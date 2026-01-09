Riccardo, genitori all’attacco: Svizzera sotto accusa, verità scomoda sui delinquenti che nessuno vuole dire

Reazioni dei genitori e richiesta di controlli

Carla e Massimo Minghetti, genitori di Riccardo, accolgono come “un primo passo” la notizia dell’arresto di Jacques Moretti, ma spostano l’attenzione sulle responsabilità pubbliche. Denunciano carenze nei controlli del Comune e criticano la gestione del Canton Vallese, ribadendo che “i delinquenti esistono ovunque, ma è il governo che deve vigilare”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La madre avverte: “Serve massima prudenza: la Procuratrice ha già commesso errori”, richiamando le valutazioni di legali di famiglia. La messa in ricordo delle vittime, spiegano, è “un omaggio ai nostri figli” e un momento per orientare i passi successivi. Ricordano Riccardo come “provocatore, dal cuore tenero verso i piccoli e i malati”.

Il padre sottolinea che la tragedia non riguarda solo il figlio: “Sono quasi 160 i ragazzi che chiedono giustizia”. La richiesta è netta: rispetto per le vite umane e accertamento delle responsabilità, senza scorciatoie. Il messaggio ai decisori: rafforzare verifiche, ispezioni e procedure di sicurezza per evitare nuovi fallimenti istituzionali.

FAQ

Chi sono i genitori intervenuti? Carla e Massimo Minghetti, genitori di Riccardo.

Carla e Massimo Minghetti, genitori di Riccardo. Qual è la loro principale richiesta? Controlli rigorosi da parte di Comune e autorità cantonali.

Controlli rigorosi da parte di Comune e autorità cantonali. Perché criticano la Procuratrice? Ritengono vi siano stati errori già commessi nell’indagine.

Ritengono vi siano stati errori già commessi nell’indagine. Come descrivono Riccardo? Un ragazzo provocatore ma generoso con i più fragili.

Un ragazzo provocatore ma generoso con i più fragili. Quante persone chiedono giustizia? I genitori parlano di quasi 160 ragazzi coinvolti.

I genitori parlano di quasi 160 ragazzi coinvolti. Qual è l’obiettivo del loro appello? Verità, responsabilità e rafforzamento delle verifiche di sicurezza.

Indagini e arresto del gestore del locale

È in custodia cautelare Jacques Moretti, gestore del Le Constellation di Crans-Montana, il locale dove il rogo nella notte di Capodanno ha causato almeno 40 vittime, tra cui 6 italiani. L’arresto è stato confermato dalle autorità, mentre l’inchiesta del Canton Vallese prosegue per accertare responsabilità operative e omissioni nei controlli.

Secondo i familiari delle vittime, la linea investigativa deve estendersi alla catena delle verifiche amministrative: dal Comune agli organismi cantonali. Viene contestata alla Procuratrice la gestione di alcune fasi preliminari, segnalate come “errori” da avvocati vicini ai parenti, che chiedono rigore probatorio e trasparenza degli atti.

Le autorità lavorano su permessi, capienze, misure antincendio e protocolli di sicurezza del locale, mentre si raccolgono testimonianze e documentazione tecnica. Per i genitori delle vittime, l’arresto è solo un primo passaggio: l’obiettivo è definire responsabilità multiple e garantire che tutte le irregolarità, se accertate, confluiscano in capi d’imputazione solidi.

FAQ

Chi è stato arrestato? Il gestore del Le Constellation, Jacques Moretti.

Il gestore del Le Constellation, Jacques Moretti. Perché è stato disposto il fermo? Per il rogo di Capodanno a Crans-Montana con decine di vittime.

Per il rogo di Capodanno a Crans-Montana con decine di vittime. Chi coordina l’inchiesta? Le autorità giudiziarie del Canton Vallese.

Le autorità giudiziarie del Canton Vallese. Quali ambiti vengono verificati? Permessi, capienza, misure antincendio e procedure di sicurezza.

Permessi, capienza, misure antincendio e procedure di sicurezza. Ci sono critiche all’indagine? I familiari segnalano presunti errori della Procuratrice.

I familiari segnalano presunti errori della Procuratrice. Cosa chiedono i parenti delle vittime? Trasparenza, rigore probatorio e accertamento di tutte le responsabilità.

Commemorazione istituzionale e messaggio di vicinanza

Alla Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma si è tenuta la messa in memoria delle vittime, con una presenza istituzionale trasversale. In prima fila la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguita dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Hanno preso parte anche esponenti dell’opposizione: la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, il leader di Più Europa Riccardo Magi, la presidente di Azione Elena Bonetti, con l’arrivo atteso di Giuseppe Conte, presidente del M5s. La partecipazione politica è apparsa ampia e unitaria.

Il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha aperto la celebrazione richiamando la comunità a “stringersi alle famiglie”. Il suo messaggio ha sottolineato con sobrietà la richiesta di forza e consolazione, salutando “tutte le forze politiche” per un momento di preghiera e vicinanza alle persone colpite.

FAQ