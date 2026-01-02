Roma, metropolitana nel mirino: blitz antidroga e antiscippo, quattro arresti lampo che scuotono i pendolari

Operazione della polizia nelle stazioni chiave

Controlli serrati lungo la rete metropolitana di Roma hanno scandito un’operazione mirata della Polizia di Stato nelle aree a maggior rischio di spaccio e microcriminalità. Il dispositivo, concentrato tra la zona di Termini e la fermata Colli Albani della linea A, ha previsto pattugliamenti visibili e attività in borghese, con verifiche puntuali su persone e movimenti sospetti nelle banchine, nei corridoi di interscambio e nei pressi degli accessi stradali. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno intercettato soggetti con atteggiamenti compatibili con attività di spaccio, procedendo a identificazioni, perquisizioni personali e successive estensioni domiciliari che hanno permesso di individuare sostanze stupefacenti e denaro contante riconducibili alla vendita al dettaglio. L’intervento, sviluppato in poche ore, ha perseguito l’obiettivo di interrompere il rifornimento di droga lungo le direttrici nevralgiche del trasporto pubblico, innalzando il livello di sicurezza per pendolari e viaggiatori e rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nei nodi più sensibili della città.

Arresti e sequestri tra Termini e Colli Albani

Nei pressi di Termini, gli agenti hanno fermato un 37enne che si muoveva con modalità ritenute compatibili con l’attività di cessione al dettaglio. Il controllo ha fatto emergere 28 dosi di crack nelle tasche del giubbotto e oltre mille euro nello zaino, suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’estensione della perquisizione all’abitazione ha portato al rinvenimento di ulteriori 41 dosi della stessa sostanza, occultate sotto un comodino, insieme a materiale per il confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Alla fermata Colli Albani, due soggetti – un cittadino italiano e uno ucraino – sono stati individuati con dosi pronte di hashish e marijuana, oltre a contanti compatibili con la vendita in strada. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare altra sostanza e un bilancino di precisione, elemento ritenuto indicativo dell’attività di pesatura e suddivisione in dosi. Per entrambi sono scattate le manette e la droga è stata posta sotto sequestro insieme al denaro rinvenuto.

Corsa e cattura dopo una rapina in metro

Nell’area di Colli Albani, le grida di alcuni passeggeri hanno segnalato la rapina del telefono a una giovane. Un agente della Polmetro fuori servizio, richiamato dal trambusto, ha individuato il presunto autore e ha avviato un inseguimento tra banchine, scale e strade adiacenti, mantenendo il contatto visivo fino all’intervento delle pattuglie del Commissariato San Giovanni. Il fuggitivo, un 36enne già sottoposto a misura cautelare per reati analoghi, ha tentato di opporsi durante il fermo, ma è stato bloccato e messo in sicurezza.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, quindi trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha richiesto la convalida delle misure, ottenuta dal Gip all’esito dell’udienza. L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli intensificati nella tratta, con personale in uniforme e in abiti civili impegnato a prevenire reati predatori e a tutelare la sicurezza dei viaggiatori.

