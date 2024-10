Radical Storage riceve 7 milioni con equity crowdfunding per bagagli temporanei

Cosa fa Radical Storage

Radical Storage si distingue nel panorama del luggage storage, offrendo ai viaggiatori una soluzione innovativa per il deposito temporaneo dei bagagli. Nata a Roma nel 2017 grazie all’iniziativa di Alessandro Seina, la piattaforma è ora attiva in oltre 900 città e 70 paesi, con una rete che supera i 8.000 punti di deposito. I turisti possono infatti prenotare spazi presso esercizi commerciali, come bar, ristoranti e supermercati, per custodire i loro bagagli in modo sicuro e comodo.

Il servizio risponde a un’esigenza sempre crescente: molti viaggiatori si trovano ad affrontare l’impossibilità di accedere immediatamente alle loro sistemazioni, necessitando così di una soluzione temporanea per gestire il proprio bagaglio. Radical Storage consente ai clienti di prolungare la loro esperienza di viaggio, eliminando l’incombenza dei bagagli e permettendo loro di esplorare le città senza vincoli.

La procedura per usufruire del servizio è semplice e si compone di quattro fasi fondamentali:

Locate: Gli utenti possono trovare facilmente il deposito bagagli più vicino e conveniente.

Gli utenti possono trovare facilmente il deposito bagagli più vicino e conveniente. Book: È possibile prenotare online, garantendo al cliente la disponibilità del servizio.

È possibile prenotare online, garantendo al cliente la disponibilità del servizio. Store: La fase di deposito richiede solo pochi minuti, rendendo il processo rapido ed efficiente.

La fase di deposito richiede solo pochi minuti, rendendo il processo rapido ed efficiente. Pick-up: Infine, il cliente può ritirare i propri bagagli quando più gli aggrada.

Oltre a vantaggi diretti per i viaggiatori, Radical Storage offre opportunità significative per i partner commerciali locali. Questi ultimi possono generare una seconda fonte di reddito, guadagnando fino a 2.000-3.000 euro al mese, utilizzando spazi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati e attirando un nuovo flusso di clientela. Già nel 2023, Radical Storage ha registrato 420.000 ordini, con un valore totale dei servizi venduti di circa 6,6 milioni di euro, segnando un incremento del 60% rispetto all’anno precedente.

L’azienda ha mantenuto la sua traiettoria di crescita nel 2024, consolidando partnership strategiche con importanti attori del settore come Ita Airways, Italo, Trenitalia e GLS Spagna. Queste alleanze rafforzano ulteriormente la posizione di Radical Storage nel mercato del traveltech, facendone un esempio di innovazione e adattamento alle esigenze dei viaggiatori moderni.

I dettagli dell’operazione di raccolta fondi

Radical Storage ha recentemente chiuso un round di finanziamento di Serie A da 7 milioni di dollari, un traguardo notevole per la startup italiana che si occupa di deposito bagagli. Questa operazione rappresenta una delle poche iniziative significative nel settore del traveltech europeo negli ultimi due anni e segna un’importante fase di crescita per l’azienda. Una parte del capitale è stata raccolta attraverso una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, un passo strategico che ha consentito di coinvolgere direttamente i piccoli investitori e la comunità di appassionati del settore.

Il round di finanziamento è stato principalmente guidato da CDP Venture Capital, che ha utilizzato risorse del Fondo Digital Transition, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGeneration EU. L’obiettivo di questo fondo è promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, rendendo questa raccolta fondi non solo un supporto per la crescita di Radical Storage, ma anche un passo verso una più ampia transizione digitale nel tessuto imprenditoriale italiano.

In aggiunta a CDP, hanno partecipato all’operazione anche Azimut, attraverso il suo fondo Azimut Eltif Venture Capital – ALIcrowd III, e Opes Italia Sicaf, specializzato in investimenti a impatto. Le partecipazioni di Finint Investments e di Vertis, tramite i fondi Vertis Venture 2 Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio, dimostrano l’interesse crescente da parte degli investitori nel settore traveltech e la fiducia riposta in Radical Storage come futuro leader nel mercato del deposito bagagli.

Per garantire la massima efficacia dell’operazione, Radical Storage si è avvalsa del supporto di Growth Capital come unico advisor finanziario, una delle principali banche d’investimento dedicate al tech nel settore del venture capital. Le figure legali coinvolte, come Alma LED, Giovannelli e Associati e Squire Patton Boggs, hanno contribuito a sbrogliare le complessità normative del round di raccolta fondi, assicurando che ogni aspetto legale fosse curato nei minimi dettagli.

Questo finanziamento non solo rappresenta un importante traguardo economico, ma è anche un chiaro segnale dell’ottimismo degli investitori riguardo al potenziale di crescita di Radical Storage. L’azienda ha dimostrato di saper adattarsi alle esigenze mutevoli dei viaggiatori, ponendosi come una soluzione innovativa e pratica nel panorama del luggage storage, e il supporto ricevuto rafforza ulteriormente questa posizione strategica.

Utilizzo dei fondi per la crescita

Grazie al recente round di finanziamento da 7 milioni di dollari, Radical Storage ha delineato un piano strategico dettagliato per l’impiego delle risorse, attuando una visione ambiziosa per espandere la propria presenza nel settore del deposito bagagli temporaneo. Gli investimenti si concentreranno su diverse aree chiave per stimolare la crescita e massimizzare l’efficacia operativa.

Un obiettivo prioritario sarà l’espansione della rete di depositi bagagli, con l’ambizione di raggiungere un totale di 30.000 punti di raccolta entro il 2027. Questa strategia include la conversione di esercizi commerciali, definiti “angels”, in depositi di bagagli, incrementando così le opportunità per i turisti di custodire i loro effetti personali in spazi accessibili e convenienti. L’approccio non solo offre ai viaggiatori una maggiore flessibilità, ma rappresenta anche un valore aggiunto per i partner commerciali, che possono generare reddito da spazi inutilizzati.

In aggiunta, Radical Storage investirà significativamente in marketing, mirato ad aumentare il numero di utenti e a rafforzare il proprio brand. Questa fase di marketing include campagne pubblicitarie mirate e collaborazioni con altre piattaforme e attività del settore, per espandere la visibilità del marchio e attrarre una clientela più vasta. L’incremento dell’acquisizione degli utenti è fondamentale per posizionare Radical Storage come un leader di mercato nel luggage storage, distinguendosi dalla concorrenza.

Un altro settore in cui verranno allocati i fondi è l’ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica. L’introduzione di nuove funzionalità e il miglioramento della gestione dei flussi di dati rappresentano passi essenziali per garantire un servizio senza intoppi e una user experience eccellente. La digitalizzazione dei processi interni e delle interazioni con i clienti non solo migliorerà la soddisfazione degli utenti ma permetterà anche una gestione più efficiente delle operazioni aziendali.

Infine, Radical Storage prevede di diversificare le proprie linee di business, esplorando sinergie con la rete degli angels, per attivare nuovi flussi di entrata e ulteriore valore per i clienti. Questa diversificazione può includere l’introduzione di servizi complementari o innovativi, in grado di rispondere in modo più efficiente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La combinazione di questi investimenti rappresenta una roadmap strategica per posizionare Radical Storage come pioniera nel settore del luggage storage, affrontando con audacia le sfide e cogliendo le opportunità presentate da un mercato in espansione.

Il contesto del mercato del deposito bagagli

Con l’aumento della domanda di soluzioni di deposito bagagli temporaneo, il mercato ha raggiunto dimensioni notevoli, dovute essenzialmente alla crescente popolarità di piattaforme di affitti a breve termine, come Airbnb. In questo contesto, si stima che oltre 600 milioni di viaggi in Nord America e 400 milioni in Europa siano potenzialmente afflitti dalla problematica della gestione del bagaglio, creando un’opportunità di mercato che supera gli 8 miliardi di dollari. Questa cifra è particolarmente significativa in paesi ad alto flusso turistico come l’Italia, dove il potenziale di mercato ammonta a circa 450 milioni di dollari, rappresentando circa il 15% dell’intero mercato europeo.

Radical Storage si inserisce perfettamente in questa dinamica, collaborando con esercizi commerciali – bar, ristoranti e negozi – per offrire soluzioni digitali di deposito bagagli che superano le tradizionali opzioni. A differenza delle soluzioni di deposito situate principalmente nelle stazioni ferroviarie e aeroporti, Radical Storage fornisce una rete capillare che consente ai viaggiatori di depositare i propri bagagli in qualsiasi punto conveniente della città. La proposta di Radical Storage non si limita alla semplice custodia; si distingue per un processo di prenotazione completamente digitale, che assicura una maggiore accessibilità e flessibilità per i clienti.

Uno dei principali vantaggi offerti da Radical Storage è la disponibilità 24/7, che consente ai viaggiatori di prenotare e ritirare i loro bagagli in orari flessibili, eliminando così la preoccupazione di dover rispettare rigidi orari di apertura. Inoltre, per garantire la massima tranquillità, il servizio include anche una garanzia sui bagagli, una caratteristica che rassicura gli utenti sulla sicurezza dei loro effetti personali.

Attualmente, Radical Storage conta su una rete di oltre 9.000 partner commerciali, denominati “angels”, distribuiti in più di 1.000 città e 70 paesi. Questa ampia copertura geografica non solo facilita l’operatività dell’azienda, ma offre anche preziose opportunità di guadagno per i partner, che possono trasformare spazi inutilizzati in fonti di reddito. Estendere questa rete non è solo una questione di espansione commerciale, ma rappresenta un passo fondamentale per capitalizzare sull’esistente flusso di turisti che cercano soluzioni pratiche e sicure per gestire i loro bagagli.

Il contesto del mercato del deposito bagagli è caratterizzato da un’evoluzione continua, con Radical Storage nella posizione ideale per rispondere a esigenze emergenti e cambiare le modalità tradizionali di deposito, creando così un impatto significativo sul settore traveltech.