Qantev rivoluziona la gestione dei sinistri con intelligenza artificiale innovativa

Qantev e il suo impatto nella gestione dei sinistri

L’intelligenza artificiale sta portando una trasformazione epocale nel settore assicurativo, e Qantev si sta affermando come leader in questa evoluzione, in particolare nella gestione dei sinistri. La startup francese ha sviluppato una piattaforma innovativa che promette di ridefinire il modo in cui le compagnie assicurative gestiscono i sinistri, aumentando l’efficienza e la precisione delle operazioni. Secondo i dati forniti dalla stessa azienda, la sua soluzione tecnologica consente una straordinaria automazione: fino al 75% dei sinistri può essere gestito in modo autonomo, riducendo drasticamente i tempi di risposta e questo, a sua volta, si traduce in un abbattimento dei costi operativi.

In un contesto in cui la tempestività è cruciale, la piattaforma di Qantev offre un supporto inestimabile. Le compagnie assicurative possono ora elaborare reclami con maggiore velocità e accuratezza, minimizzando i ritardi che spesso causano insoddisfazione nei clienti. Questo livello di automazione non solo velocizza i processi, ma contribuisce anche a una significativa riduzione dei costi, migliorando la salute finanziaria delle compagnie assicurative.

Ma il valore di Qantev non risiede unicamente nella sua capacità di automazione. La startup implementa avanzati modelli decisionali nell’acquisizione dei dati, attraverso controlli di polizza e copertura, codifica medica e verifica della coerenza. Questi sistemi intelligenti garantiscono che la valutazione dei sinistri avvenga con maggiore precisione, diminuendo il margine di errore umano e facilitando decisioni più informate. In particolare, l’attenzione dedicata al rilevamento di frodi, sprechi e abusi si rivela cruciale in un settore dove queste problematiche rappresentano continue minacce. Qantev ha registrato un tasso di successo del 72% nel rilevamento di attività fraudolente, permettendo alle compagnie di ridurre sensibilmente le perdite economiche e migliorare l’efficienza delle loro unità di investigazione.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, Qantev si propone così come un alleato fondamentale per il settore assicurativo, aiutando le compagnie a adattarsi a un contesto in rapida evoluzione e a fronteggiare le crescenti sfide di un mercato sempre più competitivo. La promettente capacità di ottimizzare i flussi operativi non solo migliora l’efficacia gestionale, ma si traduce in un uso più intelligente delle risorse umane e tecnologiche, garantendo agli assicuratori un vantaggio strategico che potrebbe modificare le dinamiche di tutto il settore.

La nascita e la visione della startup

Qantev è stata fondata nel 2019 da due figure di spicco nel campo della tecnologia e delle assicurazioni: Tarik Dadi, ex lead data scientist di AXA, che attualmente ricopre il ruolo di CEO, e Hadrien De March, ex analista quantitativo, oggi CTO dell’azienda. La creazione di questa startup è il risultato di un’esperienza pluriennale accumulata dai fondatori nel settore assicurativo, in particolare nella gestione dei sinistri, dove hanno osservato da vicino le inefficienze operative e le sfide affrontate dalle compagnie. Con la volontà di affrontare questi problemi alla radice, la loro visione ha portato allo sviluppo di una soluzione end-to-end destinata a rivoluzionare il modo in cui le compagnie gestiscono i sinistri.

La missione di Qantev si fonda sulla convinzione che la tecnologia sia la chiave per ottimizzare i processi di gestione delle pratiche assicurative, rendendoli più rapidi, precisi ed efficienti. Attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro, la startup mira non solo a semplificare la burocrazia ingombrante, ma anche a ridurre il carico di lavoro delle compagnie assicurative, consentendo ai team di concentrarsi su attività strategiche e cruciali per il successo del business.

In un contesto di crescente complessità e richieste da parte dei consumatori, Qantev ha articolato la sua visione intorno a tre pilastri fondamentali: innovazione tecnologica, attenzione al cliente e sostenibilità operativa. L’idea è di garantire che ogni aspetto della gestione dei sinistri sia supportato da strumenti avanzati che non solo migliorano l’accuratezza delle valutazioni, ma rendono anche l’intero processo trasparente e tracciabile per gli utenti finali.

Nel corso dei suoi primi anni, Qantev ha già dimostrato di aver colto l’essenza delle esigenze del settore assicurativo, rispondendo a una domanda non solo di automazione, ma di una visione a lungo termine della gestione dei sinistri. Con un team composto da esperti nel campo della tecnologia e della medicina assicurativa, l’azienda non si limita a proporre strumenti, ma offre un supporto continuo per aiutare le compagnie a navigare le complessità del mercato moderno.

Questa combinazione di competenze e visione ha permesso a Qantev di posizionarsi come un attore innovativo e necessario, pronto a guidare il cambiamento in un’industria storicamente conservatrice. L’approccio della startup rappresenta una risposta diretta non solo alle sfide interne delle compagnie assicurative ma anche a un contesto esterno in evoluzione, dove la rapidità e la precisione diventano sempre più cruciali per la competitività.

Funzionalità della piattaforma Qantev

La piattaforma di Qantev si distingue nel panorama insurtech grazie a una serie di funzionalità avanzate progettate per ottimizzare la gestione dei sinistri. Con un approccio focalizzato sull’automazione e sull’efficienza, Qantev offre una soluzione Software as a Service (SaaS) che raggiunge impressionanti livelli di automazione e flessibilità. La capacità di gestire fino al 75% dei sinistri in modo autonomo non solo accelera i tempi di elaborazione, ma riduce anche i costi operativi, permettendo alle compagnie assicurative di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Uno degli aspetti più rilevanti della piattaforma è la sua integrazione di modelli decisionali avanzati. Questi modelli sono stati sviluppati per migliorare l’acquisizione dei dati e per effettuare verifiche dettagliate sui contratti e sulla copertura assicurativa. Attraverso una combinazione di codifica medica e controlli di coerenza, Qantev assicura che ogni sinistro venga valutato con un alto grado di precisione, riducendo il rischio di errore umano e facilitando decisioni più informate e tempestive.

La tecnologia utilizzata da Qantev non è limitata all’automazione dei processi; include anche funzioni avanzate di rilevamento delle frodi e gestione dei ruoli all’interno dell’unità investigativa speciale (SIU). Grazie a strumenti capaci di identificare frodi e abusi con un tasso di successo del 72%, la startup contribuisce in modo significativo a ridurre le perdite per le compagnie assicurative, aumentando l’efficienza dei team e ottimizzando l’allocazione delle risorse. Ciò permette agli assicuratori di concentrarsi su investigazioni più complesse, migliorando nel contempo la protezione contro attività illecite.

In aggiunta, la piattaforma di Qantev si avvale di un sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) altamente specializzato, capace di digitalizzare e arricchire i dati provenienti da documenti di vario genere. Questo sistema, alimentato dall’intelligenza artificiale, offre un’accuratezza di riconoscimento del 99% per testi stampati e del 90% per quelli scritti a mano, riducendo così drasticamente la necessità di input manuale. Grazie a questa tecnologia, le compagnie assicurative possono elaborare un volume significativamente maggiore di documenti in tempi inferiori, aumentando l’efficienza operativa dell’85% rispetto ai metodi tradizionali.

Un ulteriore elemento distintivo della piattaforma è la sua proattività nella gestione della rete di fornitori medici. Con l’ausilio di insight analitici, le compagnie possono identificare anomalie di prezzo nei servizi offerti, ricevere raccomandazioni strategiche e simulare vari scenari per ottimizzare l’efficienza e i costi. Questo approccio non solo migliora la qualità dei servizi forniti, ma consente anche di ridurre del 34% le procedure anomale e del 8% i costi legati ai sinistri, fornendo un vantaggio competitivo notevole alle compagnie che decidono di implementare la soluzione Qantev.

Innovazioni tecnologiche e vantaggi competitivi di Qantev

Qantev si distingue nel panorama delle insurtech, non solo per la sua capacità di affrontare criticità nei processi di gestione dei sinistri, ma anche per l’implementazione di tecnologie innovative che conferiscono un vantaggio competitivo significativo. Il fulcro della sua offerta risiede nell’integrazione di sistemi avanzati che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare l’affidabilità e l’efficienza operativa delle compagnie assicurative. La piattaforma di Qantev, con la sua architettura modulare, permette un’elevata personalizzazione in base alle specifiche esigenze delle aziende, garantendo flessibilità e adattabilità a un settore in continua evoluzione.

Un elemento chiave del successo di Qantev è la sua capacità di implementare algoritmi di machine learning che apprendono dai dati storici, consentendo ai clienti di ottenere previsioni più accurate riguardo alle potenziali frodi e alle anomalie nei reclami. Questo approccio non solo rivoluziona il modo in cui le compagnie analizzano i sinistri, ma crea anche un ambiente di lavoro reattivo, capace di adattarsi rapidamente alle mutevoli dinamiche di mercato. La tecnologia messa a punto da Qantev offre un rilevamento delle frodi con una precisione del 72%, trasformando così la lotta contro attività illecite in una componente proattiva della gestione dei sinistri.

Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) avanzato rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ottimizzazione dei processi. Grazie a questa tecnologia, la digitalizzazione dei documenti è diventata più rapida e precisa. La capacità di gestire testi stampati con un’accuratezza del 99% e scritti a mano con il 90% consente alle compagnie assicurative di ridurre drasticamente il tempo dedicato all’elaborazione manuale, aumentando l’efficienza operativa fino all’85%. Questo non solo accelera il flusso di lavoro, ma consente anche di allocare le risorse umane a compiti più strategici e a valore aggiunto.

In aggiunta, le soluzioni per la gestione della rete di fornitori medici sono progettate per affrontare gli oneri finanziari e le inefficienze spesso riscontrate in questo settore. Con Qantev, le compagnie possono facilmente identificare differenze di prezzo e anomalie, proponendo correttivi strategici che ottimizzano tanto le prestazioni quanto i costi. Ciò si traduce in una riduzione del 34% delle procedure anomale e dell’8% dei costi dei sinistri, migliorando notevolmente il profitto globale delle compagnie.

Qantev non è solo un fornitore di tecnologia; è un partner strategico capace di accompagnare le compagnie assicurative in un percorso di innovazione continua. Con un tempo medio di implementazione di soli 4-6 mesi, le nuove soluzioni possono essere integrate rapidamente negli ecosistemi esistenti, permettendo agli assicuratori di realizzare risultati tangibili in tempi brevi. In un mercato in cui il ritorno sugli investimenti è fondamentale, i clienti di Qantev possono aspettarsi un ROI fino a 3-6 volte l’investimento iniziale, rendendo la piattaforma non solo un’opzione, ma una necessità strategica per rimanere competitivi e all’avanguardia.

Strategia di crescita e futuro di Qantev

Con la recente raccolta di 30 milioni di euro in un nuovo round di finanziamento, Qantev ha delineato una strategia ambiziosa per consolidare e ampliare la propria posizione nel settore delle insurtech. La startup mira a investire in tre aree fondamentali: l’ottimizzazione della sua piattaforma attraverso l’integrazione di moduli avanzati basati sull’intelligenza artificiale, il reclutamento di talenti eccellenti nel campo dell’IA e dell’ingegneria a livello globale, e l’espansione in mercati strategici come il Nord America e l’Asia.

Il primo obiettivo, dedicato al miglioramento della piattaforma, si concentra sull’immissione di innovazioni che possano incrementare ulteriormente i livelli di automazione e efficienza. Implementando nuovi moduli algoritmici, l’azienda intende perfezionare le capacità di analisi predittiva, velocizzando ulteriormente l’elaborazione dei sinistri e il processo decisionale. Questo avrà un impatto diretto non solo sulla riduzione dei costi, ma anche sulla rapidità con cui gli assicuratori possono rispondere alle esigenze dei clienti.

In parallelo, Qantev punta a rafforzare il proprio team con professionisti di alto livello nel campo dell’intelligenza artificiale. L’importanza di questo investimento si riflette nella necessità di disporre di esperti in grado di sviluppare soluzioni sempre più sofisticate, per affrontare le sfide in continua evoluzione del mercato assicurativo. Con l’obiettivo di costruire un team all’avanguardia, Qantev intende fornire supporto e consulenza di alto valore ai suoi clienti.

Infine, l’espansione della portata di mercato rappresenta un elemento chiave della strategia di crescita. Qantev intende far leva sul suo successo in Europa per entrare in mercati promettenti, come quelli nordamericani e asiatici. Queste regioni offrono opportunità significative, dato l’alto volume di richieste e la necessità di modernizzare i processi di gestione dei sinistri. La startup ha già avviato collaborazioni con diverse compagnie locali, mirando ad adattare le sue soluzioni alle normative e alle peculiarità di ogni mercato.

Questa combinazione di investimenti in tecnologia, talento e mercato consente a Qantev non solo di rispondere proattivamente alle esigenze attuali, ma di anticipare anche le sfide future del settore. Con un approccio dinamico e innovativo, la startup si posiziona come catalizzatore di cambiamento nell’industria assicurativa, pronta a ridefinire le pratiche tradizionali e a stabilire nuovi standard di efficienza e precisione nella gestione dei sinistri.