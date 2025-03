Rottamazione quater come gestire il mancato pagamento della settima rata e rimborsi 730

### Scadenza della 7° rata della rottamazione-quater

La scadenza per il pagamento della 7° rata della rottamazione-quater avviene oggi, 5 marzo 2025. Il termine finale, originariamente fissato al 28 febbraio, ha beneficiato di una tolleranza di cinque giorni concessa dalla normativa vigente, consentendo così ai contribuenti di effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni. Per coloro che operano o risiedono nei territori colpiti da calamità naturali, quali Emilia Romagna, Marche e Toscana, si applica un regime speciale che consente una proroga, rendendo questa scadenza equivalente alla sesta rata per loro. A tal proposito, i pagamenti dovranno seguire le scadenze previste nel piano di pagamento ricevuto tramite la Comunicazione delle somme dovute. È importante tenere presente che l’applicazione di interessi al tasso del 2% annuo inizia dal 1° novembre 2023 per i pagamenti rateizzati.

### Conseguenze del mancato pagamento

La mancata effettuazione del pagamento della 7° rata della rottamazione-quater comporta conseguenze significative per il contribuente. In primo luogo, si verifica la decadenza dai benefici previsti dalla definizione agevolata, rendendo inefficaci i vantaggi iniziali dell’accordo di rottamazione. In caso di pagamento tardivo o parziale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione considera i versamenti come acconti, ma recupera il debito residuo attraverso le ordinarie procedure di riscossione, con il rischio di sanzioni aggiuntive.

Inoltre, la decadenza dalla rottamazione-quater segnala una situazione di inadempimento secondo le normative fiscali in vigore. Ciò comporta che il contribuente non solo perderà il beneficio della rottamazione, ma sarà oggetto delle consuete attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa situazione può esporsi a ulteriori complicazioni amministrative e finanziarie, creando un onere ulteriore per il contribuente stesso.

### Impatto sui rimborsi fiscali del modello 730

Un omesso pagamento della 7° rata della rottamazione-quater ha ripercussioni dirette sui rimborsi fiscali derivanti dal modello 730. Ai sensi dell’articolo 28-ter del DPR 602/1973, prima di procedere all’erogazione di qualsiasi rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate valuta l’esistenza di eventuali debiti in sospeso a carico del contribuente. È cruciale sottolineare che il blocco dei rimborsi supera un’importo di 60 euro, qualora il contribuente abbia cartelle esattoriali scadute o avvisi di pagamento superiori a 1.500 euro.

Attualmente, questo limite è in vigore nonostante le nuove disposizioni previste dalla riforma della riscossione, che cerca di innalzare questa soglia a 500 euro. Pertanto, fino all’entrata in vigore del decreto attuativo, l’Agenzia continuerà a seguire la normativa attuale, portando a un potenziale blocco dei rimborsi per i contribuenti con debiti esattoriali anche di importi ridotti. In concreto, ciò significa che il contribuente che non ha effettuato il versamento della sua rata si trova non solo in una posizione di debito, ma vede i propri rimborsi da 730 messi sotto controllo, con conseguenze che possono aggravarsi in caso di ulteriori inadempienze.

Il rischio di perdere rimborsi non è da sottovalutare e coloro che si trovano in difficoltà nel fare il pagamento sono fortemente invitati a considerare le proprie opzioni, oltre a pianificare in modo efficace la propria situazione fiscale per evitare complicazioni future.