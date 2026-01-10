Raffaella Fico sconvolge Verissimo: il dolore segreto e la verità sulla perdita del bambino

Raffaella Fico sconvolge Verissimo: il dolore segreto e la verità sulla perdita del bambino

Testimonianza a Verissimo

Raffaella Fico, ospite a Verissimo il 10 gennaio, ha ricostruito con lucidità il momento più duro vissuto con il compagno Armando Izzo. La coppia aveva annunciato il 15 dicembre la perdita del bambino atteso da cinque mesi. La showgirl ha descritto un dolore “immenso”, definendolo devastante per intensità e improvvisazione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Ha spiegato di dover andare avanti per la figlia già avuta, pur riconoscendo la difficoltà di elaborare quanto accaduto. La gravidanza, riferisce, procedeva regolarmente fino alla rottura prematura delle acque, evento rimasto senza una causa certa secondo i medici. Tre giorni prima, l’ultima visita di controllo non aveva evidenziato anomalie.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Fico ha parlato di un travaglio di cinque ore, “un parto vero e proprio” a cinque mesi, quando non esistono strumenti per salvare il neonato. I sanitari hanno ipotizzato un’infezione, ma la diagnosi resta non conclusiva; anche il ginecologo, ha aggiunto, è rimasto sconvolto. “Il tempo forse aiuterà”, ha detto, sottolineando la necessità di non cedere al pianto quotidiano.

Fonte: trasmissione televisiva Verissimo, testimonianza di Raffaella Fico (Mediaset)

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Il racconto della perdita

Raffaella Fico ha dettagliato l’accaduto: la gravidanza era monitorata e definita “ottima”, con controlli regolari e senza segnali d’allarme fino alla rottura improvvisa del sacco amniotico a cinque mesi. Tre giorni prima, l’ultima visita non aveva evidenziato criticità, il battito era presente e costante, e non c’erano sintomi premonitori riferiti dai medici.

La showgirl ha parlato di un travaglio di cinque ore, “un parto vero e proprio” affrontato in condizioni di assoluta imprevedibilità. I sanitari hanno prospettato l’ipotesi di un’infezione come possibile causa, ma senza conferme: il quadro clinico resta classificato come inspiegabile anche dal ginecologo che la seguiva.

In quel periodo gestazionale, ha ricordato, non esistono procedure efficaci per salvare il neonato. Il dolore, definito “immenso”, continua a farsi sentire giorno e notte, mentre la necessità di andare avanti impone di reggere l’urto emotivo senza cedere quotidianamente alle lacrime. Fonte: Verissimo, testimonianza di Raffaella Fico (Mediaset)

Forza e futuro dopo il dolore

Raffaella Fico ha ribadito la volontà di proseguire, guidata dalla responsabilità verso la figlia e dal sostegno del compagno Armando Izzo. La priorità resta ritrovare equilibrio quotidiano, trasformando il lutto in un percorso di resistenza emotiva e cura di sé.

Accetta l’idea che il tempo possa attenuare l’impatto, senza cancellare ciò che è accaduto. Il riferimento ai medici e al loro sconcerto rafforza la scelta di non cercare colpe, ma di attenersi ai riscontri clinici e alle indicazioni di controllo.

La showgirl evita esposizioni eccessive, tenendo insieme riservatezza e chiarezza: il passo avanti è concentrarsi sulla famiglia, sull’energia da dedicare alla figlia e sulle verifiche sanitarie che possano prevenire rischi futuri. Fonte: Verissimo (Mediaset)

FAQ

  • Di cosa ha parlato Raffaella Fico a Verissimo? Del lutto per la perdita del bambino atteso da cinque mesi e del percorso per andare avanti.
  • Qual è la causa indicata dai medici? Non definita; ipotizzata un’infezione, senza conferme.
  • Come sta affrontando il dolore? Con pragmatismo, supporto familiare e attenzione alla figlia.
  • La gravidanza presentava segnali d’allarme? No, i controlli precedenti erano regolari.
  • Qual è il ruolo di Armando Izzo in questo momento? Presenza e sostegno nella gestione del dolore e della quotidianità.
  • Quale messaggio emerge dall’intervista? Resilienza, fiducia nel tempo e rispetto delle indicazioni mediche. Fonte: Verissimo (Mediaset)

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com