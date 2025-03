SacWebphoto fa rivivere i manifesti pittorici dei film usciti al cinema in Italia

SacWebphoto, con sede a Formello (RM), ha intrapreso una straordinaria missione: far “rivivere” i manifesti pittorici dei film usciti al cinema in Italia, rendendo omaggio al talento e al genio dei Maestri Pittori Cartellonisti Italiani. Questi artisti, spesso rimasti nell’ombra, hanno dato vita a opere straordinarie, veri e propri capolavori della comunicazione visiva, che hanno segnato l’epoca d’oro del cinema.

Oggi, molte di queste opere rischiano di andare perdute o di deteriorarsi irreparabilmente, ed è proprio per questo che SacWebphoto si è impegnata in un lungo e meticoloso lavoro di recupero e valorizzazione.

Il progetto, frutto di anni di ricerca, passione e dedizione, ha preso vita grazie all’imponente archivio della Sac e alla preziosa collaborazione con numerosi collezionisti privati. Nella prima fase, decine di migliaia di manifesti, locandine e soggetti di busta foto sono stati sottoposti a un’accurata opera di catalogazione e digitalizzazione.

Ogni pezzo è stato professionalmente fotografato dagli originali con attrezzature di alta qualità, per preservarne i dettagli, i colori e le peculiarità del tempo. Questo lavoro ha permesso di creare un database unico, una vera e propria memoria visiva della storia del cinema italiano.

Grazie a un primo fotoritocco e alla creazione di un sito dedicato, oggi questo prezioso archivio è accessibile a tutti su Sacwebphoto.it, permettendo di acquistare stampe di altissima qualità, capaci di restituire l’emozione dell’originale come se fosse “fresco di stampa”.

Le riproduzioni sono disponibili su diversi supporti, per adattarsi alle esigenze più diverse: carta di alta qualità per una fedeltà assoluta ai dettagli originali, tela per chi desidera un effetto più artistico e raffinato, e la versione intelaiata per chi cerca una soluzione pronta per essere esposta.

Dopo il successo della prima fase, è ufficialmente iniziata la seconda fase del progetto, che coniuga prodotto e servizio per offrire un’esperienza ancora più esclusiva e personalizzata. Oltre alla riproduzione fedele dei manifesti, SacWebphoto offre un servizio di restauro digitale avanzato, che permette di eliminare segni del tempo, pieghe, graffi e qualsiasi imperfezione che possa aver alterato l’opera originale. Questo processo avviene con la massima cura e nel rispetto dell’autenticità dell’immagine, riportando i manifesti alla loro bellezza originaria.

Ogni stampa viene prodotta esclusivamente su richiesta, garantendo così un risultato impeccabile e su misura per ogni cliente. Inoltre, è possibile personalizzare la riproduzione adattandola a formati specifici, in base alle necessità dell’acquirente. In alternativa, è possibile realizzare stampe focalizzate su dettagli particolari del manifesto, della locandina o delle foto d’epoca, per valorizzare elementi grafici e illustrativi unici.

Ma l’impegno di SacWebphoto non si ferma qui: la ricerca di nuovi e “vecchi” manifesti pittorici continua senza sosta, con l’obiettivo di salvaguardare e preservare questo straordinario patrimonio artistico e culturale.

Il fine ultimo è quello di dare nuova vita a queste opere, permettendo loro di trovare spazio non solo nelle case o negli ambienti che andranno ad arredare, ma anche all’interno di collezioni tematiche, esposizioni e mostre, per far sì che il pubblico possa ammirare capolavori altrimenti introvabili.

Grazie a questo lavoro minuzioso, SacWebphoto riesce a riportare alla luce tesori nascosti, consentendo agli appassionati di cinema, agli amanti dell’arte e ai collezionisti di riscoprire e apprezzare la straordinaria bellezza di un’epoca irripetibile.

SacWebphoto.it non è solo un archivio o un negozio online, ma un vero e proprio progetto di tutela e valorizzazione del cinema e dell’arte grafica, un ponte tra passato e presente, che consente di conservare la memoria visiva di un’epoca d’oro e di condividerla con il mondo.