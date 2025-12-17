Rete fissa e mobile in crisi Vodafone e Fastweb segnalano disservizi temporanei in Italia

Disservizi temporanei a Vodafone e Fastweb

I servizi di rete di Vodafone e Fastweb hanno subito un’interruzione temporanea che ha generato disagi significativi per un vasto numero di utenti in Italia. Il problema, imputabile a due guasti rilevati sulla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì, ha provocato malfunzionamenti sia sulle linee fisse che sui collegamenti mobili. Vodafone ha prontamente riconosciuto la natura tecnica del disservizio, definendolo “temporaneo”, e ha confermato che il team tecnico è mobilitato per risolvere le criticità nel minor tempo possibile. L’azienda ha altresì espresso le proprie scuse agli utenti coinvolti, impegnandosi a fornire aggiornamenti costanti sul progresso degli interventi di ripristino.

Aree e utenti colpiti dai problemi di rete

Le segnalazioni relative ai disservizi riguardano una vasta area geografica, distribuita su diverse regioni italiane, con particolare concentrazione nelle città di Torino, Milano, Roma, Napoli e Bari. Le anomalie hanno interessato principalmente le reti fisse e mobili, con un’incidenza particolarmente critica tra gli utenti di Ho Mobile, che hanno subito interruzioni totali in diverse zone dell’Emilia-Romagna e del Centro-Nord. I dati raccolti da Downdetector.it mostrano un incremento improvviso delle segnalazioni a partire dalle 10:30, confermando l’ampiezza del fenomeno. L’eterogeneità delle aree coinvolte e l’estensione del disservizio suggeriscono una correlazione diretta con i guasti riscontrati sulla rete Fibercop, evidenziando l’impatto significativo su un numero consistente di clienti distribuiti lungo tutta la penisola.

Interventi tecnici e aggiornamenti in corso

I tecnici specializzati di Vodafone e Fastweb sono attivamente impegnati nelle operazioni di riparazione per risolvere i guasti riscontrati sulla rete Fibercop nelle aree di Rimini e Forlì. Le squadre hanno già individuato le cause tecniche alla base dei malfunzionamenti e proseguono con le attività di ripristino per garantire la piena funzionalità dei servizi di rete fissa e mobile. L’azienda assicura un monitoraggio costante della situazione e comunica che ogni aggiornamento verrà tempestivamente riportato attraverso i canali ufficiali per mantenere informati gli utenti coinvolti. Nel frattempo, è stata potenziata l’assistenza clienti per fornire supporto e risposte puntuali alle esigenze degli abbonati durante questo periodo di interruzione.