Radically Open Security: il pionieristico modello di cybersecurity senza profitto che sorprende

### Cos’è Radically Open Security

Radically Open Security è un’organizzazione innovativa nel panorama della cybersecurity, che si distingue per il suo modello di business senza scopo di lucro. Fondata da Melanie Rieback, l’azienda ha come obiettivo principale quello di fornire servizi di sicurezza informatica efficaci e trasparenti. La filosofia di Radically Open Security è semplice ma radicale: promuovere un’educazione autentica sulla sicurezza informatica, potenziando le competenze dei clienti e rendendoli protagonisti nella propria protezione digitale. La missione di this startup non è solo frenare le minacce, ma anche elevare la consapevolezza della sicurezza tra le aziende, restituendo ai clienti il potere di comprendere e gestire la loro esposizione ai rischi informatici.

La proposta di valore di Radically Open Security risiede nella sua strategia unica che combina la professionalità dei suoi esperti con un approccio collaborativo. Questa modalità operativa è un distacco significativo dai metodi tradizionali che caratterizzano il settore, dove frequentemente i servizi sono erogati in maniera opaca e poco interattiva. Radically Open Security rompe con questa norma, cercando di democratizzare l’accesso alla sicurezza informatica attraverso una metodologia accessibile e inclusiva, sfidando in questo modo il paradigma consolidato del comparto. L’azienda si pone quindi come un faro di innovazione e responsabilità, rispondendo alle crescenti preoccupazioni relative alla privacy e alla cybersecurity nel contesto attuale, dove le vulnerabilità delle tecnologie possono comportare gravi conseguenze. In questi tempi di incertezze digitali, la proposta di Radically Open Security è un chiaro segnale della direzione che la cybersecurity dovrebbe prendere.

### La missione dell’azienda

Radically Open Security non si limita a fornire servizi di cybersicurezza, ma si impegna a una missione educativa senza precedenti. Fondata con l’intento di ribaltare le tradizionali pratiche del settore, l’azienda mira a trasformare l’approccio alla sicurezza informatica, rendendo i clienti non solo destinatari, ma attori attivi nel processo di protezione. Questa visione si traduce in un’educazione continua, con la prospettiva di non sole soluzioni immediate, ma anche in una cultura della sicurezza che permea ogni aspetto del lavoro di un’azienda. L’idea centrale è che il potenziamento delle competenze sia la vera chiave per affrontare le minacce informatiche globali.

In tal senso, la missione di Radically Open Security è duplice: da un lato accolglie l’esigenza urgente di proteggere le infrastrutture digitali, dall’altro promuove una maggiore consapevolezza tra i clienti riguardo ai rischi e alle opportunità del mondo digitale. L’azienda si distingue per il suo approccio educativo diretto, in cui ogni cliente ha l’opportunità di imparare e comprendere i principi fondamentali della cybersecurity. Questo non solo aiuta le aziende a difendersi meglio, ma crea un ambiente collaborativo in cui la comunità cresce nella sua interezza.

L’esperienza diretta di Melanie Rieback nel settore ha evidenziato l’importanza di un cambio di mentalità, dove il fine non è solo il profitto, ma la costruzione di una società più sicura e consapevole. Attraverso attività di formazione e workshop, Radically Open Security si propone di abbattere le barriere tra tecnici e non esperti, favorendo un linguaggio comune che permetta a tutti di comprendere le dinamiche della sicurezza informatica. Questa missione educativa è il fulcro che guida ogni iniziativa, rendendo la cybersecurity accessibile e comprensibile a un pubblico vasto e diversificato.

### Il metodo Peek Over Our Shoulder

Il metodo Peek Over Our Shoulder rappresenta una vera e propria innovazione nel campo della cybersecurity, un approccio che rompe con le consuetudini tradizionali del settore. Questo metodo, fondato sulla trasparenza e sulla condivisione delle informazioni, consente ai clienti di partecipare attivamente ai penetration test eseguiti dagli esperti di Radically Open Security. Mentre gli esperti analizzano la sicurezza dei sistemi, i clienti possono monitorare ogni fase del processo tramite una chat diretto. Ciò non solo promuove un ambiente di fiducia, ma offre anche un’opportunità unica di apprendimento. “In questo modo, i clienti non apprendono solo come risolvere le vulnerabilità, ma iniziano a comprendere la mentalità degli hacker, cosa fondamentale per affrontare le minacce nel lungo periodo”, spiega Melanie Rieback.

Questo approccio innovativo sfida la cultura prevalente nella cybersecurity, dove le informazioni sono spesso trattenute per motivi commerciali. La modalità Peek Over Our Shoulder segnala un cambiamento radicale: per Radically Open Security, non si tratta soltanto di effettuare un audit, ma di educare e coinvolgere i clienti in ogni fase del processo. Invece di sentirsi estranei ai meccanismi di sicurezza, le aziende vengono incoraggiate a interagire e a acquisire competenze pratiche. Questo metodo rappresenta non solo un’opportunità per correggere le debolezze, ma anche per costruire una cultura della sicurezza più robusta, essenziale in un contesto informatico in costante evoluzione.

In aggiunta, l’interazione attraverso il Peek Over Our Shoulder favorisce un feedback immediato e diretto tra i professionisti e i loro clienti. Questo dialogo aperto permette di chiarire dubbi, discutere strategie e rifinire approcci, contribuendo a una formazione che supera il semplice trasferimento di dati e report. La sfida principale, come sottolinea Melanie, è quella di rendere la cybersecurity un fattore comune di comprensione e responsabilità condivisa. In questo modo, non solo si mitigano i rischi, ma si promuove un ecosistema di sicurezza collettiva, dove ogni attore è consapevole e preparato.

### L’importanza della trasparenza

La trasparenza rappresenta un principio fondamentale per Radically Open Security, fungendo da pilastro strutturale per il modo in cui opera nel settore della cybersecurity. Fin dalla sua fondazione, Melanie Rieback ha posto un’enfasi particolare sull’importanza di rendere i processi aziendali chiari e visibili sia ai clienti che al pubblico. Questo approccio si oppone alla pratica comune di mantenere riservate le informazioni, un’abitudine che alimenta la diffidenza nei confronti delle aziende di sicurezza. La trasparenza, in questo contesto, non è solo una scelta etica, ma un modo efficace per formare alleanze di fiducia con i clienti e costruire un ambiente di collaborazione.

Radically Open Security applica questo principio non solo attraverso il proprio metodo Peek Over Our Shoulder, ma anche con l’impegno di rendere pubbliche informazioni e report. Questo è un aspetto distintivo che permette ai clienti di essere non solo osservatori passivi, ma attori proattivi nel proprio processo di difesa. L’idea di “guardare oltre la spalla” è una metafora che racchiude il desiderio di coinvolgere i clienti in ogni fase delle analisi, affinché possano apprendere e assimilare le pratiche di sicurezza, comprendendo a fondo la logica di un attacco informatico e le contromisure da adottare.

La trasparenza si traduce, quindi, in responsabilità condivisa. I clienti non sono più utenti passivi di un servizio, ma partecipanti attivi nel processo di cybersecurity. Questa mutazione del paradigma consente loro di capire come gestire le proprie vulnerabilità e contribuisce a mantenere un livello di consapevolezza alta all’interno delle organizzazioni. L’educazione diventa una componente centrale, dove i clienti acquisiscono non solo strumenti pratici, ma anche il sapere critico che li rende più resilienti in una realtà digitale sempre più complessa.

Inoltre, l’impegno di Radically Open Security a condividere risorse e conoscenze col resto dell’industria si riallaccia a un principio di bene comune e di miglioramento collettivo del settore. Contrariamente alla cultura prevalente che si basa sulla segretezza e sul profitto, l’azienda crede fermamente che una maggiore trasparenza porti a risultati migliori per tutti. Come sottolineato da Melanie Rieback, “Solo lavorando insieme e aprendosi alle esperienze e ai know-how di altri possiamo davvero innalzare il livello di sicurezza globale.” Questo approccio non solo giova ai singoli clienti, ma contribuisce anche a una comunità più forte e collaborativa nel campo della cybersecurity, creando un ambiente in cui i rischi possono essere affrontati in modo più efficace e innovativo.

### L’approccio open source nel settore della cybersecurity

Il modello open source rappresenta una rivisitazione fondamentale dell’approccio tradizionale alla cybersecurity, incapsulando l’essenza della missione di Radically Open Security. Non si tratta solo di proteggere i client, ma di promuovere un ecosistema collaborativo dove la condivisione delle informazioni e delle risorse è al centro delle strategie di difesa. I software sviluppati dall’azienda sono rilasciati sotto licenza open source, consentendo a chiunque di esaminare, modificare e migliorare gli strumenti di sicurezza. Questo approccio non solo aumenta la trasparenza, ma consente anche di ampliare il raggio d’azione della comunità di cybersecurity, che così può contribuire attivamente al miglioramento delle soluzioni esistenti.

La scelta di rendere il proprio lavoro accessibile a tutti riflette un’etica orientata al bene comune e contrasta con la tradizionale mentalità di profitto che caratterizza molte aziende del settore. Infatti, molte realtà commerciali tendono a mantenere riservati gli strumenti e le metodologie, impoverendo così l’intero ecosistema della cybersecurity. Melanie Rieback avverte che questa tendenza all’uso limitato delle risorse open source, sempre più frequentemente ristrutturate in modelli freemium, mina la portata e l’efficacia della sicurezza informatica. Con il dilagare di questo trend, c’è il rischio di un deterioramento della cultura del supporto e della collaborazione, fondamentali per affrontare le minacce in continua evoluzione nel cyberspazio.

Radically Open Security, al contrario, rimane ferma nella propria convinzione che la condivisione possa generare valore, non solo per la propria azienda ma anche per l’intero settore. Offrendo strumenti e risorse liberamente accessibili, l’azienda non solo incoraggia la crescita individuale ma contribuisce anche all’innalzamento generale degli standard di sicurezza. Questa filosofia di lavoro rappresenta un appello a tutti gli attori della cybersecurity: un invito a tornare a una mentalità di condivisione e crescita reciproca, dove il progresso è visto come un obiettivo collettivo piuttosto che come una competizione tra entità aziendali. Promuovere un approccio open source significa, dunque, rafforzare le fondamenta della sicurezza informatica e rendere il mondo digitale un luogo più sicuro per tutti.