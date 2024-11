Promozione gioco d’azzardo, multa Agcom da 2 milioni per 21 content creator

Sanzioni per promozione gioco d’azzardo

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente attuato una serie di sanzioni nei confronti di 21 content creator, totalizzando un importo di circa 2 milioni di euro. Questi provvedimenti sono stati emessi a seguito di violazioni del divieto di pubblicità riguardante giochi e scommesse con vincita in denaro, così come stabilito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, noto come decreto dignità. In particolare, le sanzioni riguardano contenuti video caricati su diverse piattaforme di condivisione, dove i creator hanno omesso di rispettare le normative vigenti.

Questa è la prima volta che l’Agcom ha irrogato sanzioni di tale entità anche nei confronti di singoli individui, evidenziando una crescente attenzione verso la regolamentazione della pubblicità sul gioco d’azzardo. I procedimenti hanno preso avvio a seguito di numerose segnalazioni tra il 2022 e il 2023, atte a denunciare la diffusione di contenuti promozionali in contrasto con le normative. È emerso, quindi, un panorama di contenuti non conformi, pubblicati su canali social ampiamente utilizzati, quali TikTok, YouTube e Instagram, il che ha spinto l’Autorità a un intervento più deciso nella vigilanza e sanzione delle attività di pubblicità sui giochi d’azzardo.

Il ruolo dell’Agcom nel controllo della pubblicità

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) riveste un ruolo cruciale nel monitoraggio del rispetto delle normative relative alla pubblicità, in particolare per quanto concerne il gioco d’azzardo. In virtù delle competenze conferitele dal legislatore, Agcom ha la responsabilità di garantire che le misure di protezione stabilite dal decreto dignità vengano applicate in modo efficace. L’agenzia ha avviato un’azione incisiva nel controllo dei contenuti pubblicitari circolanti online, particolarmente su piattaforme di condivisione video dove la presenza di contenuti promozionali non autorizzati è risultata preoccupante.

In ottemperanza alle normative, l’Agcom non solo monitora i canali dei content creator, ma analizza anche le pratiche pubblicitarie messe in atto dai committenti e dai siti web ospitanti tali contenuti. Le sanzioni imposte di recente, pertanto, sono indicative di un approccio sistematico e rigoroso volto a prevenire la violazione delle leggi sul gioco d’azzardo. I risultati ottenuti dimostrano l’impegno dell’Autorità nel tutelare i consumatori e nel promuovere una comunicazione responsabile, che non incoraggi comportamenti di rischio correlati al gioco non autorizzato.

Normativa di riferimento: decreto dignità

Il decreto dignità, introdotto con il decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, ha rappresentato un significativo passo avanti nella regolamentazione della pubblicità riguardante il gioco d’azzardo in Italia. Con l’intento di proteggere i cittadini da potenziali rischi legati al gioco compulsivo e alle sue conseguenze negative, il decreto stabilisce un divieto assoluto di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in denaro. Questo divieto si applica su qualsiasi mezzo di comunicazione, rendendo così il controllo delle attività promozionali un aspetto cruciale e delicato della politica pubblica.

In particolare, l’articolo 9 del decreto dignità sottolinea che non è tollerata alcuna forma di pubblicità, nemmeno quella indiretta. Le conseguenze di queste misure si riflettono direttamente sulle pratiche di marketing di molte piattaforme e content creator che, nel tentativo di monetizzare i propri canali, sono stati colti in flagranza di violazione. L’implementazione di queste norme è fondamentale per il mantenimento di un mercato più equo e responsabile, mirando a ridurre la normalizzazione e la glorificazione del gioco d’azzardo tra le giovani generazioni.

Le violazioni segnalate hanno evidenziato la necessità di applicare sanzioni severe, che non solo fungano da deterrente per i trasgressori, ma che rafforzino anche la consapevolezza pubblica riguardo ai danni legati al gioco d’azzardo. L’impegno dell’Agcom nell’applicazione di queste normative dimostra il suo ruolo attivo nel garantire che il divieto di pubblicità sia rispettato, affrontando le sfide poste dalla diffusione di contenuti promozionali non autorizzati attraverso i social media e altre piattaforme digitali.

Dettagli sulle violazioni segnalate

Le segnalazioni che hanno portato alle severe sanzioni imposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si concentrano su una serie di comportamenti illeciti da parte di content creator, i quali hanno utilizzato le loro piattaforme per promuovere giochi e scommesse con vincite in denaro, in palese violazione della normativa vigente. Tra il 2022 e il 2023, sono pervenute numerose denunce indicando la diffusione di contenuti potenzialmente dannosi, in particolare attraverso formati video accattivanti e coinvolgenti, in grado di attrarre un pubblico giovanile e vulnerabile.

Le piattaforme di condivisione video come TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X e Twitch sono state le principali vie attraverso cui queste violazioni hanno avuto luogo. I contenuti in questione includevano video che presentavano giochi di fortuna, esperienze di scommessa e vincite, il tutto accompagnato da narrazioni che invogliavano gli utenti a partecipare, senza avvertimenti o dissuasioni sui rischi associati al gioco d’azzardo. L’analisi approfondita delle violazioni ha rivelato un pattern preoccupante, dove i creator spesso ottenevano profitti dalle sponsorizzazioni mentre ignoravano deliberatamente le responsabilità legali e etiche legate alla pubblicità per il gioco d’azzardo.

Queste condotte hanno spinto l’Agcom a intervenire, finalizzando i procedimenti con sanzioni concrete. L’Autorità ha richiesto maggiore vigilanza non solo ai creatori, ma anche alle piattaforme stesse, sottolineando la necessità di un controllo più rigoroso sulla pubblicazione di contenuti che possano violare le leggi italiane sul gioco d’azzardo. Le sanzioni elevate serviranno non solo a punire i trasgressori, ma anche a sensibilizzare un’intera generazione su problemi di autoregolamentazione e responsabilità nel contesto digitale.

Piattaforme coinvolte nella diffusione dei contenuti promozionali

Le violazioni al divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo hanno trovato un terreno fertile su numerose piattaforme di condivisione video, che sono diventate il palcoscenico principale per contenuti promozionali non autorizzati. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X e Twitch sono tra i principali canali attraverso cui i content creator hanno disseminato video che violano le disposizioni del decreto dignità. L’analisi delle segnalazioni ha evidenziato come questi spazi digitali siano stati sfruttati per attirare un vasto pubblico, in particolare i giovani, mediante video dinamici e accattivanti.

In particolare, TikTok ha mostrato un uso intensivo per questo tipo di contenuti, grazie alla sua natura virale e alla facilità con cui i video possono raggiungere un vasto pubblico in tempi brevi. Su YouTube e Instagram, i creator frequentemente hanno utilizzato tecniche di marketing visive e narrative che esaltavano le potenzialità di vincita, spesso senza menzionare i rischi concreti connessi al gioco. Questo approccio ha portato a una normalizzazione della scommessa tra le nuove generazioni, rendendo necessario un intervento normativo più incisivo.

La diffusione di contenuti promozionali su Facebook e Twitter ha ulteriormente ampliato la portata delle violazioni, consentendo messaggi diretti a un pubblico diversificato. Anche Twitch, principalmente nota per lo streaming di videogiochi, ha visto dei content creator promuovere scommesse in tempo reale, attirando l’attenzione visiva di utenti in diretta. Queste condotte, oltre a rappresentare una chiara violazione delle normative esistenti, hanno sollecitato l’Agcom a intensificare la vigilanza e a considerare misure di responsabilizzazione per le piattaforme coinvolte.

Responsabilità dei content creator e delle piattaforme

La recente azione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha messo in luce le responsabilità non solo dei content creator, ma anche delle piattaforme su cui vengono pubblicati contenuti promozionali relativi al gioco d’azzardo. La normativa è chiara: ogni attore coinvolto nella diffusione di pubblicità non conforme è ritenuto responsabile delle violazioni. Questo approccio mira a garantire che tutte le parti, dai creatori di contenuti ai gestori delle piattaforme, rispettino le leggi vigenti in materia di comunicazione e pubblicità.

I content creator, nell’ambito di queste sanzioni, sono visti come i principali responsabili, poiché sono loro a creare e caricare i contenuti. Le sanzioni elevate nei loro confronti evidenziano la serietà delle violazioni commesse, non solo in termini legali, ma anche etici. L’azione di vigilanza dell’Agcom ha reso evidente che pubblicare contenuti promozionali in contrasto con il decreto dignità può avere conseguenze finanziarie significative.

Parallelamente, le piattaforme stesse hanno l’obbligo di monitorare e controllare i contenuti pubblicati. Si chiedono misure di accountability più incisive: dovrebbero implementare sistemi per rilevare e rimuovere tempestivamente materiali pubblicitari illegittimi. Qualora si dimostrino inadempienti, anche le piattaforme possono incorrere in responsabilità legali e sanzioni. Questo sviluppo indica un cambio di paradigma nel panorama della pubblicità digitale, dove non solo i content creator, ma anche le piattaforme sono chiamate a rendere conto delle loro azioni.

Importo delle sanzioni e modalità di calcolo

Le sanzioni recentemente comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nei confronti di 21 content creator sono state calcolate in base a criteri specifici stabiliti dalla normativa vigente. In totale, l’ammontare delle sanzioni si avvicina ai 2 milioni di euro, un dato significativo che sottolinea l’intensità delle violazioni riscontrate. Ogni sanzione è stata determinata sulla base del 20% del valore della pubblicità in questione, assicurando che l’entità delle penalità sia adeguata alla gravità dell’infrazione e all’importanza delle pratiche promozionali illegittime.

È importante notare che, in ogni caso di violazione, l’importo della sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro, il che stabilisce un base minima per penalizzare efficacemente i trasgressori. Questo approccio mira a garantire che le sanzioni abbiano un effetto deterrente su potenziali trasgressori, mettendo in evidenza l’impegno dell’Agcom nella lotta contro la pubblicità illegale nel settore del gioco d’azzardo. Nel contesto attuale, l’Autorità non solo si propone di punire le violazioni, ma anche di promuovere una cultura di conformità alle norme previste dal decreto dignità, facendo leva sull’impatto economico delle sanzioni come meccanismo di responsabilizzazione.

Il calcolo delle sanzioni, basato sulla valutazione del valore della pubblicità e sulla gravità della violazione, evidenzia una strategia di enforcement ben definita, mirata a proteggere i consumatori e mantenere l’integrità del mercato della comunicazione commerciale. Le decisioni dell’Agcom sono, quindi, espressione di una volontà di regolare efficacemente il panorama dell’offerta pubblicitaria riguardante il gioco, promuovendo al contempo un maggiore rispetto delle normative da parte dei content creator e delle piattaforme coinvolte.

Sentenze del Tar del Lazio e conferma delle sanzioni

Le recenti sentenze del Tar del Lazio hanno confermato due sanzioni emesse dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nei confronti di un content creator, evidenziando l’intransigenza della normativa sul gioco d’azzardo e la sostenibilità delle azioni intraprese dall’Agcom. Le delibere, rispettivamente della delibera 288/22/CONS e della delibera n. 37/24/CONS, sono state validate dal Tribunale amministrativo, che ha ribadito la legittimità dell’operato dell’Autorità nell’applicazione del divieto sancito dal decreto dignità.

In particolare, il Tar ha sottolineato come le sanzioni siano state inflitte non solo per la violazione diretta delle norme, ma rappresentano anche un deterrente per la proliferazione di contenuti promozionali dannosi sui social media. La conferma delle sanzioni da parte del Tar segna un momento cruciale nella lotta contro la pubblicità ingannevole del gioco d’azzardo, ribadendo che i content creator non sono al di sopra delle leggi e devono rispondere delle proprie azioni.

Queste decisioni giurisprudenziali rilanciano il dibattito sulla responsabilità degli influencer e dei creator di contenuti, i quali, pur operando nel contesto di piattaforme digitali, si trovano ad operare in un quadro normativo stringente. L’affermazione del Tar non solo incita i content creator a una maggiore cautela nella produzione e condivisione di contenuti, ma invita anche le piattaforme stesse a implementare misure più rigorose per il rispetto della leggi esistenti, garantendo così un ambiente online più sicuro e conforme.