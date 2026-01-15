Rossella Erra dimagrisce quasi 20 kg: svelato il segreto della trasformazione che sta facendo parlare tutti

Percorso di dimagrimento di Rossella Erra

Rossella Erra ha intrapreso un percorso di calo ponderale graduale ma costante, con un risultato concreto: quasi 20 kg in meno. La “voce del popolo” di Ballando con le Stelle ha dichiarato in primavera di aver perso 17,2 kg e, a distanza di poche settimane, di essere scesa oltre i 18 kg, confermando l’aderenza a un protocollo alimentare supervisionato.

In diretta su Rai Uno, ospite di Caterina Balivo, ha sottolineato di aver ridotto due taglie e di avere ancora margini di miglioramento, mantenendo un approccio metodico e privo di strappi.

L’avanzamento è stato ottenuto senza scorciatoie: rispetto rigoroso delle indicazioni ricevute, controllo delle porzioni e selezione di alimenti semplici e proteici, accompagnati da verdure, con attenzione alla continuità più che alla velocità del risultato.

Sfide durante le festività e forza di volontà

Le festività hanno rappresentato il banco di prova più duro per Rossella Erra, che è riuscita a non interrompere la dieta tra Natale, Capodanno ed Epifania, ricevendo i complimenti di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Ha scelto una sola concessione controllata: la cena del 24 dicembre a base di pesce, mantenendo poi un regime lineare e privo di eccessi.

Il 25 dicembre, a tavola con i familiari, ha optato per pollo e melanzane arrostite, evitando lasagne e piatti tipici, per non vanificare i sacrifici dei mesi precedenti.

La rinuncia ai dolci simbolo delle feste — pandori, panettoni, struffoli, varianti al pistacchio e alla mandorla, fino alla cassata preparata in casa dal marito — è stata totale, nonostante la pressione del contesto.

Ha dichiarato di aver “retto” senza assaggi, trasformando l’autodisciplina in pratica quotidiana, anche affidandosi a strategie semplici come il controllo degli odori per contenere l’appetito.

Il risultato è una continuità di calo ponderale oltre i 18 kg, ottenuta senza “strappi”, in linea con le indicazioni del professionista che l’ha invitata a evitare abbuffate durante le ricorrenze.

Obiettivi di salute e mantenimento nel 2026

Rossella Erra punta a consolidare i risultati lungo tutto il 2026, trasformando la dieta in routine stabile e orientata alla salute. Focus su continuità e prevenzione delle ricadute: rispetto delle indicazioni del professionista, controllo porzioni, scelte proteiche con verdure e nessuna concessione fuori piano.

La priorità è salvaguardare i sacrifici compiuti nei mesi precedenti, evitando “strappi” anche nelle ricorrenze e nelle situazioni sociali ad alto rischio.

Il mantenimento prevede monitoraggi regolari e una strategia di gestione delle tentazioni, già sperimentata con successo durante le feste, per prevenire l’effetto yo-yo.

Nel breve termine l’obiettivo è proseguire il trend di calo ponderale graduale, senza accelerazioni, privilegiando l’aderenza al protocollo rispetto alla velocità.

Sul medio periodo la prospettiva è stabilizzare il peso su nuovi standard di benessere, preservando le due taglie in meno e migliorando gli indicatori di salute.

L’impegno dichiarato è continuativo: applicare le stesse regole nel quotidiano, dal menù domestico agli inviti a tavola, per non “buttare via” i progressi faticosamente ottenuti.

