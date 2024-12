Revolut, la nuova banca italiana con IBAN italiani: scopri tutte le novità

Novità introdotte da Revolut

Revolut, l’innovativa app finanziaria, ha annunciato l’avvio della sua succursale italiana, un passo strategico che segna un’evoluzione significativa della sua presenza nel mercato. Con oltre 50 milioni di clienti globali e quasi 3 milioni in Italia, l’azienda ha ufficializzato il lancio di Revolut Bank UAB, aumentando la sua credibilità e garantendo ai clienti italiani una esperienza bancaria più sicura.

Un’innovazione che spicca è l’introduzione degli IBAN italiani. D’ora in poi, i nuovi clienti che apriranno un conto corrente in Italia riceveranno un IBAN che inizia con “IT”, invece del precedente codice lituano “LT”. Questo cambio rappresenta non solo una facilitazione per le operazioni quotidiane, ma offre anche la possibilità di gestire pagamenti e ricevimenti di stipendio con maggiore semplicità. A partire da gennaio 2025, è previsto che anche i clienti esistenti possano migrarsi al nuovo IBAN, creando un ambiente di maggiore inclusività e accessibilità per tutti.

In aggiunta alla supervisione da parte di Banca d’Italia e Banca Centrale Europea, la gestione dei depositi degli utenti continuerà ad essere protetta fino a un massimo di 100.000 € dal Fondo di garanzia depositi della Banca di Lituania. In questo contesto, Nicola Vicino, General Manager della succursale italiana, ha sottolineato come queste trasformazioni possano favorire una crescita della clientela, a beneficio delle operazioni di banking quotidiano. La sinergia tra tecnologia e supervisione finanziaria rappresenta dunque un punto di forza per il nuovo approccio di Revolut sul mercato italiano.

Iban italiani per i clienti

Con l’introduzione degli IBAN italiani, Revolut ha compiuto un passo fondamentale verso la completa integrazione nel mercato bancario italiano. A partire da questa settimana, i nuovi clienti che apriranno un conto corrente riceveranno un numero di conto che inizia con “IT”, diversamente dal precedente IBAN lituano “LT”. Questo cambiamento non si limita soltanto ai neofiti, ma a partire da gennaio 2025, anche gli utenti già attivi avranno l’opzione di effettuare la migrazione al nuovo IBAN, semplificando ulteriormente le operazioni bancarie.

La presenza di un IBAN italiano non rappresenta solo una questione di normativa, ma si traduce in una serie di vantaggi pratici per gli utenti. Utilizzare un IBAN locale rende più immediato e diretto il ricevere stipendi, pagare bollette e gestire addebiti, evitando complicazioni spesso associate all’utilizzo di numeri di conto esteri. Questo miglioramento è stato accolto con favore da Nicola Vicino, General Manager della succursale italiana, che ha evidenziato come questo passaggio rappresenti una significativa evoluzione nei servizi offerti da Revolut. L’obiettivo è quello di rendere la piattaforma una scelta primaria per i clienti italiani, ponendo particolare attenzione all’efficienza e alla user experience.

In aggiunta, la neo costituita succursale di Revolut Bank UAB sarà sotto l’occhio vigile della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. Questo non solo accresce la credibilità dell’operatore sul mercato, ma fornisce anche garanzie di sicurezza per i depositi, che resteranno protetti fino a 100.000 € grazie al Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania. L’avvio degli IBAN italiani, dunque, non è solo un cambio di numerazione, ma un passo strategico di grande rilevanza per l’espansione e l’affermazione di Revolut come banca digitale preferita in Italia.

Espansione dei servizi e prodotti

Revolut sta ampliando significativamente la propria offerta di servizi per rispondere alle esigenze bancarie dei clienti italiani, oltre alla recente introduzione degli IBAN nazionali. Tra le novità più rilevanti c’è il lancio di prestiti personali, un prodotto caratterizzato da flessibilità e senza costi nascosti, che offre ai clienti l’opportunità di accedere a finanziamenti in modo semplice e diretto. Questo è solo il primo passo, poiché Revolut prevede di lanciare ulteriori servizi di credito nel corso del 2025, ampliando così le opzioni disponibili per i consumatori.

Inoltre, come anticipato da Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa, è imminente il lancio di un nuovo prodotto che consentirà ai clienti di ottenere interessi sui depositi. Questa innovazione rappresenta un significativo aumento del valore offerto dalla banca digitale e va a integrare un ecosistema già ricco di funzionalità. Con il passare del tempo, Revolut si sta trasformando da un semplice strumento per viaggiatori a una vera e propria banca digitale in grado di competere con gli istituti tradizionali.

Le novità non si fermano qui; l’azienda ha anche implementato l’integrazione con la piattaforma nazionale pagoPA, facilitando il pagamento di tributi e imposte, un servizio fondamentale per molti utenti. Parallelamente, si annovera Allianz Partners come fornitore globale di servizi assicurativi per il settore viaggi, garantendo ai clienti una copertura sicura e affidabile. Un aspetto cruciale è che tutte queste offerte vengono gestite direttamente tramite l’interfaccia user-friendly dell’app Revolut, rendendo ogni transazione semplice e accessibile per gli utenti, sia privati che professionisti.

Tipologie di conto disponibili

Revolut ha sviluppato un portafoglio diversificato di conti pensati per rispondere alle varie esigenze dei clienti, sia privati che professionali. Questa offerta si distingue per la flessibilità e l’attenzione al cliente, permettendo ad ogni utente di scegliere il conto più adatto alle proprie necessità. Le opzioni disponibili si suddividono in vari piani tariffari, ciascuno con un pacchetto di funzionalità specifiche.

Conto STANDARD : Gratuito e accessibile a tutti, include un IBAN e la possibilità di effettuare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario. I prelievi da bancomat sono senza commissioni fino a 200€ al mese e consente l’uso di Apple Pay e Google Pay.

: Gratuito e accessibile a tutti, include un IBAN e la possibilità di effettuare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario. I prelievi da bancomat sono senza commissioni fino a 200€ al mese e consente l’uso di Apple Pay e Google Pay. Conto PLUS : A un costo di 2.99€ al mese, offre le stesse funzionalità del conto Standard con l’aggiunta di carte personalizzabili e due conti Junior. Include inoltre protezioni quotidiane per acquisti online.

: A un costo di 2.99€ al mese, offre le stesse funzionalità del conto Standard con l’aggiunta di carte personalizzabili e due conti Junior. Include inoltre protezioni quotidiane per acquisti online. Conto PREMIUM : Per 7,99€ al mese, questo conto espande i benefici, consentendo prelievi fino a 400€ mensili, coperture assicurative per viaggi e assistenza clienti prioritaria, oltre all’accesso immediato a criptovalute.

: Per 7,99€ al mese, questo conto espande i benefici, consentendo prelievi fino a 400€ mensili, coperture assicurative per viaggi e assistenza clienti prioritaria, oltre all’accesso immediato a criptovalute. Conto METAL : A 13,99€ mensili, offre tutti i vantaggi del conto PREMIUM assieme a un esclusivo servizio di concierge e cashback fino all’1% su pagamenti effettuati, rendendolo ideale per chi cerca un servizio premium.

: A 13,99€ mensili, offre tutti i vantaggi del conto PREMIUM assieme a un esclusivo servizio di concierge e cashback fino all’1% su pagamenti effettuati, rendendolo ideale per chi cerca un servizio premium. Conto ULTRA: Per i più esigenti, al costo di 45€ al mese, include prelievi fino a 2.000€ mensili, cashback fino all’1,2% e accesso illimitato alle lounge aeroportuali.

A questi si aggiungono ulteriori vantaggi come la possibilità di ricaricare il conto tramite bonifici bancari o trasferimenti interni, garantendo massima fluidità nelle operazioni. Revolut, quindi, si configura come una soluzione completa e dinamica, capace di accompagnare i clienti nelle loro esigenze quotidiane e nei viaggi, posizionandosi come un’alternativa concreta alle banche tradizionali.

Vantaggi e opportunità per gli utenti

Revolut si distingue nel panorama bancario per la vasta gamma di opportunità e vantaggi che offre ai suoi utenti. La creazione di un ecosistema finanziario integrato ha portato a un notevole miglioramento nella vita quotidiana dei clienti. L’introduzione degli IBAN italiani rappresenta solo uno degli aspetti positivi: l’acquisizione di un IBAN locale facilita enormemente operazioni quali la ricezione di stipendi e il pagamento di bollette, eliminando complicazioni legate alle transazioni internazionali.

In aggiunta, la nuova succursale italiana di Revolut Bank UAB sotto la supervisione della Banca d’Italia assicura maggiore tranquillità agli utenti, permettendo di beneficiare della protezione dei depositi fino a 100.000 € offerta dal Fondo di garanzia. Questa garanzia è un elemento cruciale per molti clienti che, nella scelta di un fornitore di servizi finanziari, pongono particolare attenzione alla solidità e all’affidabilità.

In termini pratici, la possibilità di raccogliere interessi sui depositi, prevista per il futuro imminente, arricchisce ulteriormente l’offerta di Revolut, mettendo a disposizione degli utenti un’opzione molto apprezzata nel contesto attuale dei bassi tassi d’interesse. Inoltre, la piattaforma è progettata per essere user-friendly, facilitando la navigazione e garantendo un’esperienza fluida e intuitiva nel gestire le proprie finanze.

Un altro aspetto che attira gli utenti è l’opzione di aprire diversi tipi di conti, ognuno dei quali è pensato per soddisfare esigenze specifiche, dai viaggiatori ai professionisti. Questo approccio personalizzato consente a Revolut di posizionarsi come un interlocutore versatile e attento alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con tutti questi vantaggi, l’applicazione non solo si presenta come una valida alternativa alle banche tradizionali, ma si propone anche come un supporter essenziale nella gestione delle finanze quotidiane.