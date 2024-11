Riki rivela la sua lotta contro la depressione e il silenzio dal mondo musicale

Rivelazione del cantante: la depressione e il lungo periodo di assenza

Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto come Riki, torna a far parlare di sé dopo un lungo silenzio, svelando per la prima volta le ragioni che lo hanno spinto a ritirarsi dal mondo della musica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 32enne racconta con onestà la sua battaglia contro la depressione, un capitolo della sua vita che lo ha profondamente segnato. “Ero caduto in depressione, stavo male male”, confessa, un’apertura emotiva che segna un cambio di rotta nella sua narrazione personale.

Il cantante, che nel 2017 aveva conquistato la seconda posizione al talent show ‘Amici’, ma si era distinto come primo nella categoria canto, condivide come la sua carriera da rock star non sia stato tutto oro. Purtroppo, le luci dei riflettori nascondono spesso ombre e vulnerabilità: “Non ero padrone del mio destino. Questo mi ha portato a sfogare la solitudine e la rabbia in comportamenti impulsivi, rendendo difficile il mio percorso”. Viveva in una sorta di ‘gabbia dorata’, dove il peso delle aspettative e le pressioni del mercato musicale lo hanno spinto in una spirale di malessere.

Riki ammette di aver passato tre anni al massimo della sua carriera, ma senza mai sentirsi soddisfatto. “Non voglio neanche imputare la colpa alle persone che avevo intorno,” spiega. “Il problema era e veniva anche da me. Era un sistema drogato, sempre alla ricerca di qualcosa di più”. La sua incapacità di condividere le sue difficoltà lo ha portato a sentirsi isolato, in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di supporto.

Il cantante, con un tono riflessivo, rivela che la sua storia è stata caratterizzata da una solitudine profonda e dal rifiuto di affrontare i suoi problemi, anche a causa della sua natura competitiva. Questa ammissione rappresenta un passo importante non solo nel suo percorso di guarigione, ma anche per chi si trova in situazioni simili, dando voce a una generazione perseguitata dalla pressione del successo e dal timore di apparire vulnerabili.

La solitudine e il malessere: un viaggio interiore

Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, racconta un capitolo difficile della sua vita costellato da solitudine e malessere emotivo. Durante il suo apice di carriera, il cantante ha vissuto una forma di isolamento profondo, un’esperienza che ha contribuito significativamente alla sua crisi personale. “C’è stato un momento di down importante, in cui ero solo”, spiega, rivelando il contrasto tra il successo pubblico e la sua realtà interiore. Nonostante potesse contare su una base di fan e sulla notorietà acquisita, Riki si è trovato a fronteggiare un sentimento di disconnessione e solitudine in mezzo alla folla.

Questa situazione di estraniamento ha radici profonde. L’artista ammette che l’orgoglio e la sua natura competitiva hanno ostacolato la sua capacità di chiedere aiuto. “Non avevo il coraggio di dire ‘sono in crisi, non sto bene, mi fermo’”, confessa, evidenziando come la stigmatizzazione attorno alla vulnerabilità nel mondo dello spettacolo possa portare a un maggiore isolamento. Il rifiuto di esprimere il suo malessere lo ha portato a vivere un conflitto interno, rendendo difficile riconoscere le proprie necessità e debolezze.

“Era un sistema drogato, e volevamo sempre di più”, afferma. Questa ricerca incessante di approvazione e successo ha alimentato la sua solitudine. Invece di trovare conforto nelle relazioni, si è ritrovato a sfuggire dalle persone che avrebbero potuto sostenerlo. Riki riconosce che, per un periodo, le sue scelte e il suo comportamento sono stati influenzati da una sete di validazione che lo ha portato a fare “un po’ di cavolate”. Il risultato è stato un incremento dell’apatia, che ha ulteriormente acuito il suo stato depressivo.

Questo viaggio interiore rappresenta non solo un momento di crisi, ma anche un’opportunità di crescita e sviluppo personale. Riki, con la sua esperienza, si fa portavoce per coloro che affrontano tematiche simili, cercando di smontare i tabù che circondano la salute mentale e l’idea di vulnerabilità nell’industria musicale. Attraverso la sua testimonianza, il cantante invita gli ascoltatori e i fan a non sottovalutare l’importanza del supporto emotivo e della comunicazione aperta sulla salute mentale.

Collaborazioni e tensioni artistiche: la relazione con Francesco Facchinetti

La carriera di Riki, dopo aver catturato l’attenzione del pubblico durante la sua partecipazione a ‘Amici’, è stata segnata da importanti collaborazioni, tra cui quella con Francesco Facchinetti. Tuttavia, il legame professionale con Facchinetti non è stato esente da tensioni. Il cantante, ora 32enne, rivela dettagli inediti su come questa collaborazione abbia influito sul suo percorso artistico. “Sì, ma era un team che non avevo scelto io”, dichiara Riki riguardo alla sua gestione professionale. Dopo il talent, le prime persone a contattarlo erano quelle che promettevano sicurezza e successo, e lui, giovane e desideroso di affermarsi, ha accettato senza valutare appieno le conseguenze delle sue scelte.

Il rapporto con Facchinetti, per quanto inizialmente produttivo, ha ridotto la sua autonomia creativa. “Con Francesco quando le cose andavano bene era tutto meraviglioso, ma a volte sentivo di voler fare determinate cose che lui non mi passava o magari aveva semplicemente altre idee”, spiega Riki. Questa frustrazione artistica si è rivelata un’ulteriore fonte di stress nella sua carriera, contribuendo al suo stato di malessere. La mancanza di libertà di espressione ha amplificato la sua sensazione di sentirsi intrappolato in un sistema che non sempre rispecchiava le sue aspirazioni personali e professionali.

Riki ammette che la pressione e le aspettative del mercato musicale hanno avuto conseguenze tangibili sulla sua vita, portandolo a compromettere i suoi desideri in nome di una visione commerciale. “Non ero in grado di comunicare le mie esigenze”, riconosce, evidenziando come la frustrazione sia cresciuta nel tempo. La collaborazione con Facchinetti, dunque, si è trasformata in una sorta di gabbia dorata, da cui Riki ha sentito l’urgenza di liberarsi per ritrovare quella autenticità artistica che sente mancante.

Questa riflessione sul suo rapporto con Francesco Facchinetti è un segno della maturità artistica di Riki. Egli cerca di liberarsi dalle pressioni esterne per intraprendere un nuovo percorso, dove la sua voce possa finalmente risuonare libera e autentica. La consapevolezza di queste tensioni è fondamentale per uno sviluppo artistico sostenibile, in cui l’artista può veramente esprimere la propria identità senza compromessi. Il processo di responsabilizzazione e scelta consapevole della propria carriera è un passo cruciale per Riki nel suo viaggio verso la rinascita musicale.

Il declino a Sanremo e l’impatto della pandemia

Riki si trova a riflettere su un momento cruciale della sua carriera, quando nel 2020 si è presentato sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Questa partecipazione, tuttavia, si è rivelata come un punto di non ritorno, segnando l’apice di una crisi profonda che lo attanagliava. “Ero già in crisi”, ammette il cantante, rivelando le ragioni dietro la sua scelta di partecipare a un evento così prestigioso. “Non avrei voluto farlo, ma ero talmente assuefatto che dicevo sì a tutto”. La sua affermazione mette in evidenza un’autentica lotta interna, dove la pressione di dover dimostrare continuamente il proprio valore ha oscurato il suo vero desiderio di esprimersi.

Le sensazioni che provava mentre si trovava sul palco di Sanremo erano allarmanti. “Non stavo bene, ero asettico”, racconta, indicando una totale mancanza di connessione sia con il pubblico che con se stesso. Il sentimento di ansia e apatia che provava era palpabile, rendendo difficile per lui anche solo affrontare l’esperienza. “Non sentivo neanche la tensione”, aggiunge, evidenziando una fase di disinteresse e disconnessione dalla sua carriera e dal suo pubblico. Questo distacco non solo culmina in una performance deludente, ma serve anche come un campanello d’allarme per il suo stato di salute mentale.

Un evento inatteso ha segnato questo periodo di crisi: “Due settimane dopo, è scoppiata la pandemia”, ricorda Riki. Questo blocco forzato delle attività ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, costringendolo a confrontarsi con se stesso e con le sue reali esigenze. Se da un lato la pandemia ha portato a un’interruzione delle performance e delle attività pubbliche, dall’altro ha aperto uno spazio di riflessione personale necessario per affrontare i suoi demoni interiori. In questo periodo, Riki ha compreso che la sua condizione di malessere non poteva essere ignorata, portandolo a una ricerca di aiuto e a un percorso di terapia.

La partecipazione a Sanremo, quindi, si rivela come un simbolo di una lotta più profonda, un’opportunità di ristrutturare non solo la sua carriera musicale, ma anche la sua salute mentale. Attraverso questa esperienza, Riki si impegna a diventare un esempio per coloro che affrontano situazioni simili, sottolineando l’importanza di riconoscere i segnali di difficoltà e di chiedere aiuto, soprattutto in un mondo che troppo spesso celebra solo il successo e l’apparenza.

Il ritorno alla musica: nuovi progetti e obiettivi futuri

Riki annuncia il suo ritorno nel panorama musicale con un progetto artistico che riflette la sua crescita personale e la rinnovata determinazione a esprimere la sua autenticità. Dopo aver affrontato un lungo periodo di crisi, il cantante si prepara a lanciare “Casabase”, un’opera che rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche un’opportunità per riconnettersi con il suo pubblico in una maniera più vera e profonda. “Ora come ora le classifiche non sono importanti”, dichiara, segno di una maturazione rispetto ai valori che ha perseguito in passato.

Con una rinnovata prospettiva, Riki desidera superare le logiche commerciali che hanno condizionato la sua carriera fino a quel momento. “Vorrei ottenere rispetto, vorrei che si potesse pensare ‘ah ok, questo non è solo il bel faccino, ha qualcosa da dire’”, afferma, evidenziando il suo desiderio di creare un legame autentico con il pubblico. La sua nuova musica si propone come una forma di narrazione personale, testimoniando il viaggio che ha compiuto nell’affrontare il malessere e, al contempo, ispirando altri a riflettere sulle proprie esperienze.

Il processo di scrittura e produzione di “Casabase” è stato per Riki un modo per mettere a fuoco le sue emozioni, trasformando le sue sfide in opere cantate. “Vorrei parlare a sempre più persone, fregandomene delle logiche”, rivela, esprimendo la sua intenzione di rompere le barriere create dalle aspettative del settore musicale. Questa nuova fase del suo percorso artistico è contraddistinta da un profondo desiderio di autenticità, dove ogni nota e ogni parola riflettono la sua vera essenza.

Con l’esperienza alle spalle e consapevole del proprio passato, Riki non cerca più il consenso per il solo gusto di brillare, ma desidera piuttosto costruire una carriera che si basi su fondamenta solide e genuine. “L’importante è andare a letto tranquillo”, conclude, un mantra che ora guida le sue scelte, evidenziando come il benessere personale sia diventato prioritario rispetto al successo superficiale. Con un futuro luminoso davanti a lui, Riki è pronto a riscrivere la sua storia, affrontando la sfida più grande: reinventarsi senza perdere la propria autenticità.