Quilted jacket: il must-have della stagione fredda per un look sofisticato

Sportiva e chic: la quilted jacket della stagione

La giacca trapuntata sta vivendo una nuova era di popolarità nell’Autunno-Inverno 2024/25, diventando un elemento imprescindibile per chi desidera coniugare stile e funzionalità. Modelli iconici, come quelli di Barbour e The Frankie Shop, hanno dimostrato la loro versatilità, adattandosi facilmente a diverse occasioni. Questo capospalla, intrinsecamente contemporaneo e classico, riesce a parlare a una varietà di fashioniste, pronte a indossarlo sia in contesti formali che informali.

Marchi come MAX&Co. propongono modelli reversibili con silhouette avvolgente, mentre Arket opta per linee essenziali con pratiche tasche frontali. Tra gli altri, Massimo Dutti presenta capispalla con motivi a rombi, e Toteme si distingue per eleganza minimalista in sfumature di bianco. Mango sperimenta con modelli cropped dall’effetto denim e GANNI aggiunge dettagli bon ton come maxi colli. La giacca trapuntata non è mai stata così chic e dinamica, conquistando i cuori di chi cerca capi che uniscono estetica e comfort.

Tendenze della quilted jacket

La giacca trapuntata si sta riaffermando come un must-have nel guardaroba femminile, rispondendo a una domanda di eleganza e praticità. Per la stagione Autunno-Inverno 2024/25, questo capo si arricchisce di dettagli innovativi e interpreta stili diversi. Dai modelli classici a quelli più moderni, la quilted jacket si presenta come un versatile alleato per ogni outfit. La sua capacità di adattarsi a situazioni varie continua a sorprendere le fashioniste, rendendola una scelta ideale sia per il lavoro che per una serata fuori.

Marchi come Barbour e The Frankie Shop hanno intrapreso questa tendenza, reinterpretando il capospalla con materiali innovativi e design contemporanei. Sempre nella vetrina della moda, MAX&Co. propone giacche reversibili, mentre Massimo Dutti offre modelli svasati con motivi a rombi, evidenziando come la quilted jacket possa abbracciare sia il classico che il moderno. Il suo appeal risiede nella facilità con cui si integrate in diversi look, making it a key player in seasonal wardrobes.

Il versatile utilizzo di questo capo suggerisce che le tendenze della giacca trapuntata non solo celebrano il ritorno di stili passati, ma danno anche nuova vita all’outfit quotidiano, invitando tutti a sperimentare e a reinterpretare la propria persona attraverso questo elemento essenziale.

Abbinamenti audaci e sofisticati

La giacca trapuntata si presta a combinazioni di stili che sfidano le convenzioni tradizionali della moda. Infatti, abbinata a un abito corto con volant, riesce a trasformare il suo spirito classico in un look originale e provocante. Questo accostamento non solo esalta la silhouette ma, grazie ai cuissardes in pelle, regala un tocco audace che cattura l’attenzione, il tutto mantenendo un’eleganza contemporanea. La versatilità della giacca trapuntata la rende un capospalla che può passare fluidamente da un contesto informale a uno più elegante.

Inoltre, molte celebrities e influencer stanno abbracciando questa tendenza, mostrando come la giacca possa diventare un elemento chiave di un outfit. L’utilizzo accorto di accessori come collane e orecchini dal design minimalista vanno a completare il look, mantenendo il focus sulla giacca. Queste scelte di stile evidenziano come si possa giocare con layer e volumi, dando vita a outfit che sorpassano il gusto tradizionale, rimanendo però sempre sofisticati e attuali.

Layering e comfort per l’inverno

La giacca trapuntata si rivela un compagno ideale per la creazione di look stratificati, particolarmente preziosa durante le transizioni stagionali. Durante i giorni più freschi, può essere indossata sotto cappotti lunghi o trench, garantendo una protezione efficace dal freddo senza compromettere lo stile. Questa strategia di layering non solo migliora il comfort, ma consente anche di esplorare nuove combinazioni di tessuti e silhouette.

Per un tocco elegante, si può optare per dolcevita scuri e gonne a pieghe abbinate a collant coprenti. Questo tipo di abbinamento è perfetto per mantenere una silhouette affusolata e sofisticata, mentre mocassini decorati aggiungono un tocco di classe. La giacca trapuntata, quindi, non è solo un capo antivento, ma diventa un elemento essenziale per costruire outfit stratificati e d’effetto, capace di esprimere stile e personalità anche nei climi più rigidi.

Stile casual per la quotidianità

Nel contesto quotidiano, la giacca trapuntata si afferma come un’opzione perfetta per chi cerca comodità, senza rinunciare allo stile. Indossata insieme a jeans baggy e stivaletti in pelle, detta un codice di casual elegance, risultando adatta per le più varie attività, dalle commissioni mattutine agli incontri informali. L’aggiunta di bijoux raffinati, come orecchini pendenti o anelli fini, può ulteriormente elevare l’outfit, rendendolo più curato e affermato.

Il modello con cintura è particolarmente indicato per esaltare la silhouette femminile, generando un effetto di maggiore slancio e dinamismo. Questo particolare design non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma permette anche di adattare facilmente la giacca a diverse morfologie. Gli accessori, come una borsa it bag ben curata, possono completare il look, aggiungendo un tocco di classe. Con queste scelte, la giacca trapuntata diventa non solo un capo di abbigliamento, ma anche un simbolo di uno stile di vita attivo, moderno e cosmopolita.