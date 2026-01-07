Rubio smentisce l’invasione della Groenlandia e punta su Copenaghen: la mossa che cambia lo scenario

Smentita sull’uso della forza

Marco Rubio ha escluso un’azione militare in Groenlandia, allineandosi alla linea della Casa Bianca che privilegia la diplomazia. Dopo contatti con partner europei, il messaggio è chiaro: nessuna “opzione Caracas” nel dossier artico.

Il ministro francese Jean-Noel Barrot ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni: il segretario di Stato “lo ha escluso”. La posizione smorza le tensioni nate con l’ipotesi di un intervento di forza e risponde ai timori alimentati da Parigi.

Anche i repubblicani frenano: per lo speaker Mike Johnson l’uso della forza non è sul tavolo, mentre si valutano esclusivamente canali negoziali. La portavoce Karoline Leavitt ribadisce che la priorità del presidente resta la via diplomatica nell’esame dell’acquisto dell’isola.

Il precedente venezuelano viene citato come monito e come leva comunicativa, ma non come modello operativo per l’Artico. La scelta di toni moderati mira a calmare mercati, alleati e opinione pubblica, preservando spazi di trattativa con Danimarca e autorità locali.

Missione diplomatica a Copenaghen

Marco Rubio volerà a Copenaghen la prossima settimana per avviare un confronto diretto con il governo della Danimarca e le autorità della Groenlandia. La tappa punta a impostare il perimetro di una trattativa su base politica e legale, con l’isola coinvolta al tavolo fin dall’inizio.

Fonti di stampa indicano che si valutano formule di associazione, sul modello di accordi già sperimentati dagli Stati Uniti nel Pacifico, evitando però di replicare schemi che escludano i danesi. Il governo autonomo groenlandese ha confermato: “Siamo noi ad aver chiesto l’incontro”, segnale di un approccio partecipato.

La missione risponde alla necessità di raffreddare il clima internazionale e definire un canale negoziale stabile, dopo le reazioni europee all’ipotesi di pressione militare. L’obiettivo operativo è fissare metodologia, tempi e garanzie, tenendo insieme interessi di Washington, Copenaghen e Nuuk.

Si ragiona su dossier sensibili: status istituzionale, competenze su difesa e risorse, e coordinamento con gli accordi vigenti nell’Artico. Il perimetro negoziale dovrà integrarsi con gli impegni Nato e con gli accordi bilaterali già attivi sull’isola.

Reazioni europee e ruolo della Nato

In Europa prevalgono prudenza e preoccupazione: l’ipotesi di mosse unilaterali in Groenlandia ha generato allarmi a Parigi e tra i partner, con richiami alla stabilità dell’area artica. Le rassicurazioni sul no all’uso della forza hanno attenuato i timori, ma restano i nodi su governance e sicurezza.

Il dibattito incrocia la necessità di garantire sostegno all’Ucraina e di preservare la credibilità dell’Alleanza Atlantica. Nel Vecchio Continente si teme che una gestione muscolare possa aprire fratture interne e offrire margini a Russia e Cina nell’Artico.

Il confronto coinvolge anche il perimetro Nato: un eventuale accordo sulla Groenlandia dovrà essere compatibile con i meccanismi di deterrenza e con gli assetti strategici atlantici. Washington insiste sul ruolo guida statunitense, mentre le capitali europee chiedono chiarezza su tempi, garanzie e ripartizione delle responsabilità.

La posta in gioco riguarda rotte, basi e interoperabilità: con l’isola considerata snodo critico per la sicurezza transatlantica, Bruxelles e Copenaghen sollecitano coordinamento pieno con i trattati in vigore e con la catena di comando dell’Alleanza.

Interessi strategici e risorse della Groenlandia

La Groenlandia è baricentro artico per rotte sull’Atlantico, radar e proiezione militare; la presenza statunitense, regolata da intese dalla Guerra Fredda, garantisce già ampia operatività. L’eventuale ampliamento degli accordi punta a consolidare controllo degli accessi e capacità di monitoraggio.

Le risorse minerarie, incluse terre rare cruciali per filiere hi-tech e difesa, accrescono l’interesse di Washington e alimentano la competizione con Pechino. La dimensione economica si intreccia con sicurezza energetica e autonomia strategica occidentale.

Nei colloqui emergono dossier su concessioni, tutela ambientale e partecipazione del governo autonomo di Nuuk. L’obiettivo è evitare schemi percepiti come escludenti e garantire benefici diretti alle comunità locali, in coerenza con gli standard di trasparenza.

Qualsiasi intesa dovrà armonizzarsi con la cornice Nato e con gli accordi bilaterali in essere, preservando equilibrio tra sviluppo, difesa e stabilità dell’Artico.

FAQ

Perché l’Europa è preoccupata? Per i rischi di escalation nell’Artico e per le ricadute sulla coesione della Nato e sul sostegno all’ Ucraina .

Per i rischi di escalation nell’Artico e per le ricadute sulla coesione della e sul sostegno all’ . La Nato è coinvolta direttamente? Indirettamente: ogni intesa sulla Groenlandia deve rispettare deterrenza, interoperabilità e trattati esistenti.

Indirettamente: ogni intesa sulla deve rispettare deterrenza, interoperabilità e trattati esistenti. Qual è il valore strategico della Groenlandia? Snodo di rotte atlantiche, basi e sistemi di sorveglianza, oltre a risorse minerarie critiche.

Snodo di rotte atlantiche, basi e sistemi di sorveglianza, oltre a risorse minerarie critiche. Quali risorse interessano gli Stati Uniti? Terre rare e minerali strategici per tecnologie, difesa e supply chain occidentali.

Terre rare e minerali strategici per tecnologie, difesa e supply chain occidentali. Che ruolo ha il governo di Nuuk? Partecipa ai colloqui su concessioni, ambiente e benefici locali, rivendicando coinvolgimento pieno.

Partecipa ai colloqui su concessioni, ambiente e benefici locali, rivendicando coinvolgimento pieno. È escluso l’uso della forza? Sì: la linea comunicata è diplomatica, con focus su negoziati e compatibilità con gli impegni Nato.

