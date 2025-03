Riscatto lavoro nero e rendita vitalizia: costi e vantaggi da conoscere subito

Riscatto dei periodi di lavoro in nero

Con l’introduzione della legge 13 dicembre 2024, n. 203, i lavoratori possono finalmente affrontare il problema dei periodi di lavoro in nero. Si tratta di una svolta significativa, in quanto permette ai lavoratori di richiedere il riscatto dei contributi omessi, ora finalmente alla portata anche dopo la scadenza della prescrizione. Questo nuovo comma all’articolo 13 offre l’opportunità di costituire una rendita vitalizia, permettendo ai lavoratori di riacquisire i contributi non versati dai datori di lavoro. Tuttavia, è fondamentale che il lavoratore verifichi la scadenza della prescrizione, che può ostacolare il diritto a richiedere tale rendita, avviando la procedura entro termine stabilito.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

Il nuovo comma settimo consente al lavoratore di procedere autonomamente per la richiesta della rendita vitalizia, a condizione che il termine di prescrizione sui diritti previsti dai commi primo e quinto sia scaduto. Ciò significa che il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro nella richiesta della rendita, se il diritto ad essa è ormai prescritto. La normativa chiarisce che il lavoratore ha il potere di recuperare contributi non versati, un’importante considerazione che promuove la regolarità e il rispetto degli obblighi previdenziali da parte dei datori di lavoro.

Richiesta da parte del lavoratore: è necessaria solo se il diritto è prescritto.

Documentazione da produrre: il lavoratore deve dimostrare l’omissione contributiva.

Azione immediata: è essenziale richiedere il riscatto non appena si verifica la prescrizione.

Prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia

Il diritto di chiedere la rendita vitalizia è un aspetto cruciale nel contesto della nuova normativa. La prescrizione, infatti, gioca un ruolo determinante e influisce sulle modalità di accesso alla rendita. Secondo la legislazione vigente, il diritto al riscatto del lavoro nero, sia da parte del datore che del lavoratore in sostituzione, è soggetto a un termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Questo termine decorre dalla scadenza del periodo entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto versare i contributi. Pertanto, un lavoratore ha fino a dieci anni dalla decorrenza di questo termine per presentare la richiesta di rendita e ottenere il riconoscimento dei contributi non versati.

Tuttavia, la normativa distingue tra le istanze per cui il diritto è prescritto e quelle che non lo sono. Nel caso in cui il lavoratore intenda procedere con la richiesta dopo la scadenza del termine, dovrà avvalersi del comma settimo, che non prevede alcun limite temporale alla presentazione della domanda. Questa opportunità consente ai lavoratori di far valere i propri diritti anche quando il periodo di prescrizione è già decorso. È fondamentale, dunque, che il lavoratore tenga traccia delle tempistiche e agisca prontamente per non perdere la possibilità di ottenere la rendita vitalizia. In questa situazione, l’onere di prova ricade interamente sul richiedente, il quale dovrà dimostrare l’attività lavorativa svolta e l’omissione dei contributi.

Onere economico e modalità di pagamento

L’onere economico relativo al riscatto dei periodi di lavoro in nero rappresenta un aspetto cruciale per i lavoratori. Dal 12 gennaio 2025, il nuovo quadro normativo stabilisce che il costo del riscatto ricade interamente sul lavoratore, il quale deve coprire l’intero onere contributivo per il periodo di lavoro non dichiarato. Questo onere si traduce nella necessità di effettuare un pagamento che equivale a un ammontare significativo, da calcolare in base alla retribuzione del lavoratore e ai contributi previdenziali previsti dalla legge.

Ad esempio, un lavoratore con una retribuzione annua di 30.000 euro dovrà versare circa 9.900 euro per un anno di lavoro in nero. Tuttavia, sarà possibile dedurre una parte di questi contributi dai redditi imponibili, generando un risparmio sull’IRPEF di circa 2.500 euro. Pertanto, il costo effettivo del riscatto potrebbe stabilizzarsi attorno ai 7.400 euro. Questo meccanismo di pagamento richiede non solo una pianificazione economica da parte del lavoratore, ma anche una consapevolezza delle possibili agevolazioni fiscali che possono attenuare l’impatto economico della spesa necessaria per la regolarizzazione della posizione contributiva.

Quando si presenta una domanda di riscatto, è fondamentale che il lavoratore sia informato sulle modalità di pagamento stabilite dall’INPS. Generalmente, il pagamento dell’onere può avvenire in una soluzione unica o, in alcuni casi, potrebbe essere prevista la possibilità di rateizzazione. L’INPS fornisce indicazioni dettagliate su come procedere, e il lavoratore deve seguire attentamente queste istruzioni per garantire un’adeguata gestione della propria richiesta.