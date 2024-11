Prezzo BTC da K sfida l’oro: 5 fatti chiave su Bitcoin questa settimana

Bitcoin e oro: una nuova competizione

Nel mercato attuale, Bitcoin sembra intraprendere una strategia di avvicinamento nei confronti dell’oro, piuttosto che verso i titoli azionari. Con l’oro (XAU/USD) che ha iniziato a guadagnare terreno mentre Bitcoin restava sotto i precedenti massimi storici, il fondatore di Capriole Investments, Charles Edwards, ha condiviso un grafico comparativo, evidenziando come Bitcoin stia rapidamente recuperando il terreno perduto. I mercati sono pronti a vedere un significativo rialzo dei prezzi con una svolta del BTC.

L’ottimismo si basa anche su un risultato positivo nell’ambito degli investimenti istituzionali in Bitcoin, come dimostrato dall’afflusso di capitali nel fondo bitcoin ETF di BlackRock, che ha superato quello del suo ETF sull’oro, nonostante quest’ultimo sia stato sul mercato per circa vent’anni di più. Secondo alcune analisi, l’entusiasmo attuale potrebbe innescare un effetto a valanga: l’incremento delle afflussi nel BTC ETF potrebbe favorire un aumento dei prezzi, attirando ulteriori investimenti retail e fondi sistematici mentre la volatilità diminuisce.

Movimenti del prezzo BTC: analisi e previsioni

La settimana inizia con Bitcoin (BTC) che ha toccato un picco quasi a .000, avviando una nuova fase di scoperta dei prezzi. I dati forniti da Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano che il prezzo ha raggiunto un massimo storico di .888 su Bitstamp dopo la chiusura settimanale. Malgrado alcune preoccupazioni riguardo a una possibile correzione significativa, il sentimento generale tra i trader rimane rialzista. Un trader noto, Skew, ha commentato l’attività di vendita passiva intorno ai .5K, notando che i token alternativi (altcoin) stanno mostrando una mancanza di slancio nelle offerte.

In aggiunta, Skew prevede che l’apertura della settimana di trading tradizionale in Europa e Stati Uniti potrebbe ulteriormente rafforzare la posizione dei tori, validando l’aumento del fine settimana. Livelli di supporto più robusti potrebbero emergere, dando agli investitori l’opportunità di entrare nel mercato prima di un potenziale rally. Statistiche di mercato rivelano che recenti movimenti di prezzo riflettono un consolidamento durato sette mesi, il quale ha preceduto l’ultimo massimo storico di marzo. Questo contesto suggerisce che, quando il movimento rialzista di Bitcoin avrà inizio in modo deciso, potremmo assistere a rialzi significativi, come evidenziato dai target ambiziosi proposti da trader veterani che indicano 5.000 entro la fine dell’anno.

Prospettive macroeconomiche e impatto sul Bitcoin

Nel contesto attuale, i trader di asset a rischio hanno di fronte a sé una settimana cruciale, poiché i dati macroeconomici degli Stati Uniti promettono di introdurre una maggiore volatilità nel mercato. Le attese si concentrano sulle pubblicazioni del Consumer Price Index (CPI) e del Producer Price Index (PPI), indicatori chiave dell’inflazione che potrebbero influenzare la politica monetaria della Federal Reserve. Dopo l’abbassamento dei tassi d’interesse di 0,25% la settimana scorsa, gli investitori si preparano a un’analisi dettagliata delle prossime statistiche, che verranno pubblicate il 14 novembre.

Il clima economico è caratterizzato da segnali misti: mentre la Fed sembra gestire pressioni inflationistiche, le aspettative di ulteriori tagli ai tassi rimangono in discussione. La probabilità di un ulteriore taglio dello 0,25% nel prossimo incontro della Fed il 18 dicembre è attualmente alta. Secondo analisi recenti, sebbene l’indice S&P 500 abbia raggiunto nuovi massimi, gli esperti avvertono che tale crescita potrebbe non essere sostenibile nel lungo periodo. Osservazioni più ampie suggeriscono una forte propensione al rischio, la quale potrebbe ben influenzare in modo significativo il comportamento degli investitori nei confronti di Bitcoin.

Sentimento del mercato e interessi degli investitori in Bitcoin

Il sentimento del mercato nei confronti di Bitcoin è attualmente contraddittorio, con una crescita degli interessi istituzionali che si scontra con l’assenza di entusiasmo tra gli investitori retail. I dati di Google Trends evidenziano che, nonostante il recente aumento del prezzo del BTC, l’interesse da parte dei consumatori è ancora lontano dai livelli che precedevano i bull market del passato. Infatti, la popolarità delle piattaforme di trading come Coinbase non si avvicina ai picchi raggiunti nei periodi di massima speculazione crypto.

Molti trader esperti, come Karan Singh Arora, hanno definito un valore di 0.000 per Bitcoin come “inevitabile” entro la fine dell’anno, ma questo ottimismo non è ancora condiviso dal pubblico generale. Mentre i trader avanzano previsioni audaci, è evidente che ci troviamo in una fase di transizione, dove il grasso dei rialzi recenti non ha ancora portato a un massiccio afflusso di capitali retail, al contrario di quanto avvenuto durante i picchi di domanda passati. Questa situazione invita a monitorare da vicino gli sviluppi futuri e la reattività del mercato in risposta alle pressioni economiche e ai dati in arrivo.