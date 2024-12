Primo sciopero contro la AI: Cerved Group a rischio di licenziamento per 2700 lavoratori

Cerved Group e il rischio per 2700 lavoratori

Il gruppo Cerved si trova attualmente al centro di un acceso dibattito riguardo la condizione lavorativa di circa 2700 dipendenti, che vedono minacciata la loro stabilità occupazionale. Le recenti pratiche adottate dall’azienda, in particolar modo legate alla gestione dei programmi formativi, ed all’utilizzo spinto della AI Intelligenza Artificiale, hanno sollevato serie preoccupazioni tra i sindacati. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno avviato un’azione di protesta per denunciare l’atteggiamento dell’azienda, accusata di utilizzare i cosiddetti Pip (Performance Improvement Plan) come strumento per sfavorire il personale piuttosto che per favorire una crescita professionale autentica.

Questa situazione ha portato i rappresentanti sindacali a proclamare uno sciopero di 8 ore e a dichiarare ufficialmente uno stato di agitazione per tutelare i diritti dei lavoratori. La mobilitazione si configura come un grido di allerta, di fronte a pratiche che sembrano negare ai dipendenti la garanzia di un futuro professionale, alimentando un clima di incertezza e paura nel contesto lavorativo.

In questo contesto, è essenziale che le questioni sollevate dai sindacati vengano affrontate con la dovuta serietà, affinché vengano garantite trasparenza e rispetto nei confronti di tutti i dipendenti coinvolti.

Accuse sui programmi formativi

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs mettono in evidenza come l’azienda stia strumentalizzando i programmi formativi, in particolare i Pip, per esercitare pressione sui lavoratori. Secondo le parole dei rappresentanti sindacali, vi è il sospetto che l’obiettivo reale di tali programmi non sia realmente quello di promuovere la crescita professionale, bensì di forzare i dipendenti verso l’uscita dall’azienda, rendendo la loro condizione di lavoro precaria. “L’azienda utilizza i Pip per mettere in difficoltà i lavoratori e manovrare le risorse umane senza assumersi le responsabilità previste dalla legge per la gestione degli organici,” dichiarano i sindacati, rincarando la dose su una questione di rilevante importanza.

Le recenti pratiche, descritte da alcuni come un rimando inquietante a “Squid Game”, sottolineano un approccio formativo che in realtà riduce i dipendenti a mere statistiche. Le persone inserite in questi piani non hanno chiari criteri che giustifichino la loro selezione, e il rischio di essere etichettati come inadeguati pesa sulle loro spalle. Non è una vera e propria formazione, ma piuttosto una forma subdola di intimidazione.

Le perplessità crescono, e i sindacati si chiedono quali siano i reali obiettivi dei piani formativi, soprattutto in un contesto in cui l’incertezza regna sovrana. Il deficit di comunicazione è un ulteriore elemento di tensione, poiché l’azienda non ha fornito risposte alle domande sollevate dai sindacati, alimentando ulteriormente il malcontento e il senso di precarietà tra i lavoratori.

Chiamata all’azione dei sindacati

In risposta alla crescente tensione all’interno del gruppo Cerved, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno lanciato un appello chiaro e incisivo: i lavoratori non possono e non devono subire passivamente le decisioni aziendali che minacciano la loro occupazione. La mobilitazione, che culminerà con uno sciopero di 8 ore, mira a far sentire la voce di 2700 dipendenti pronti a rivendicare i propri diritti e un ambiente di lavoro più equo e previsto.

I sindacati sottolineano l’urgenza di una reazione collettiva di fronte a un piano formativo percepito come coercitivo, che non solo mette a repentaglio la loro stabilità lavorativa, ma potrebbe anche ledere la dignità professionale dei singoli. “La situazione attuale richiede una risposta forte e unita. È essenziale che tutti i lavoratori, insieme ai loro rappresentanti, si facciano sentire per restituire centralità alle persone, strumentalizzate in un gioco di precarietà,” affermano le organizzazioni sindacali.

In vista della mobilitazione, l’assemblea nazionale unitaria del Cerved Group, convocata per il 6 dicembre, rappresenta un’opportunità cruciale per mettere in evidenza le problematiche e discutere strategie di difesa dei diritti dei lavoratori. Un richiamo all’unità è forte e risuona: ora più che mai è necessaria una risposta collettiva per affrontare le minacce e preservare il futuro occupazionale di tutti i dipendenti.

Il metodo “Squid Game” nell’azienda

L’analisi condotta dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ha portato a sottolineare l’adozione di un metodo estremamente preoccupante all’interno di Cerved Group, che sembra richiamare le dinamiche inquietanti del noto programma televisivo “Squid Game”. Questo approccio, in cui i lavoratori sono sottoposti a una pressione crescente per dimostrare le proprie capacità attraverso programmi formativi contestati, appare più orientato a creare un clima di incertezza e paura piuttosto che a favorire l’effettivo sviluppo professionale.

Le riflessioni dei sindacati mettono in luce come le modalità di implementazione dei Pip possano essere interpretate come una forma di coercizione, in cui il personale è costretto a valutare la possibilità di abbandonare l’azienda se non riesce a raggiungere gli obiettivi fissati. Le segnalazioni di lavoratori che ricevono comunicazioni ambigue sui criteri di inclusione nei programmi formativi alimentano questo clima di ansia. I dipendenti, privi di una guida chiara, si trovano a fronteggiare la possibilità di non essere in grado di superare le aspettative, venendo quindi considerati inadeguati.

Questa situazione aggrava ulteriormente la tensione interna all’azienda e genera una mancanza di fiducia nei confronti della direzione. La mancanza di trasparenza sui criteri di selezione per i programmi formativi mina la stabilità del team, costringendo i lavoratori a vivere una sorta di incertezza perenne che ricorda le dinamiche di un gioco crudele. I sindacati hanno quindi affermato che tale impostazione non solo è dannosa dal punto di vista professionale, ma può anche avere conseguenze devastanti sul benessere psicologico dei lavoratori, costretti a navigare in un contesto sempre più insostenibile.

Strategie per il futuro e intelligenza artificiale

In un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e sfide crescenti, le aziende sono sempre più chiamate a un reinventarsi costante. Cerved Group non fa eccezione, trovandosi a dover integrare nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale per mantenere la competitività. Tuttavia, l’introduzione di questi strumenti solleva interrogativi cruciali sulla gestione del personale e sull’effettivo impatto sulle organizzazioni. Mentre è indubbio che l’adozione dell’IA possa portare a una maggiore efficienza, vi è il timore che possa ridurre il numero di posti di lavoro necessari, creando una maggiore precarietà tra i dipendenti.

Un aspetto fondamentale riguarda la formazione richiesta ai lavoratori per adattarsi a un ambiente di lavoro in continua evoluzione. I programmi formativi, mirati a garantire che i dipendenti possano sopravvivere e prosperare in questo nuovo contesto, devono essere progettati con criteri chiari e accessibili. Tuttavia, i recenti eventi in Cerved mostrano come questa transizione possa avvenire in modo traumatizzante, se non gestita correttamente. “La digitalizzazione non deve tradursi in una diminuzione della forza lavoro,” affermano i sindacati, specificando l’importanza di una strategia inclusiva che tenga conto delle necessità di tutti i dipendenti.

Inoltre, diventa fondamentale stabilire un dialogo aperto tra l’azienda e i suoi lavoratori riguardo alle aspettative legate all’uso dell’intelligenza artificiale. Il ritorno dei risultati positivi dipenderà da una combinazione di tecnologia e gestione umana, dove ogni dipendente deve sentirsi parte integrante di una strategia complessiva. Senza una comunicazione chiara e un coinvolgimento attivo del personale, l’azienda rischia di minare il morale dei propri dipendenti e di compromettere il clima di lavoro, perpetuando il ciclo di insicurezza attuale.

Prossimi passi e mobilitazione dei lavoratori

La situazione in Cerved Group ha spinto i sindacati a delineare un piano d’azione significativo volto a difendere i diritti dei lavoratori. In particolare, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno organizzato un’assemblea nazionale unitaria prevista per il 6 dicembre, considerando quest’evento come una piattaforma fondamentale per discutere strategie di mobilitazione e sensibilizzare i dipendenti sulle problematiche attuali. “È una chiamata alla solidarietà tra tutti i lavoratori del gruppo, affinché possano unirsi in una lotta comune,” sottolineano i rappresentanti sindacali, evidenziando l’importanza della partecipazione collettiva per affrontare le ingiustizie percepite.

Una mobilitazione efficace richiede un coinvolgimento attivo da parte di tutti i lavoratori che si trovano a dover fronteggiare un clima di insicurezza occupazionale. La proclamazione di uno sciopero di 8 ore non è solo un gesto simbolico, ma un passo concreto per scongiurare le azioni aziendali che potrebbero sfociare in licenziamenti e riduzioni del personale. “Dobbiamo far sentire la nostra voce e chiarire che non ti diamo il benvenuto a chi minaccia il nostro futuro,” affermano i sindacati, chiedendo una maggiore partecipazione ai comitati di lavoro e alla pianificazione organizzativa.

In questo contesto, il dialogo con la dirigenza è cruciale, e i sindacati si sono impegnati a continuare a sollecitare risposte chiare e trasparenti sulle misure di riorganizzazione delle risorse umane. La mobilitazione, dunque, non è solo una reazione tempestiva, ma un tentativo di costruire un futuro più sicuro e dignitoso per tutti coloro che fanno parte del Cerved Group. La determinazione dei lavoratori e l’unità sindacale potrebbero risultare decisive in questo frangente, rappresentando la chiave per ottenere sostegno e ascolto da parte dell’azienda.