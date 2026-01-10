Raffaella Fico sconvolge Verissimo: il dolore segreto e la verità sulla perdita del bambino

Testimonianza a Verissimo

Raffaella Fico, ospite a Verissimo il 10 gennaio, ha ricostruito con lucidità il momento più duro vissuto con il compagno Armando Izzo. La coppia aveva annunciato il 15 dicembre la perdita del bambino atteso da cinque mesi. La showgirl ha descritto un dolore “immenso”, definendolo devastante per intensità e improvvisazione.

Ha spiegato di dover andare avanti per la figlia già avuta, pur riconoscendo la difficoltà di elaborare quanto accaduto. La gravidanza, riferisce, procedeva regolarmente fino alla rottura prematura delle acque, evento rimasto senza una causa certa secondo i medici. Tre giorni prima, l’ultima visita di controllo non aveva evidenziato anomalie.

Fico ha parlato di un travaglio di cinque ore, “un parto vero e proprio” a cinque mesi, quando non esistono strumenti per salvare il neonato. I sanitari hanno ipotizzato un’infezione, ma la diagnosi resta non conclusiva; anche il ginecologo, ha aggiunto, è rimasto sconvolto. “Il tempo forse aiuterà”, ha detto, sottolineando la necessità di non cedere al pianto quotidiano.

Fonte: trasmissione televisiva Verissimo, testimonianza di Raffaella Fico (Mediaset)

Il racconto della perdita

Raffaella Fico ha dettagliato l’accaduto: la gravidanza era monitorata e definita “ottima”, con controlli regolari e senza segnali d’allarme fino alla rottura improvvisa del sacco amniotico a cinque mesi. Tre giorni prima, l’ultima visita non aveva evidenziato criticità, il battito era presente e costante, e non c’erano sintomi premonitori riferiti dai medici.

La showgirl ha parlato di un travaglio di cinque ore, “un parto vero e proprio” affrontato in condizioni di assoluta imprevedibilità. I sanitari hanno prospettato l’ipotesi di un’infezione come possibile causa, ma senza conferme: il quadro clinico resta classificato come inspiegabile anche dal ginecologo che la seguiva.

In quel periodo gestazionale, ha ricordato, non esistono procedure efficaci per salvare il neonato. Il dolore, definito “immenso”, continua a farsi sentire giorno e notte, mentre la necessità di andare avanti impone di reggere l’urto emotivo senza cedere quotidianamente alle lacrime. Fonte: Verissimo, testimonianza di Raffaella Fico (Mediaset)

Forza e futuro dopo il dolore

Raffaella Fico ha ribadito la volontà di proseguire, guidata dalla responsabilità verso la figlia e dal sostegno del compagno Armando Izzo. La priorità resta ritrovare equilibrio quotidiano, trasformando il lutto in un percorso di resistenza emotiva e cura di sé.

Accetta l’idea che il tempo possa attenuare l’impatto, senza cancellare ciò che è accaduto. Il riferimento ai medici e al loro sconcerto rafforza la scelta di non cercare colpe, ma di attenersi ai riscontri clinici e alle indicazioni di controllo.

La showgirl evita esposizioni eccessive, tenendo insieme riservatezza e chiarezza: il passo avanti è concentrarsi sulla famiglia, sull’energia da dedicare alla figlia e sulle verifiche sanitarie che possano prevenire rischi futuri. Fonte: Verissimo (Mediaset)

