Resident Evil 4 si aggiorna con supporto esclusivo per PS5 Pro

Supporto a PS5 Pro per Resident Evil 4

Negli ultimi giorni, Resident Evil 4 Remake ha ricevuto un aggiornamento significativo che abilita il supporto per PS5 Pro, consentendo al titolo di sfruttare le potenzialità avanzate della console. Sebbene Capcom non abbia specificato dettagli minuziosi riguardo alle modifiche apportate, i giocatori che hanno già installato l’aggiornamento hanno riportato un’esperienza di gioco notevolmente migliorata. La possibilità di giocare a un titolo iconico come Resident Evil 4 con un supporto dedicato su PS5 Pro rappresenta un passo importante per i fan della serie, che possono ora godere di una grafica e prestazioni ai massimi livelli.

Miglioramenti delle prestazioni

Coloro che hanno testato l’aggiornamento hanno notato un incremento delle prestazioni e della qualità visiva. I dettagli grafici sono stati affinati, contribuendo a un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Secondo gli utenti, i miglioramenti si riflettono in una stabilità dei frame rate e una maggiore definizione visiva, che rendono l’interazione con il mondo di Resident Evil 4 ancora più immersiva. L’upgrade si posiziona come una chiara risposta alle aspettative dei giocatori verso un titolo che già si era distinto per la sua qualità.

Dettagli sulle modalità grafiche

La patch offre diverse modalità grafiche, tra cui una modalità di Risoluzione che permette di raggiungere i 4K a 60 fps, integrando il ray tracing e vari effetti visivi, come quelli relativi ai capelli. In un altro scenario di gioco, attivando la modalità Framerate, la risoluzione scende a 1080p, consentendo di toccare picchi di frame rate tra i 95 e i 120 fps. Queste opzioni assicurano che i giocatori possano scegliere l’esperienza grafica che meglio si adatta alle loro preferenze, garantendo un mix di bellezza visiva e reattività.

Disponibilità della patch 1.400

La patch 1.400 per Resident Evil 4 Remake è ora disponibile al download gratuito per tutti gli utenti di PS5 e PS5 Pro. Nonostante l’assenza di un changelog ufficiale dettagliato da parte di Capcom, i riscontri degli utenti sono già positivi. La patch rappresenta non solo un aggiornamento tecnico, ma un ulteriore impegno da parte di Capcom per garantire che l’esperienza di gioco migliori continuamente nel tempo e sfrutti appieno le capacità del nuovo hardware.

Successo del remake di Resident Evil 4

Uscito a marzo 2023, il remake di Resident Evil 4 ha ottenuto un successo clamoroso, sia di critica che di pubblico. È diventato rapidamente uno dei rifacimenti più acclamati da parte di Capcom, affiancandosi al rinomato remake di Resident Evil 2. Considerando l’applauso ricevuto nei vari ambiti, non sorprende che il team di sviluppo si sia dedicato a ottimizzare ulteriormente l’esperienza di gioco su PS5 Pro, elevando ulteriormente la qualità di un titolo già eccezionale.

