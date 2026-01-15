Rossella Erra dimagrisce quasi 20 kg: svelato il segreto della trasformazione che sta facendo parlare tutti

Percorso di dimagrimento di Rossella Erra

Rossella Erra ha intrapreso un percorso di calo ponderale graduale ma costante, con un risultato concreto: quasi 20 kg in meno. La “voce del popolo” di Ballando con le Stelle ha dichiarato in primavera di aver perso 17,2 kg e, a distanza di poche settimane, di essere scesa oltre i 18 kg, confermando l’aderenza a un protocollo alimentare supervisionato.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

In diretta su Rai Uno, ospite di Caterina Balivo, ha sottolineato di aver ridotto due taglie e di avere ancora margini di miglioramento, mantenendo un approccio metodico e privo di strappi.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

L’avanzamento è stato ottenuto senza scorciatoie: rispetto rigoroso delle indicazioni ricevute, controllo delle porzioni e selezione di alimenti semplici e proteici, accompagnati da verdure, con attenzione alla continuità più che alla velocità del risultato.

Sfide durante le festività e forza di volontà

Le festività hanno rappresentato il banco di prova più duro per Rossella Erra, che è riuscita a non interrompere la dieta tra Natale, Capodanno ed Epifania, ricevendo i complimenti di Caterina Balivo a La Volta Buona.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Ha scelto una sola concessione controllata: la cena del 24 dicembre a base di pesce, mantenendo poi un regime lineare e privo di eccessi.

Il 25 dicembre, a tavola con i familiari, ha optato per pollo e melanzane arrostite, evitando lasagne e piatti tipici, per non vanificare i sacrifici dei mesi precedenti.

La rinuncia ai dolci simbolo delle feste — pandori, panettoni, struffoli, varianti al pistacchio e alla mandorla, fino alla cassata preparata in casa dal marito — è stata totale, nonostante la pressione del contesto.

Ha dichiarato di aver “retto” senza assaggi, trasformando l’autodisciplina in pratica quotidiana, anche affidandosi a strategie semplici come il controllo degli odori per contenere l’appetito.

Il risultato è una continuità di calo ponderale oltre i 18 kg, ottenuta senza “strappi”, in linea con le indicazioni del professionista che l’ha invitata a evitare abbuffate durante le ricorrenze.

Obiettivi di salute e mantenimento nel 2026

Rossella Erra punta a consolidare i risultati lungo tutto il 2026, trasformando la dieta in routine stabile e orientata alla salute. Focus su continuità e prevenzione delle ricadute: rispetto delle indicazioni del professionista, controllo porzioni, scelte proteiche con verdure e nessuna concessione fuori piano.

La priorità è salvaguardare i sacrifici compiuti nei mesi precedenti, evitando “strappi” anche nelle ricorrenze e nelle situazioni sociali ad alto rischio.

Il mantenimento prevede monitoraggi regolari e una strategia di gestione delle tentazioni, già sperimentata con successo durante le feste, per prevenire l’effetto yo-yo.

Nel breve termine l’obiettivo è proseguire il trend di calo ponderale graduale, senza accelerazioni, privilegiando l’aderenza al protocollo rispetto alla velocità.

Sul medio periodo la prospettiva è stabilizzare il peso su nuovi standard di benessere, preservando le due taglie in meno e migliorando gli indicatori di salute.

L’impegno dichiarato è continuativo: applicare le stesse regole nel quotidiano, dal menù domestico agli inviti a tavola, per non “buttare via” i progressi faticosamente ottenuti.

FAQ

  • Quanti kg ha perso finora Rossella Erra? Oltre 18 kg, con un percorso graduale.
  • Chi ha riconosciuto i suoi progressi in tv? Caterina Balivo durante La Volta Buona su Rai Uno.
  • Qual è la strategia principale per il 2026? Mantenimento rigoroso del piano alimentare senza strappi.
  • Ha fatto eccezioni durante le feste? Solo una cena controllata a base di pesce la sera del 24 dicembre.
  • Quali cibi ha evitato? Lasagne, pandori, panettoni, struffoli, dolci al pistacchio e mandorle, cassata.
  • Perché insiste sul mantenimento? Per proteggere i risultati raggiunti e prevenire l’effetto yo-yo.
  • Fonte giornalistica citata? Interventi a La Volta Buona e ricostruzioni riportate da Anthony Festa (15/01/2026).

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com