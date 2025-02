Re Carlo accoglie un nuovo membro nella famiglia reale con gioia e entusiasmo

Nuovo membro della famiglia reale in arrivo

Il 2025 si preannuncia come un anno di celebrazioni nella famiglia reale britannica, in particolare per Re Carlo e la Regina Camilla. La coppia festeggerà i vent’anni di matrimonio, un traguardo significativo che sarà celebrato nella romantica cornice di Roma. Tuttavia, questo anniversario non sarà solo una celebrazione di un amore duraturo, poiché si vocifera l’arrivo di un nuovo cucciolo nella loro vita, che potrebbe trasformarsi in un dolce simbolo di affetto in occasione di tali festività. Fonti vicino alla famiglia reale suggeriscono che i festeggiamenti potrebbero iniziare prima del previsto, anticipando un dono particolarmente affettuoso da parte di Carlo alla moglie.

Il tenero regalo di re Carlo

Ben oltre gli impegni e le responsabilità di stato, il Re Carlo ha dimostrato di avere un cuore grande e premuroso, particolare che si riflette nell’intenzione di donare alla Regina Camilla un nuovo cucciolo. É recente la notizia che il sovrano abbia dedicato parte del suo tempo a visitare una prestigiosa fondazione benefica, la Battersea Dogs Home, nota per la sua missione di accoglienza per cani abbandonati. Questo gesto altruista non è solo una manifestazione di affetto per gli animali, ma un gesto profondamente intimo, considerando l’amore che la Regina ha sempre nutrito per i suoi amici a quattro zampe. La notizia è stata confermata da Amanda Holden, giudice di Britain’s Got Talent, la quale, in una conversazione con Carlo, ha toccato il tema dell’adozione di un cucciolo. Rimanendo vigile su ciò che accade intorno a lui, il Re sembra pronto a sorprendere Camilla proprio in vista del loro anniversario, sottolineando l’importanza dell’amore e della compagnia nei momenti speciali della vita.

L’amore di camilla per i cuccioli Jack Russel

La Regina Camilla ha dimostrato un’affinità particolare per i cani e, in particolare, per i vivaci cuccioli di razza Jack Russell. Questo amore per gli animali non è solo una passione personale, ma riflette un legame profondo con la tradizione della famiglia reale, segnata anche dall’amore della compianta Regina Elisabetta per i corgi. La Regina Camilla, parlando del suo affetto per i cani, ha rivelato che la loro presenza è in grado di offrire conforto e compagnia in ogni stato d’animo, commentando con affetto: “Il bello dei cani è che che puoi farli sedere, fare una bella e lunga conversazione, puoi essere arrabbiato, puoi essere triste e loro se ne stanno lì a guardarti scodinzolando.”

Nel 2011, Camilla ha adottato la sua fedele amica Beth, una Jack Russell, dal rinomato Battersea Cats and Dogs Home, che è stata per anni una compagna inseparabile. La morte di Beth, avvenuta a causa di un tumore incurabile, ha lasciato un vuoto nella vita della Regina, che ritrovò un’altra cagnolina, Bluebell, in condizioni estremamente gravi, riuscendo a darle una seconda possibilità. Questa storia di salvataggio e amore dimostra l’incredibile legame che Camilla ha instaurato con i suoi animali, tanto da volerli includere in eventi pubblici e ritratti ufficiali. É evidente che il suo affetto per i cuccioli di Jack Russell non è solo una predilezione razziale, ma un’espressione di un amore che integra la sua vita, rendendola ancora più ricca e significativa.