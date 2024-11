Radio e TV esentate da web tax: le nuove normative italiane spiegate

Niente web tax per i media italiani

Recentemente, un emendamento proposto da Forza Italia alla legge di Bilancio ha sollevato un’importante questione riguardante l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali. Questa imposta, concepita per gravare sulle grandi multinazionali digitali, subirebbe una significativa modifica con l’esclusione di vari operatori nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento. L’intento è quello di salvaguardare gli enti nazionali che operano nel settore della comunicazione, già soggetti a tassazione. In particolare, l’emendamento mira a garantire che le attività di informazione online e tradizionale, come quelle della Rai e di provider come Mediaset e Sky, non vengano ulteriormente appesantite da nuove imposizioni fiscali.

Chi sarebbe esentato?

La proposta delineata da Forza Italia specifica chiaramente chi beneficerebbe dell’esenzione dall’imposta sui servizi digitali. Sarebbero esentate le seguenti categorie:

La Rai, quale concessionaria del servizio pubblico;

I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, soggetti alla giurisdizione italiana, come Mediaset e Sky;

Le testate giornalistiche online che siano registrate presso il Tribunale competente.

Le motivazioni dell’emendamento

Il fondamento dell’emendamento presentato da Forza Italia risiede nell’esigenza di proteggere le attività di informazione, molte delle quali operano in modalità gratuita e già corrispondono tasse significative. Questo intervento legislativo è volto a evitare oneri fiscali aggiuntivi per le realtà locali, che, a differenza dei giganti digitali come Google e Facebook, non possono avvalersi di strategie di ottimizzazione fiscale a livello globale. La proposta sottolinea l’importanza di mantenere un’industria informativa robusta e competitiva, a beneficio del pubblico italiano.

Cosa cambia nella Legge di Bilancio?

Con l’introduzione dell’emendamento, la legge di Bilancio si propone di riformulare le modalità di applicazione dell’imposta sui servizi digitali. Questa imposta, inizialmente riservata alle multinazionali con ricavi globali superiori a 750 milioni di euro, mirava a colpire le prestazioni legate a pubblicità online e intermediazione digitale. Tuttavia, l’emendamento intende escludere dal suo ambito d’applicazione le realtà italiane, già pienamente integrate nel sistema fiscale. In tal modo, si tornerebbe a una condizione precedente alla legge, spostando la pressione fiscale sui grandi player internazionali e lasciando intatta l’operatività dei media locali.

