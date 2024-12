Ricercatori svizzeri identificano eruzione vulcanica antica di 200 anni fa

Scoperta della fonte dell’eruzione vulcanica

Un team di ricerca, con il contributo di esperti svizzeri, ha fatto luce su un’eruzione vulcanica avvenuta nel 1831, il cui impatto ha avuto ripercussioni significative sul clima e sulle catene alimentari globali. In uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), i ricercatori hanno identificato il vulcano Zavaritskii, situato nelle Isole Kurili, tra il Giappone e la Russia, come la probabile fonte di questo evento catastrofico.

Durante l’eruzione del 1831, si stima che enormi quantità di zolfo siano state disperse nell’atmosfera, provocando un abbassamento della temperatura terrestre di circa 1°C. Questo fenomeno climatico ha avuto deleteri effetti, come una diminuzione delle precipitazioni in regioni vessate dalla siccità, inclusa l’Africa e l’India, contribuendo a gravi carestie. Fino ad oggi, però, la localizzazione esatta di questa eruzione era rimasta un mistero irrisolto.

Dopo un’analisi approfondita dei dati, gli scienziati hanno potuto associare le particelle di cenere e zolfo rinvenute nei caroti di ghiaccio della Groenlandia a eruzioni vulcaniche note, rivelando che la composizione chimica dell’aggregato di cenere avrebbe mostrato analogie significative con quelle del vulcano sull’isola di Simushir, anch’essa nelle Kurili. Ulteriori indagini sul campo hanno confermato che questo vulcano ha effettivamente eruttato negli ultimi 300 anni, fornendo così un tassello fondamentale a una questione che ha confuso studiosi per oltre due secoli.

Per individuare la fonte dell’eruzione del 1831, il team di ricerca ha utilizzato metodi avanzati di analisi dei campioni di ghiaccio prelevati dalle profondità della Groenlandia. Questi campioni presentano strati stratificati che intrappolano informazioni atmosferiche risalenti a secoli fa, inclusi segni di attività vulcanica. Analizzando le particelle di zolfo e cenere vulcanica, i ricercatori hanno applicato tecniche di isotopia per determinare la composizione chimica di questi elementi.

Particolare attenzione è stata riservata allo studio degli isotopi di zolfo. Questa analisi isotopica ha rivelato rate di deposizione uniche di zolfo, che si sono verificate in concomitanza con l’attività vulcanica registrata. Utilizzando metodi chimici rigorosi, gli scienziati hanno potuto delineare le caratteristiche chimiche delle particelle di cenere, confrontandole con profili noti di eruzioni vulcaniche storiche. I risultati hanno mostrato che le caratteristiche chimiche delle particelle presenti nei caroti corrispondevano strettamente a quelle del vulcano Zavaritskii, confermando l’ipotesi iniziale sulla sua attività combustiva. Inoltre, l’analisi della distribuzione e della concentrazione delle particelle ha messo in evidenza come queste siano riuscite ad ascendere nell’atmosfera fino a raggiungere la stratosfera, influenzando il clima globale.

Le tecniche impiegate hanno richiesto un approccio multidisciplinare, combinando geochimica, vulcanologia e climatologia. Il processo di recupero e analisi ha fornito non solo un collegamento diretto all’eruzione del 1831, ma ha anche stabilito un protocollo che potrebbe essere utilizzato in futuri studi per analizzare eventi vulcanici di grande impatto.

Il contributo dei ricercatori svizzeri è stato fondamentale nello studio che ha portato all’identificazione del vulcano Zavaritskii come fonte dell’eruzione del 1831. I dottori Peter Abbott e Michael Sigl dell’Università di Berna hanno apportato competenze critiche nelle analisi isotopiche e chimiche dei campioni di ghiaccio utilizzati nella ricerca. La loro esperienza ha permesso di interpretare correttamente i dati estratti dai caroti di ghiaccio, consentendo un confronto accurato tra le caratteristiche chimiche delle particelle di cenere e quelle di altre eruzioni vulcaniche storiche.

Le metodologie avanzate utilizzate dai ricercatori svizzeri, integrate con le tecniche di analisi degli isotopi di zolfo, hanno dimostrato l’importanza di una collaborazione internazionale nella comprensione di fenomeni complessi come le eruzioni vulcaniche. Il lavoro di Abbott e Sigl non solo ha confermato la connessione tra l’attività del vulcano Zavaritskii e gli effetti climatici globali, ma ha anche riscosso interesse nell’ambito della vulcanologia per l’approccio innovativo alla datazione e alla classificazione delle eruzioni storiche.

Questa collaborazione ha rafforzato il prestigio della ricerca scientifica svizzera a livello globale, indicando come le sinergie tra istituzioni accademiche possano affrontare sfide scientifiche intricate. La dedizione dei ricercatori svizzeri nel perseguire l’evidenza scientifica attraverso l’analisi dei dati storici non solo ha svelato il mistero di un’eruzione storica, ma ha anche le sue implicazioni per le future ricerche nel campo della climatologia e della vulcanologia, promuovendo ulteriori studi multi-disciplinari per meglio comprendere la dinamica delle attività vulcaniche e i loro impatti sul clima mondiale.

L’identificazione del vulcano Zavaritskii come fonte dell’eruzione del 1831 rappresenta un importante punto di svolta nella vulcanologia e nella climatologia. Questo studio non solo risolve un mistero storico che perdurava da secoli, ma fornisce una chiara metodologia da ripetere in future ricerche. Grazie all’analisi dettagliata dei campioni di ghiaccio, i ricercatori hanno aperto nuove prospettive per l’analisi di eruzioni vulcaniche passate, fornendo potenziali modelli per indagini future che mirano a comprendere l’impatto delle attività vulcaniche sul clima.

Le tecniche utilizzate per l’analisi isotopica di sulfuri e cenere potrebbero essere estese a studi di altri eventi eruttivi storici, permettendo di collegare eruzioni specifiche a variazioni climatiche ed eventi estremi in diverse regioni del mondo. Questa comprensione è cruciale, poiché i cambiamenti climatici attuali possono anche essere influenzati da fenomeni vulcanici non ancora completamente compresi.

Inoltre, il focus su un singolo evento come l’eruzione del 1831 evidenzia l’urgenza di monitorare attivamente le aree vulcaniche. I risultati di questo studio possono stimolare l’implementazione di strategie per monitorare l’attività vulcanica contemporanea e valutare il suo potenziale impatto climatico, soprattutto considerando la crescente incidenza di eventi meteorologici estremi.

Queste scoperte sollecitano una maggiore collaborazione internazionale tra scienziati e istituzioni, garantendo che le informazioni e le tecniche avanzate siano condivise per facilitare ulteriori progressi nella comprensione della relazione tra attività vulcanica e clima. La rete di ricerca globale che si sta sviluppando potrebbe rappresentare una risorsa preziosa non solo per il campo della vulcanologia, ma anche per la previsione climatica e la preparazione per eventi futuri.

