RLUSD: la stablecoin di Ripple in arrivo su nuovi exchange a breve

Nuove opportunità di listing per RLUSD

Il presidente di Ripple, Monica Long, ha annunciato che il stablecoin Ripple USD (RLUSD) sarà elencato su ulteriori exchange a breve. In un’intervista rilasciata a Bloomberg il 7 gennaio, Long ha confermato l’impegno attivo della società per espandere la distribuzione di RLUSD. Ha dichiarato: “Stiamo continuando ad aumentare la disponibilità di Ripple dollar su altri exchange. Pertanto, ci si può aspettare di vedere più disponibilità e annunci in arrivo molto presto… imminenti.” Quando le è stato chiesto di specificare se RLUSD verrà elencato su piattaforme principali come Coinbase, Long ha preferito non rivelare dettagli. Attualmente, RLUSD è disponibile su vari exchange, tra cui Bitso, MoonPay, CoinMina, Bullish, Mercado Bitcoin, B2C2, Keyrock, Archax, Independent Reserve e JST Digital. La sua Introduzione sul mercato risale al 17 dicembre, quando è stato lanciato come un stablecoin ancorato 1:1 al dollaro statunitense.

All’epoca della pubblicazione, RLUSD aveva una capitalizzazione di mercato di ,8 milioni, come indicato su CoinGecko. È interessante notare che oltre il 76% del volume di trading di RLUSD è concentrato sull’exchange Bullish, dove le transazioni sono dominate da due coppie di trading principali: RLUSD/USD Coin (USDC) e XRP/RLUSD. Un’altra piattaforma, Sologenic, gestisce una porzione minore del mercato, con il pairing XRP/RLUSD che ha registrato un volume di trading di ,4 milioni nelle ultime 24 ore, equivalente al 3,56% del totale. Con il potenziale di crescere significativamente, RLUSD rappresenta un’aggiunta strategica per l’ecosistema di Ripple.

Dettagli sul mercato e sulla capitalizzazione del stablecoin

Crescita della domanda di stablecoin

La crescente richiesta di stablecoin, in particolare di RLUSD, è alimentata dal significativo incremento delle attività di pagamento in Ripple. Monica Long ha riferito che l’azienda ha visto raddoppiare il proprio business nell’ambito dei pagamenti nell’ultimo anno, sottolineando come questa espansione renda RLUSD un elemento cruciale per la propria offerta. “La nostra attività è raddoppiata nel settore dei pagamenti lo scorso anno e quindi prevediamo un forte impulso nella crescita della nostra soluzione di pagamento. Di conseguenza, il Ripple US dollar avrà un ruolo di primo piano,” ha affermato Long.

Con l’aspettativa di un anno proficuo per il settore delle criptovalute, Long prevede che la domanda di stablecoin continuerà a crescere. “Pensiamo che quest’anno sarà decisivo per il crypto in generale, e di conseguenza la domanda di stablecoin aumenterà. È fondamentalmente un modo per facilitare l’ingresso e l’uscita nel mercato,” ha aggiunto. Secondo i dati di DefiLlama, il mercato delle stablecoin ha visto un’espansione del 55% rispetto all’anno scorso, raggiungendo un valore totale di 6,2 miliardi. Attualmente, USDt (USDT) domina lo spazio delle stablecoin, occupando il 66% della quota di mercato.

Questa situazione avvalora l’importanza strategica di RLUSD nel panorama competitivo. Il continuo aumento della capitalizzazione e dell’adozione di stablecoin rappresenta un’opportunità chiave per Ripple, che si posiziona per sfruttare la transizione verso soluzioni di pagamento più stabili e integrate. Con una visione incisiva e una rapidità di reazione al mercato, Ripple potrebbe trarre vantaggio dalla crescita esponenziale delle stablecoin e dalla mutevole domanda degli utenti.

Anticipazioni sull’ETF di XRP

Ripple sta guardando con aspettativa il potenziale approvazione di un ETF per XRP, un passo che potrebbe avere significative ripercussioni sul mercato. Monica Long, presidente della società, ha dichiarato che ci si aspetta l’arrivo di questa approvazione “molto presto”. In particolare, Long ha sottolineato che “penso che vedremo una nuova approvazione molto presto… XRP è probabilmente il prossimo in linea dopo Bitcoin e Ethereum”. Questo fa intravedere una forte possibilità di un imminente cambiamento nel panorama degli investimenti nelle criptovalute.

Diverse aziende, tra cui WisdomTree, hanno già avviato la procedura per lanciare fondi ETF su XRP, presentando domanda di autorizzazione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 2 dicembre 2024. Anche altre entità, come Bitwise, Canary Capital e 21Shares, sono attivamente impegnate nel processo di registrazione per prodotti simili, evidenziando il crescente interesse per XRP come asset preferito per gli investitori.

Long ha anche notato che l’eventuale cambiamento nell’amministrazione statunitense potrebbe accelerare i processi di approvazione delle richieste di ETF. Questo scenario potrebbe risultare particolarmente vantaggioso non solo per Ripple, ma anche per l’intero ecosistema delle criptovalute, predisponendo un terreno fertile per l’aumento della liquidità e l’adozione di XRP. La convergenza di questi fattori posiziona XRP come uno degli asset con maggior potenziale per attirare l’attenzione degli investitori, spingendo verso una maggiore stabilità e crescita nel mercato complessivo delle criptovalute.

Collaborazione strategica con Chainlink

Ripple ha recentemente consolidato una collaborazione strategica con Chainlink, finalizzata all’integrazione di feed di prezzo per il stablecoin Ripple USD (RLUSD) sulle reti Ethereum e XRP Ledger. Questa alleanza, annunciata il 7 gennaio, ha come obiettivo principale quello di fornire dati di prezzo accurati e resistenti alle manomissioni, elementi essenziali per supportare applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) e minimizzare i rischi di manipolazione del mercato o tempi di inattività.

L’integrazione dei feed di prezzo di Chainlink rappresenta un importante passo avanti per RLUSD, poiché garantisce che gli utenti possano accedere a informazioni affidabili sulle variazioni di valore in tempo reale. Questo aspetto è cruciale nell’ambito delle transazioni crypto, dove le fluttuazioni di prezzo possono avere un impatto significativo sull’efficacia operativa e sull’esperienza utente. Utilizzando i servizi di Chainlink, Ripple mira a stabilizzare e rendere più transparenti le operazioni legate a RLUSD, aumentando così la fiducia degli investitori.

Questa sinergia non solo migliora la funzionalità di RLUSD come stablecoin, ma crea anche opportunità per Ripple di espandere la propria influenza nel settore emergente della DeFi, un’area caratterizzata da un crescente interesse e da innovazioni rapide. Con il supporto di Chainlink, Ripple si sta posizionando per cogliere le opportunità offerte dalla crescente domanda di stabilità e trasparenza nel panorama delle criptovalute.