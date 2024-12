Ripristinare WordPad su Windows 11 in pochi semplici passaggi efficaci

WordPad su Windows 11: come ripristinarlo

Con l’uscita di Windows 11 24H2, Microsoft ha confermato la rIMOZIONE definitiva di WordPad dal suo sistema operativo. Questo cambiamento ha portato a una certa frustrazione tra gli utenti, abituati a utilizzare WordPad come editor di testi leggero, in grado di aprire documenti in formato DOCX senza necessità di installare Microsoft Office. Sebbene non esista più un’opzione per reinstallare WordPad tramite il tool di funzionalità facoltative di Windows, molti utenti desiderano recuperare questo strumento, riconoscendo che era fondamentale per visualizzare documenti Word su sistemi privi di suite di produttività alternative, come LibreOffice o ONLYOFFICE.

Per ripristinare WordPad in Windows 11, è consigliabile scaricare un’immagine ISO della versione Windows 10 22H2 e salvarla sul computer, preferibilmente sul desktop. Facendo un doppio clic sul file ISO, il sistema operativo assegnerà automaticamente una lettera di unità per accedervi. A questo punto, se non è già presente, è necessario scaricare 7-Zip dal sito ufficiale. Questo programma è essenziale per estrarre i file necessari dal supporto di Windows 10.

Una volta aperto il contenuto della ISO con 7-Zip, l’utente deve dirigersi nella cartella “sources” e cercare il file chiamato install.wim o install.esd. Questo passaggio è cruciale per recuperare i file di WordPad, il cui funzionamento è ancora fondamentale per molte operazioni quotidiane al computer. Attraverso questa procedura, gli utenti possono ripristinare l’applicazione e tornare a utilizzare la funzionalità di editing testo di Microsoft in modo semplice e diretto.

Scaricare la ISO di Windows 10

Per avviare il processo di ripristino di WordPad su Windows 11, la prima operazione da compiere è il download della ISO di Windows 10 22H2. Questa immagine di sistema costituisce la risorsa necessaria per estrarre i file specifici che permetteranno di riportare WordPad nel tuo ambiente operativo. È consigliabile scaricare l’ISO direttamente dal sito ufficiale di Microsoft, assicurandosi di selezionare la versione corretta per il proprio sistema, visto che ogni versione può presentare differenze sostanziali nei file inclusi.

Dopo aver scaricato la ISO, si consiglia di posizionarla in una posizione facilmente accessibile, come il desktop. Questa accortezza facilita l’accesso ai file necessari durante i passaggi successivi. Una volta completato il download, fai un doppio clic sul file ISO: Windows 11 monterà automaticamente l’immagine ed assegnerà una lettera di unità, rendendo il contenuto immediatamente disponibile come se fosse un disco fisico inserito nel computer. In caso di eventuali avvisi da parte del sistema operativo, è importante garantirsi che il file sia effettivamente la versione corretta di Windows 10.

In seguito, se 7-Zip non è già installato nel sistema, è fondamentale scaricarlo dal sito ufficiale del produttore. Questo strumento di estrazione è indispensabile per accedere ai file contenuti nella ISO di Windows 10, in quanto consente di navigare nei vari directory e ottenere ciò che è necessario senza difficoltà. L’intero processo è veloce e permette di mettere rapidamente mano ai file essenziali per il ripristino di WordPad, rendendo, così, il lavoro di editing testi accessibile e intuitivo nuovamente.

Copiare i file WordPad dal supporto di Windows 10

Una volta montata l’immagine ISO di Windows 10 22H2, si deve procedere alla ricerca dei file specifici di WordPad. Entrati nella cartella “sources” dell’ISO utilizzando 7-Zip, è fondamentale individuare il file denominato install.wim o install.esd, che contiene le risorse necessarie per il ripristino dell’applicazione. Questi file sono custoditi in una struttura di cartelle che consente l’accesso a diversi componenti del sistema operativo, di cui WordPad è parte integrante.

Dopo aver individuato il file giusto, è necessario aprirlo con 7-Zip e procedere a una navigazione all’interno delle cartelle. Per farlo, si deve iniziare con un doppio clic sulla cartella 1, proseguire su Program Files, quindi su Windows NT e infine su Accessories. In questa directory si trovano i file essenziali per l’operatività di WordPad. Si suggerisce di utilizzare la combinazione di tasti CTRL+A per selezionare tutti i file presenti in questa cartella, rendendo il processo di copia molto più veloce ed efficiente.

Successivamente, è necessario aprire una finestra di esecuzione rapida (Windows+R) e digitare C:Program FilesWindows NTAccessories, per accedere alla cartella di destinazione. Qui si potranno semplicemente trascinare i file selezionati da 7-Zip nella cartella di Windows 11. Durante quest’operazione, è possibile che compaia un messaggio di accesso alla cartella negato. In tal caso, è importante spuntare la casella che permette di applicare questa azione a tutti gli elementi attuali e confermare l’operazione cliccando su Continua. Al termine di questa procedura, i file necessari saranno nuovamente disponibili nel sistema, ripristinando così l’accessibilità a WordPad.

Verificare il funzionamento di WordPad

Una volta completata la copia dei file di WordPad, è fondamentale accertarsi che l’applicazione funzioni correttamente nel nuovo ambiente di Windows 11. Per fare ciò, è sufficiente navigare nella cartella in cui sono stati trasferiti i file e identificare l’eseguibile wordpad.exe. Un doppio clic su questo file avvierà il programma, riportando in vita uno strumento tanto atteso da molti utenti che necessitano di un editor di testi semplice e immediato.

È consigliabile verificare non solo il funzionamento di base dell’applicazione, ma anche la capacità di aprire vari formati di file, come ad esempio documenti in formato DOCX. Questo passaggio è essenziale per confermare che WordPad operi come previsto e soddisfi le esigenze dell’utente. Dovrebbe essere possibile visualizzare e modificare i documenti senza alcun impedimento, permettendo così di continuare il lavoro interrotto.

Per migliorare l’accessibilità di WordPad, si possiamo aggiungere l’applicazione alla barra delle applicazioni di Windows 11. Per farlo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sull’icona di WordPad nella barra delle applicazioni e selezionare l’opzione Aggiungi alla barra delle applicazioni. Questa operazione fornisce un accesso diretto all’applicazione, semplificando l’uso quotidiano per chi lavora frequentemente con documenti di testo.

Nel caso in cui l’applicazione non si avvii o si verifichino errori, è consigliabile ripetere il processo di copia accertandosi che tutti i file siano stati trasferiti correttamente e siano inaccessibili dal sistema operativo. Questo controllo finale garantirà un’esperienza d’uso fluida e priva di intoppi, rendendo WordPad nuovamente parte integrante del flusso di lavoro quotidiano in Windows 11.

Creare un collegamento a WordPad in Windows 11

Una volta completata l’installazione di WordPad nel sistema operativo Windows 11, il passo successivo consiste nella creazione di un collegamento per facilitare l’accesso all’editor di testo. Questo passaggio è particolarmente utile per gli utenti che desiderano avere l’applicazione sempre a portata di mano, considerato che WordPad è una scelta privilegiata per la modifica rapida di documenti.

Per verificare che WordPad funzioni correttamente, è sufficiente fare doppio clic sul file wordpad.exe. Se l’applicazione si avvia senza problemi, allora è il momento di procedere con la creazione del collegamento. Per aggiungere l’icona direttamente alla barra delle applicazioni, è sufficiente fare clic con il tasto destro sull’icona di WordPad che si trova nella finestra aperta e selezionare l’opzione Aggiungi alla barra delle applicazioni. Così facendo, la sua icona apparirà nella parte inferiore dello schermo, consentendo di avviare rapidamente l’applicazione in ogni momento.

In alternativa, per coloro che preferiscono avere un collegamento sul desktop, il processo è altrettanto semplice. Tenendo premuto il tasto destro del mouse sull’eseguibile wordpad.exe, è possibile utilizzare l’operazione di trascinamento sul desktop stesso. Al rilascio del pulsante del mouse, apparirà il menu contestuale, da cui si dovrà scegliere l’opzione Crea collegamento qui. Questa azione avrà come risultato un’icona di WordPad sul desktop, permettendo un accesso immediato.

Prendendo entrambi i suggerimenti in considerazione, gli utenti potranno personalizzare la propria esperienza di utilizzo di WordPad per renderla più efficace e adatta alle proprie esigenze. Con una scelta di accesso facilitato, non sarà più necessario cercare l’applicazione tra le cartelle di sistema, velocizzando il lavoro quotidiano di editing di testi.