Prezzo della serie Galaxy S25 di Samsung: un duro colpo per gli acquirenti europei. Ecco perché.

Dettagli sui modelli e le opzioni di colore

Le ultime fughe di notizie rivelano informazioni cruciali riguardanti i tre modelli della serie Galaxy S25, comprese le colorazioni disponibili e le capacità di memoria. Degli attesi colori per il Galaxy S25 Ultra, sembra che l’opzione Titanium White Silver non sarà inclusa nella lista per il mercato europeo. Tuttavia, le configurazioni di storage corrispondono alle aspettative iniziali.

Le opzioni di colore potrebbero influenzare le scelte dei consumatori, ma la mancanza di alcune varianti potrebbe far storcere il naso a chi cerca specifici stili. Gli appassionati del marchio Samsung dovranno attendere ulteriori conferme ufficiali per avere un quadro completo delle opzioni disponibili al momento del lancio.

Aumento dei prezzi e impatti per i consumatori europei

Se quanto trapelato dovesse rivelarsi veritiero, le nuove proposte di Samsung vedranno un significativo aumento di prezzo, che potrebbe variare tra i 60 e oltre 100 euro a seconda del modello e delle configurazioni di memoria. Questa cifra, tradotta, si aggira intorno ai 65-110 dollari USA.

Tradizionalmente, i dispositivi in Europa hanno un costo superiore rispetto a quelli negli Stati Uniti, in parte a causa di tasse e regolamenti specifici. L’aumento dei prezzi non riguarderà solo il mercato europeo, ma potrebbe influire su diverse aree geografiche.

Fattori che influenzano il costo degli smartphone

La recente pressione sui prezzi dei nuovi modelli sembra essere legata all’adozione del chipset Snapdragon 8 Elite su tutti i dispositivi. Fino ad ora, Samsung ha utilizzato principalmente i propri chip Exynos per i modelli base e Plus al di fuori di USA, Canada e Cina. Tuttavia, il basso rendimento del processo produttivo a 3nm ha costretto l’azienda a rivolgersi a Qualcomm, comportando un aumento dei costi.

Sebbene il costo delle componenti stia crescendo, il Snapdragon 8 Elite promette prestazioni elevate, suggerendo che l’investimento potrebbe tradursi in un incremento di efficienza per gli utenti finali. Resta da vedere come queste decisioni si rifletteranno nelle vendite e nelle impressioni dei consumatori al momento del lancio.

