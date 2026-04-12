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Report torna su Rai 3 con quattro inchieste dirompenti: ecco il programma del 12 aprile

Meloni Amico, emergono nuove rivelazioni sul caso del selfie

Report torna su Rai 3 con quattro inchieste ad alto impatto pubblico

Questa sera, domenica 12 aprile, alle 20:30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, Report propone quattro nuove inchieste su potere politico, criminalità organizzata, gestione dei dati personali, allevamenti intensivi e utilizzo dei fondi pubblici.
Al centro della puntata i rapporti tra esponenti politici e ambienti mafiosi, le scelte del Garante per la Privacy, le condizioni dell’industria avicola italiana e la gestione economica della Fondazione Taormina Arte.
L’obiettivo è fare luce su possibili zone d’ombra nelle istituzioni, nell’economia e nella tutela dei diritti dei cittadini, con documenti esclusivi e testimonianze dirette.

In sintesi:

  • Nuovi dettagli sul selfie tra Giorgia Meloni e il pentito Gioacchino Amico.
  • Dubbi sull’indipendenza del Garante della Privacy e sulle tessere “Volare”.
  • Inchiesta sugli allevamenti intensivi di polli a crescita rapida in Italia.
  • Verifiche su fondi regionali e compensi della Fondazione Taormina Arte.

Le quattro inchieste: politica, privacy, allevamenti, fondi pubblici

L’inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, ricostruisce il contesto del selfie che ritrae la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al pentito Gioacchino Amico, indicato dagli inquirenti come presunto referente del clan Senese in Lombardia.
Il servizio esplora le sue presunte visite a Montecitorio tramite un accredito personale e propone interviste a esponenti della cosiddetta *“cupola lombarda”*, oltre a quesiti diretti ai politici sui loro eventuali contatti con figure della criminalità organizzata.

L’inchiesta di Chiara De Luca, “La fermata del Garante”, esamina il funzionamento del Garante della Privacy, ponendo l’accento sull’indipendenza dell’Autorità rispetto alla politica e alle big tech. Un capitolo centrale riguarda le tessere *“Volare”* di ITA Airways, benefit dal valore di circa 6.000 euro ciascuna concesse nel 2023 ai membri del Collegio, di cui vengono ricostruite origine, criteri e motivazioni.

Con “Pollo bucato”, Giulia Innocenzi entra dentro l’industria avicola italiana, che alleva ogni anno circa 500 milioni di polli, per il 90% a crescita rapida.
Le telecamere documentano gli effetti della selezione genetica che consente di raggiungere il peso da macello in circa 40 giorni, ma che, secondo esperti e associazioni, provoca gravi sofferenze e problemi sanitari, mostrando immagini inedite da un grande allevamento collegato a un primario gruppo alimentare nazionale.

Nel segmento “Lab Report”, l’inchiesta di Giulia Presutti analizza la gestione della Fondazione Taormina Arte, sostenuta nel 2025 dalla Regione Siciliana con 3,5 milioni di euro.
Al centro: l’aumento dei compensi per la direttrice artistica Beatrice Venezi e la sovrintendente Ester Bonafede (circostanze contestate dalla stessa Venezi), i contributi al festival Taobuk riconducibile ad Antonella Ferrara e il passaggio dei fondi regionali attraverso la Fondazione verso l’associazione organizzatrice senza gara d’appalto, con conseguenti interrogativi sulla trasparenza.

Implicazioni politiche, istituzionali e sociali delle inchieste di Report

La puntata, guidata da Sigfrido Ranucci, mette in fila quattro dossier che toccano punti sensibili del sistema italiano: integrità delle istituzioni, tutela dei dati, sicurezza alimentare e uso delle risorse pubbliche per la cultura.
Le rivelazioni sul caso Amico-Meloni e sulla presunta “cupola lombarda” potrebbero riaccendere il dibattito sulla permeabilità della politica alle infiltrazioni mafiose, mentre l’analisi del Garante della Privacy chiama in causa la credibilità dei controlli sull’economia digitale.

Sul fronte agroalimentare, “Pollo bucato” alimenterà la discussione sulla sostenibilità degli allevamenti intensivi e sulle responsabilità delle grandi filiere distributive verso consumatori e animali.
Infine, la verifica dei finanziamenti alla Fondazione Taormina Arte e al festival Taobuk potrebbe incidere sulle future regole di erogazione dei fondi regionali alla cultura, spingendo verso maggiori requisiti di trasparenza, tracciabilità e gare pubbliche.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Report su Rai 3?

La puntata va in onda domenica 12 aprile alle 20:30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Chi è Gioacchino Amico citato nell’inchiesta su Giorgia Meloni?

Gioacchino Amico è indicato dagli inquirenti come presunto referente del clan Senese in Lombardia e collaboratore di giustizia.

Cosa sono le tessere Volare di ITA Airways menzionate da Report?

Le tessere *“Volare”* sono benefit ITA Airways del valore di circa 6.000 euro ciascuna, assegnate nel 2023 ai membri del Collegio del Garante.

Quanti polli a crescita rapida vengono allevati ogni anno in Italia?

In Italia vengono allevati circa 500 milioni di polli l’anno, di cui il 90% appartiene a linee genetiche a crescita rapida.

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