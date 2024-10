Progetti vincenti di Startcup Lombardia 2024: Scopri le idee innovative premiate

Progetti vincitori di Startcup Lombardia 2024

Il percorso competitivo di Startcup Lombardia 2024 ha visto emergere quattro progetti di eccellenza, distintisi nelle rispettive categorie: ICT & Services, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech e Industrial Technologies. Questi progetti, selezionati tra le dodici finaliste, ricevono un contributo economico di 25.000 euro ciascuno per supportarne la fase di sviluppo.

(ICT & Services): sviluppato dal Politecnico di Milano, rappresenta un’innovativa tecnologia di gioco terapeutico immersiva e modulare, pensata per bambini con e senza bisogni speciali. Il progetto si propone di affrontare le sfide educative e sociali attraverso un approccio ludico, favorendo l’inclusione e il benessere dei minori. BioFashionTech (CleanTech & Energy): questo progetto, realizzato presso PoliHub – Innovation District & Startup Accelerator, si concentra sulla trasformazione dei rifiuti tessili in materiali biobased. Utilizzando un processo enzimatico brevettato, BioFashionTech promuove un riciclaggio sostenibile, affrontando le problematiche ambientali legate all’industria della moda.

Il premio di 155.000 euro complessivi messo a disposizione da Regione Lombardia rappresenta un significativo sostegno a questi progetti, sottolineando l’importanza che la regione attribuisce all’innovazione e alla formazione di nuove imprese. Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha evidenziato come il concorso non solo incentivi l’innovazione ma crei un valore aggiunto all’economia lombarda, consolidando la regione come epicentro di idee e sviluppo imprenditoriale.

I progetti premiati

Tra i progetti premiati nella competizione di Startcup Lombardia 2024, emergono quattro iniziative di notevole rilevanza, che non solo testimoniano un alto livello di innovazione, ma pongono anche una particolare attenzione alle esigenze sociali e ambientali attuali. Ciascuno di questi progetti ha ricevuto un significativo contributo economico di 25.000 euro, finalizzato a sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle rispettive idee imprenditoriali.

Leximore (ICT & Services): Originato dal Politecnico di Milano, Leximore si distingue come un progetto innovativo che sviluppa una tecnologia di gioco terapeutico. Questa tecnologia immersiva e modulare è progettata per bambini con e senza bisogni speciali, affrontando in modo creativo le sfide relazionali e educative. Attraverso un approccio ludico, Leximore non solo promuove l’inclusione, ma contribuisce al benessere generale dei minori, proponendo un modo interattivo e coinvolgente per l’apprendimento e il gioco.

Questo riconoscimento e il premio economico dimostrano l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere e promuovere l’innovazione imprenditoriale, evidenziando come la competizione rappresenti un’opportunità cruciale per il rafforzamento dell’economia locale. La regione si conferma come un hub strategico dove idee e tecnologia possono prosperare, alimentando così la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e contribuendo allo sviluppo sostenibile.

Premi speciali e menzioni

Oltre ai premi principali conferiti per le categorie di merito, Startcup Lombardia 2024 ha introdotto riconoscimenti speciali per evidenziare progetti che si sono distinti in ambiti quali l’impatto sociale e la sostenibilità ambientale. Questi premi speciali sono accompagnati da un contributo di 25.000 euro ciascuno, mirato a incentivare ulteriormente l’innovazione in settori di rilevanza cruciale per la società contemporanea.

Premio Speciale Social Impact: Questo riconoscimento è stato conferito a SoBu , un’iniziativa di B4i – Bocconi for Innovation. SoBu è un’app innovativa che offre giochi audio-motori progettati per assistere i bambini non vedenti, permettendo loro di connetersi meglio con l’ambiente circostante e di esplorare il mondo in modo inclusivo e stimolante. Attraverso l’interazione ludica, il progetto non solo favorisce l’apprendimento, ma contribuisce anche alla socializzazione di un segmento vulnerabile della popolazione infantile, migliorando l’accessibilità e l’inclusione sociale.

La valutazione dei progetti per i premi speciali è stata effettuata da un comitato di esperti che ha considerato non solo l’innovazione tecnologica, ma anche il potenziale impatto sociale e ambientale delle idee presentate. A tutti i vincitori dei premi di categoria e speciali è stata concessa anche la Menzione Speciale PNI, che consentirà il loro accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione, previsto a Roma il 5 e 6 dicembre 2024. La presenza di riconoscimenti mirati a vincere le sfide sociali e ambientali sottolinea l’importanza attribuita dalla competizione alla creazione di un ecosistema dove l’innovazione possa dar vita a soluzioni pratiche e sostenibili per il futuro.

Impatto sociale e sostenibilità

Startcup Lombardia 2024 non si è limitata a premiare meramente l’innovazione tecnologica, ma ha conferito un’importanza delle più alte sia all’impatto sociale che alla sostenibilità ambientale. I premi speciali attribuiti quest’anno hanno messo in evidenza progetti che, oltre a possedere un forte potenziale di innovazione, contribuiscono a creare un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente, ponendo questioni fondamentali per il futuro del nostro pianeta.

Uno dei premiati, SoBu, rappresenta un chiaro esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la vita di gruppi vulnerabili. Prodotto da B4i – Bocconi for Innovation, SoBu è caratterizzato da un’interfaccia ludica e inclusiva: un’app che offre giochi audio-motori per bambini non vedenti, progettata per facilitare l’interazione sociale e l’esplorazione del mondo circostante. Questo progetto dimostra l’importanza della tecnologia come strumento per migliorare l’accessibilità e promuovere un ambiente di apprendimento stimolante e partecipativo per tutti i bambini, a prescindere dalle loro capacità fisiche.

Accanto a SoBu, il Premio Speciale Sostenibilità Climate Change/Green&Blue è stato conferito a SMUSH Materials, una startup che sfrutta le tecnologie di fermentazione dei funghi. Il progetto di SMUSH Materials si propone di trasformare sottoprodotti agro-industriali in imballaggi compostabili e circolari, affrontando un tema cruciale nell’ottica di una gestione sostenibile dei materiali e delle risorse. Questa iniziativa non solo riduce l’impatto ambientale associato al packaging tradizionale, ma incoraggia anche un approccio più responsabile nella produzione e nel consumo, sottolineando l’urgenza di soluzioni innovative per il futuro dell’industria.

In aggiunta, la Menzione Speciale Imprenditoria femminile è stata assegnata a Glutensens, un progetto che, sviluppato con il predominante contributo di donne, mira a migliorare la sicurezza alimentare attraverso un dispositivo elettrochimico per la rilevazione in tempo reale della presenza di glutine. Questo è un esempio di come l’intraprendenza femminile possa apportare valore alla salute pubblica, contribuendo a risolvere problematiche cruciali per le persone celiache e rafforzando il concetto di imprenditoria come risposta a necessità concrete della società.

L’attenzione rivolta all’impatto sociale e alla sostenibilità ambientale all’interno di Startcup Lombardia 2024 sottolinea la visione a lungo termine della competizione, che mira a promuovere un ecosistema di innovazione non solo economicamente sostenibile, ma anche socialmente responsabile. Attraverso il supporto a progetti di tale rilevanza, si cerca di incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra diverse realtà, creando sinergie che possano dare forma a un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti. Questo approccio integrato rappresenta un passo decisivo verso una nuova era imprenditoriale, in cui l’innovazione è strettamente legata al benessere collettivo e alla salvaguardia del nostro ambiente.