Rocket Sharing Company lancia i Rocket Awards alla terza edizione di Inspire Leadership: “Intelligenza Emotiva ed Empatia”

Rocket Sharing Company S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, si prepara a lanciare la terza edizione di Inspire Leadership, un evento di riferimento per l’innovazione e la leadership, che si terrà il prossimo 12 marzo 2025 a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Per informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale: Inspire Leadership.

Il tema chiave dell’edizione 2025 sarà “Intelligenza Emotiva ed Empatia”, elementi sempre più determinanti nel contesto imprenditoriale e tecnologico attuale. Per la prima volta, la manifestazione assegnerà i Rocket Awards, riconoscimenti per le aziende che si sono distinte in sette categorie, tra cui innovazione, startup, green economy, imprenditoria femminile, impatto sociale e performance.

Un evento di rilievo per l’innovazione e la sostenibilità

“Inspire Leadership non è solo un’occasione formativa, ma un’immersione in un contesto ricco di stimoli e ispirazione” – ha dichiarato Daniele Viganò, Chief Strategic Officer e co-founder di Rocket Sharing Company. “L’obiettivo è promuovere un’imprenditoria d’eccellenza, basata su innovazione tecnologica e leadership umana, elementi imprescindibili per affrontare le sfide di oggi”.

L’evento vedrà il contributo di Fondazione NEST – Network for Energy Sustainable Transition, principale partner per i panel su innovazione e sostenibilità. La fondazione assegnerà inoltre premi ai ricercatori che hanno sviluppato progetti di valore nell’ambito della transizione energetica.

Un parterre di relatori di alto profilo

Sul palco di Inspire Leadership 2025 si alterneranno figure di spicco del mondo imprenditoriale, della ricerca e dell’innovazione, tra cui:

Marco Mazzucco , Chief Digital & Innovation Officer di Davines Group

, Chief Digital & Innovation Officer di Davines Group Arturo Artom , imprenditore e innovatore

, imprenditore e innovatore Francesco Vena , CEO di Amaro Lucano

, CEO di Amaro Lucano Valentina Sorgato , Amministratore Delegato di SMAU

, Amministratore Delegato di SMAU Mirella Cerutti , Regional Vice President Central and East Europe di SAS

, Regional Vice President Central and East Europe di SAS Samantha Barbero , European Commission Advisor

, European Commission Advisor Boris Kester , scrittore

, scrittore Duccio Forzano , regista

, regista Roberto Re , coach e formatore

, coach e formatore Marco Pallazzi , General Manager di Rabobank

, General Manager di Rabobank Carmelo Fontana , Senior Regional Counsel AI Legal di Google

, Senior Regional Counsel AI Legal di Google Chiara Pasqualetti Johnson , giornalista e scrittrice

, giornalista e scrittrice Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, Co-Founder di AI Week

Tecnologia e Intelligenza Emotiva per una leadership consapevole

“In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale ridefinisce competenze e produttività, è l’empatia a distinguere la vera leadership” – ha sottolineato Monica Magnoni, Chief Marketing & Events Officer di Rocket Sharing Company. “Inspire Leadership 2025 vuole dimostrare come tecnologia e intelligenza emotiva possano integrarsi per costruire un futuro sostenibile e innovativo”.

Gala esclusivo per chiudere l’evento

A chiudere la giornata sarà una cena di gala riservata a un numero selezionato di ospiti. Per informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale: Inspire Leadership.