Salomon apre il primo store a Milano: rivoluzione per sport e outdoor

Sport & outdoor: Salomon apre il primo brand store a Milano

Salomon, un marchio di riferimento nel settore degli sport di montagna, ha inaugurato il suo primo flagship store italiano a Milano, precisamente nel prestigioso quartiere Brera. Questo nuovo negozio, inaugurato il 7 novembre, rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione globale del brand, che ha già visto aperture di successo in città come New York, Parigi, Londra, Shanghai e Tokyo. L’ubicazione in Corso Garibaldi, 12, colloca il punto vendita in una zona ricca di storia e creatività, cuore pulsante della vita culturale e artistica milanese.

Con una superficie di 85 metri quadrati, il brand store è stato progettato per essere un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di outdoor. Al suo interno, i visitatori possono trovare l’intera gamma di calzature, abbigliamento e accessori specificamente dedicati al trail running e all’escursionismo. Inoltre, il negozio ospita un’area innovativa per la scansione 2D dei piedi, permettendo una personalizzazione unica delle calzature.

La scelta di Milano è funzionale non solo per il suo prestigio come capitale della moda, ma anche per la sua vicinanza alle montagne e località sciistiche, rendendola un epicentro ideale per chi vive e respira lo stile di vita outdoor. Con questa apertura, Salomon sottolinea il suo impegno verso i consumatori, offrendo prodotti di alta qualità e servizi innovativi per migliorare l’esperienza di acquisto.

Dettagli del nuovo negozio Salomon a Milano

Situato nel vibrante quartiere Brera, il nuovo brand store Salomon occupa un affascinante spazio di 85 metri quadrati in Corso Garibaldi, 12. La scelta di questa location strategica non è casuale: Brera è conosciuta per la sua atmosfera artistica e culturale, ideale per attrarre un pubblico amante dello stile di vita outdoor. Il negozio è un mix perfetto di modernità e funzionalità, progettato per offrire un’esperienza di acquisto che rispecchi l’essenza del marchio.

Al suo interno, i visitatori possono esplorare una selezione completa di calzature, abbigliamento e accessori dedicati al mondo del trail running e dell’escursionismo. Non solo, il design del negozio è stato pensato per favorire la navigazione fluida tra le diverse categorie di prodotto, rendendo l’esperienza d’acquisto intuitiva e coinvolgente. Un tratto distintivo dell’interior design è l’area dedicata alla scansione 2D del piede, un servizio altamente innovativo che consente ai clienti di ottenere misurazioni precise per una scelta ottimale delle calzature, garantendo così comfort e rendimento.

Inoltre, il negozio presenta una sezione esclusiva di calzature Sportstyle, rispondendo alla crescente domanda di sneakers dal design contemporaneo e funzionale. Questa offerta rappresenta una fusione tra prestazioni tecniche e tendenze fashion, mirata a soddisfare le esigenze di una clientela diversa, che cerca uno stile versatile adatto sia all’attività all’aperto che alla vita quotidiana.

Il negozio, in perfetta sintonia con la filosofia del marchio, è concepito come uno spazio di incontro per tutti gli appassionati di sport all’aria aperta e moda, dimostrando l’impegno di Salomon nel creare non solo prodotti di qualità ma un’intera comunità di lifestyle.

Salomon e l’esperienza di acquisto immersiva a Milano

Il nuovo brand store Salomon di Milano è stato progettato per offrire un’esclusiva esperienza di acquisto che integra perfettamente prodotto e servizio in un ambiente stimolante e coinvolgente. Ogni aspetto del negozio è stato concepito per riflettere i valori del marchio, che si fondano su innovazione, performance e un profondo rispetto per l’ambiente. Il layout del punto vendita facilita una fruizione intuitiva, permettendo ai visitatori di scoprire le collezioni in modo fluido e naturale.

Il design interno enfatizza l’uso di materiali sostenibili e l’illuminazione strategica, che mette in risalto le caratteristiche tecniche e stilistiche degli articoli esposti. Le aree di sosta sono state create per incoraggiare i clienti a esplorare e interagire con i prodotti, mentre l’atmosfera generale è accogliente, rendendo il tempo trascorso nel negozio un piacere. Il punto vendita non è solo un luogo dove acquistare; è una vera e propria esperienza sensoriale che stimola la scoperta e l’apprendimento.

In particolare, l’area dedicata alla scansione 2D del piede rappresenta un’importante innovazione, consentendo ai clienti di ricevere misurazioni personalizzate per scegliere calzature perfette e ottimizzate per le proprie esigenze. Questa tecnologia non solo migliora l’esperienza di acquisto, ma offre anche un servizio aggiuntivo di consulenza, posizionando Salomon come leader nel fornire prodotti non solo belli da vedere, ma estremamente funzionali.

Inoltre, il negozio presenta una selezione curata di accessori e attrezzature, arricchendo ulteriormente l’offerta e attirando una clientela eterogenea. Con opzioni che vanno dal semplice abbigliamento per il tempo libero a equipaggiamenti tecnico-specialistici, Salomon dimostra la propria versatilità e il suo impegno verso l’eccellenza, soddisfacendo così ogni tipo di esigenza degli sportivi.

Salomon e le innovazioni tecniche e servizi a Milano

Il nuovo brand store Salomon a Milano non è solo un punto di vendita, ma un esempio di come la tecnologia possa trasformare l’esperienza del cliente. Tra i servizi innovativi offerti, spicca il sistema di pagamento Tap2Pay, che consente una transazione rapida e senza attriti attraverso smartphone. Questa soluzione riduce significativamente i tempi d’attesa, migliorando l’efficienza complessiva dell’acquisto e garantendo un’esperienza più fluida per la clientela.

In aggiunta al sistema di pagamento moderno, il negozio offre il servizio di “endless aisle”. Questa opzione consente ai clienti di ordinare prodotti non presenti in esposizione, garantendo la comodità di ricevere quanto desiderato direttamente a casa, ovunque si trovino in Italia. Questa formula rappresenta un notevole passo avanti nel servizio al consumatore, permettendo di ampliare l’assortimento senza compromettere lo spazio fisico del negozio.

Il design del negozio è mirato a creare un’ambiente intuitivo e coinvolgente con aree dedicate a esperienze specifiche, come la scansione 2D del piede. Questo servizio all’avanguardia offre la possibilità di personalizzare le calzature in base alla conformazione del piede, garantendo un comfort straordinario e massimizzando le performance. La scansione 2D non è solo una comodità per il cliente, ma un’indicazione chiara di come Salomon si impegni a integrare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare l’esperienza del consumatore.

Questi servizi innovativi si integrano perfettamente con la filosofia del marchio, che punta a combinare funzionalità e stile. L’approccio olistico all’esperienza di acquisto, unito a tecnologie moderne e servizi di alta qualità, posiziona Salomon come un leader nel settore del retail outdoor, concorrendo non solo nel mercato degli sport di montagna, ma anche in quello della moda moderna.

Celebrazione dell’apertura del brand store Salomon a Milano

Il 22 novembre, Salomon festeggerà l’apertura del suo primo brand store italiano con un evento esclusivo, aperto a tutti, che si svolgerà dalle 17:00 alle 21:00. Questo Opening Party non sarà solo un’occasione per visitare il nuovo negozio, ma un vero e proprio momento di festa che riunirà gli amanti dello sport, della moda e della cultura outdoor. L’atmosfera vibrante di Milano farà da sfondo a questa celebrazione, dove ogni ospite avrà l’opportunità di esplorare il brand sotto una nuova luce.

Durante la serata, gli invitati potranno partecipare a un DJ-set coinvolgente, gustare prelibatezze e aperitivi e ricevere gadget esclusivi del marchio. L’interazione con il pubblico sarà una caratteristica fondamentale dell’evento, con spazi dedicati alla scoperta delle diverse collezioni Salomon e alle novità che il brand ha da offrire. Il design del negozio, creato per favorire la socializzazione e il coinvolgimento, farà da palcoscenico perfetto per questa celebrazione, trasformando ogni visita in un’esperienza memorabile.

Un’ulteriore attrattiva sarà rappresentata dall’invito a partecipare a un “progetto di running art”, un’iniziativa innovativa che unisce arte e sport. Gli appassionati di corsa avranno l’opportunità di seguire gli atleti Salomon attraverso una “blind track”, creando in tempo reale un design virtuale unico che si estenderà tra le strade di Milano. Questo progetto non solo celebra l’apertura del negozio, ma sottolinea anche l’impegno di Salomon nel promuovere uno stile di vita attivo, incoraggiando la comunità a vivere e respirare la passione per gli sport all’aria aperta.

L’evento del 22 novembre si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per stabilire un legame più profondo tra il marchio e i suoi clienti, creando un senso di comunità attorno agli ideali che il brand rappresenta. Con questa apertura, Salomon non si limita a vendere prodotti, ma si propone di costruire una vera e propria esperienza, attrarre e coinvolgere nuovi fan della vita outdoor.»

Salomon e le attività e eventi in programma a Milano

Il brand store Salomon di Milano, oltre a essere un punto di vendita innovativo, si propone come un centro d’aggregazione per gli appassionati di sport e moda all’aria aperta, con una serie di attività e eventi programmati che mirano a rafforzare il legame con la comunità e a promuovere uno stile di vita attivo. La giornata di apertura, fissata per il 22 novembre, sarà solo il primo di una serie di eventi entusiasmanti pensati per coinvolgere i clienti e stimolare la partecipazione attiva.

In occasione dell’Opening Party, i visitatori avranno l’opportunità di divertirsi con un DJ-set energico che accompagnerà la serata, creando un’atmosfera vivace e festosa. Durante l’evento, gli ospiti potranno anche gustare aperitivi e ricevere gadget esclusivi, rendendo l’esperienza non solo un momento di shopping ma anche una celebrazione della cultura outdoor che Salomon rappresenta. L’interazione diretta con il prodotto e tra i partecipanti sarà un elemento chiave della serata.

Un’iniziativa particolare che arricchirà l’evento sarà il “progetto di running art”. Questo innovativo concept permetterà agli appassionati di corsa di unirsi agli atleti Salomon per seguire una “blind track” per le strade di Milano. Questa corsa, oltre a promuovere l’attività fisica, darà vita a un design virtuale unico, numerando i partecipanti al fine di trasformare l’attività sportiva in un’esperienza artistica. L’idea di combinare arte e sport promuove uno stile di vita attivo e creativo, seguendo il fil rouge della filosofia del brand.

In futuro, il negozio prevede di ospitare regolarmente eventi, workshop e iniziative sportive, puntando a coprire diverse discipline outdoor e contribuire a una crescente consapevolezza dell’importance de l’attività fisica e dei valori legati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Salomon, con queste proposte, non solo intende rafforzare la sua presenza sul mercato, ma anche creare una vera comunità intorno ai valori dello sport e dell’inclusione.