibilità e continuità di messa in onda; lo scenario alternativo prevederebbe la permanenza della Blasi solo in caso di rinuncia della showgirl friulana.

FAQ

Chi è al centro delle proposte di Mediaset?

Samira Lui .

. Qual è il ruolo ipotizzato a Striscia la Notizia?

Special guest in due puntate in prima serata.

in due puntate in prima serata. Striscia la Notizia quando dovrebbe tornare?

Da marzo, con cinque puntate speciali.

Da marzo, con cinque puntate speciali. Qual è l’opzione più concreta per l’estate?

La conduzione di Battiti Live .

La conduzione di . Cosa ha spinto verso l’ipotesi Battiti Live?

La riuscita conduzione della serata di Capodanno a Siena con Irama .

La riuscita conduzione della serata di Capodanno a Siena con . Cosa accade se Samira rifiuta Battiti Live?

Ilary Blasi resterebbe sul palco del format estivo.

Il no a Sanremo e la strategia per evitare la sovraesposizione

Samira Lui ha escluso la presenza al Festival di Sanremo 2026 dopo il botta e risposta a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, liquidando l’ipotesi con una battuta: “Non vado da nessuna parte, mi fanno male i piedi”. La smentita chiude mesi di rumor su un invito di Carlo Conti e frena le indiscrezioni su un intervento di Pier Silvio Berlusconi nella partita.

La scelta appare coerente con il momento professionale: il successo del game ha rafforzato il posizionamento dell’artista nel perimetro Mediaset, dove sono in corso valutazioni su progetti mirati. Evitare l’Ariston riduce il rischio di saturazione dell’immagine e preserva l’effetto novità su format già in lavorazione.

Il percorso delineato punta su visibilità progressiva e compatibilità editoriale: presenze calibrate, centralità in un evento estivo e test selettivi in prime time. Una strategia che guarda al medio termine, differendo impegni extra network per non disperdere l’attenzione generata da La Ruota della Fortuna e consolidare il rapporto con il pubblico.

FAQ